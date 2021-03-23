Новая грусть от Ланы Дель Рей, «Russian Woman» Манижи на стримингах, поп-рок с амбициями от сына Боно и другая хорошая музыка, которую мы послушали на минувшей неделе.

О главном: Pharaoh выпустил новый альбом. Получились хроники ослепительного и страдальческого одиночества в высшей лиге имени самого себя: конкуренты позади, все страсти и богатства мира сущего — у ног. Но вот радости мало. Оттого и хочется кричать, вопить и выть: преимущественно этими вещами Фара и занят — под минорные трели гитарных семплов. Правда, альбом мало кому понравился: больше мыслей на этот счет — по ссылке ниже.

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Роскошь как проклятие. Почему Pharaoh больше не будет прежним?

Еще один большой альбом недели выпустила Лана Дель Рей, которая за последний год превратились из большой американской певицы в проблемную и неудобную артистку — благодаря ряду спорных заявлений и поступков. Подробнее о новом альбоме Ланы читайте в материале Артема Макарского.

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«Но не думай, я не грущу»: Артем Макарский — о новом альбоме Ланы Дель Рей
«Но не думай, я не грущу»: Артем Макарский — о новом альбоме Ланы Дель Рей

Не проходите мимо альбома Eto Leon «Полуночники» — минорный, тревожный и местами нервозный поп с дрожащими интонациями и гитарными переборами в духе Джеффа Бакли, разгоняющийся от смирной акустики до танцевальных опытов с синтезаторами.

Что также не стоит пропускать — новый сингл от группы сына Боно для фанатов самого Боно, романтический поп-рок от девушки Алины Кудрявцевой, поющей под псевдонимом «Персиковый лес», редкий пример хорошего тикток-попа от звезды соцсети Эддисон Рей, жуткую песню о России-2021 от группы «Грязь» — к слову, остальные треки на ее новом альбоме «Святая Иерархия» — не менее мрачные.