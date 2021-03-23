Pharaoh выпустил новый альбом «Million Dollar Depression» об одиночестве и печалях посреди денег и славы. Пластинку уже принялись ругать критики и слушатели, сравнивая со старым творчеством рэпера. Владимир Завьялов пытается выяснить, почему так происходит, и приходит к неутешительным выводам.

«Мое сердце ампутировано, мое царствие гарантировано, мои эмоции кремированы» — так с порога встречает новый альбом Фараона под названием «Депрессия на миллион долларов». Если уже эти строчки показались вам очень пошлыми, то следующие вас вряд ли обрадуют. «В моем телефоне суки на любой вкус, нет сердца, я с ними не ***** [понятно что]». «Я с района, ***** [подонок], а ты просто гнида, ***** [подонок], я тебя голыми руками, ***** [подонок], из‑под земли достану. Отсоси, ***** [подонок], петушаня, вас ***** [насиловать] я не устану». Список можно продолжать. Если вырвать эти строчки из контекста и присвоить их рандомному рэперу — что мы получим? Как будто образец чересчур скоропалительной лирики: паталогический минимум образности, максимум дерзости — той, где эмоции мчат впереди мыслей. И вообще вопрос: а где же работа со словом? Но в случае с Фараоном все вышеперечисленное обретает вполне определенный смысл. Я напоминаю: альбом называется «Million Dollar Depression» — судя по тому, что мы слышим на этом альбоме, это главное, от чего стоит отталкиваться.

«Million Dollar Depression» — если не самый честный, то точно самый беззастенчивый альбом Фараона. Это альбом-изнемождение, альбом-крик, альбом-нерв. Он и правда создает ощущение депрессии, беспросветного мрака и беззащитности перед окружающим.



Pharaoh образца нынешнего десятилетия — уязвимая мишень для критики. Медные трубы, светские рауты, «разменял своих пацанов на Невзорова со Шнуровым», разнесенный всеми подряд альбом «Правило» и черная метка, «скатился» от собственных слушателей. Этот альбом, по ощущениям, разносят так же, как и предыдущий. «Я знаю, что никто из вас не с района» — мол, и это написал автор строчки «Видишь, камни кружат танго прямо на моих костях»? Артист Lovv66 предъявляет Фаре: раньше ненавидел жизнь, а сейчас поет о роскоши — это для меня не Фара! Парадоксально, но ненависти к жизни слышится тут больше, чем никогда ранее. Да, на заре карьеры Фара оставлял «предсмертные записки», называл альбом словом «боль», пел про боль, вопил про боль. Но было сложно не увидеть в этом некую театральность, переигрывание и строительство образа.

Одна из лучших песен с нового альбома

Коллега Коля Редькин пишет: приняв однажды боль как творческую идею, ты (в глазах слушателя) не сможешь просто так с ней расстаться. Но Фара с ней не только не расстался, а поселил в себе. Просто здесь боль принципиально иного свойства — не художественный прием, а крик об отчаянии, неконтролируемое безумие. В порывах эмоций Фара окончательно избавляется от условностей, от поз. И, кажется, не стесняется вообще ничего. Ни прямолобых строчек, за которые его гарантированно раскритикуют. Ни рифм на глаголы. Ни приемов под названием «бычка», где Фара плюет на образность. Ни пошлости как творческого метода. В текстах рэпера абсолютно отсутствует двойное дно: что подразумевается — то и поется. При этом жутко (и жутко зрелищно) наблюдать за тем, как эмоции и темы меняются по ходу трека: исповедальные записки о девальвации чувств тут же обращаются агрессивной отповедью хейтерам, будто намеренно застающей врасплох. Фара то заливается сладким минором, то истошно кричит. То выдавливает слезу и обнажает хрупкую натуру, то тычет факами в адрес своих бывших женщин, чужих женщин, женщин на своем пути, хейтеров и вообще всех вокруг: альбом стопроцентно разозлит защитников современной этики. При этом «Million Dollar Depression» — чуть ли не самый примечательный альбом Фары с точки зрения звука и мелодий, безупречность которых не сводит на нет даже обескураживающая прямота лирики. Этот альбом — уверенная игра с позиции силы на территории рока. Где от рока не только обязательные гитарные сэмплы, заботливо нарезанные и утопленные эхом в программе Ableton, но и сама эмоция. Фара дает не то что Триппи Редда или какого‑нибудь YK Osiris (или кого‑то еще из условного эмо-рэпа), а вполне себе рок-фронтмена, под звонкие всхлипы и отчаянные хрипы которого вот-вот будто заколошматят гитары в руках суровых людей в косухах. В сущности, «Million Dollar Depression» — трансляция простой и банальной истины: богатые и сытые тоже плачут. Причины простые: в сердце дырка — сквозь нее видно луну, любви нет — искать ее так тупо, два миллиона бачей на счету — толку? Только вот снизу понять это не получается, а оттого и сочувствовать: в этом и трагедия Фараона-2021 — одинокой звезды, воющей на луну и навсегда оторвавшейся от земли.