Пока все слушали свежий сингл Земфиры, засыпать под (видимо) ее старые треки призывало уфимско-петербургское трио «Лауд». Пионеры нового поп-саунда, парни из Уфы, на фит к которым залетали лучшие люди хип-хопа и не только — от Антохи МС до Томаса Мраза — долго шли к этому альбому. Жонглировали жанрами, записывали конформный поп-хаус и крикливый агит-поп, выступали на рейвах и выпускали совместки с Cream Soda — и вот, наконец, пришли.

«Красный Закат» — эталон поп-музыки образца 2021 года. Лучшее, что есть в жанре, в лучшем виде. Загибаем пальцы: трогательная баллада в духе «Иванушек» эпохи Игоря Сорина (заглавный трек), бодрый поп-хаус («Ласт Дэнс» с Мразом и «Магия» с Cream Soda), курортное диско с цитатами из Антохи МС («Диор»), развлекательный хип-хоп новой школы («Пули» с Гонфладдом и цитатой из «Туда» Михея), суровый хип-хоп старой школы («Аутро»). А вместе — альбом-саундтрек жизни горожанина в 2021 году. Стилистический калейдоскоп, смены вектора и настроения, грязь и отчаяние, любовь и вечеринки.

К черту сравнения с Disclosure. Те превратились в итоге в скучных хаус-ремесленников. «Лауд» — это N.E.R.D. Не в смысле музыки, но в смысле метода. Берут передовые поп-идеи и классику жанра из недавнего прошлого, зовут лучших людей к микрофону — и устраивают лучшую вечеринку на свете. И никакого входа по приглашениям.