Так как вторник на этой неделе у нас выходной — хоть повод мы не поддерживаем — очередной дайджест лучшего в музыке выходит в среду утром. В этот раз слушаем: грустный сингл от Алмо про боль, лучшую песню с лучшего поп-альбома сезона, свежий чилл от GONE.Fludd и многое другое.
Пока все слушали свежий сингл Земфиры, засыпать под (видимо) ее старые треки призывало уфимско-петербургское трио «Лауд». Пионеры нового поп-саунда, парни из Уфы, на фит к которым залетали лучшие люди хип-хопа и не только — от Антохи МС до Томаса Мраза — долго шли к этому альбому. Жонглировали жанрами, записывали конформный поп-хаус и крикливый агит-поп, выступали на рейвах и выпускали совместки с Cream Soda — и вот, наконец, пришли.
«Красный Закат» — эталон поп-музыки образца 2021 года. Лучшее, что есть в жанре, в лучшем виде. Загибаем пальцы: трогательная баллада в духе «Иванушек» эпохи Игоря Сорина (заглавный трек), бодрый поп-хаус («Ласт Дэнс» с Мразом и «Магия» с Cream Soda), курортное диско с цитатами из Антохи МС («Диор»), развлекательный хип-хоп новой школы («Пули» с Гонфладдом и цитатой из «Туда» Михея), суровый хип-хоп старой школы («Аутро»). А вместе — альбом-саундтрек жизни горожанина в 2021 году. Стилистический калейдоскоп, смены вектора и настроения, грязь и отчаяние, любовь и вечеринки.
К черту сравнения с Disclosure. Те превратились в итоге в скучных хаус-ремесленников. «Лауд» — это N.E.R.D. Не в смысле музыки, но в смысле метода. Берут передовые поп-идеи и классику жанра из недавнего прошлого, зовут лучших людей к микрофону — и устраивают лучшую вечеринку на свете. И никакого входа по приглашениям.
Из других важных релизов. Внезапно возник из небытия Дэвид Грей (тот, что «Please Forgive Me» и «Babylon»). GONE.Fludd выпустил альбом-чилл, который так и называется — «Lil Chill». Одна из главных героинь новой акустики Нонконформистка заиграла сложноватый арт-поп и ах как это красиво! M’Dee и ANIKV записали максимально элегантный совместный сингл — блестит и пышет грувом. Джозеф Эдвард «Джо» Мулерин, он же Nothing.Nowhere, выпустил новый альбом, где успешно продолжает дело Лил Пипа — в смысле, делает максимально доступный и максимально эффектный альтернативный рок с хип-хоповым грвом. А про новый альбом Mogwai, который слишком хорош для одной строчки, мы поговорим отдельно.