«Trauma Factory»

Я написал текст этой песни, когда лежал на заднем дворе и смотрел на небо сквозь листья клена. Я был дома один из‑за ситуации с COVID и очень скучал по друзьям и семье. Я стараюсь жить настоящим, но иногда оглядываюсь назад и скучаю по простым дням моей юности.

«Lights»

Я сочинил строчку «раскрашу свой мир новым серым цветом», лежа ночью в кровати в Лос-Анджелесе, накануне записи этого трека в студии. Помню, мы с друзьями были в студии и ничего не получилось, и мы решили прокатиться. Нам продолжала попадаться на глаза цифра 4, а затем мы начали замечать номер 4444 на домах, скамейках — повсюду. Пока мы катались, у меня в голове была одна мелодия фортепиано, и я заглянул в студию, чтобы записать ее. Это и стало основой трека.

«Buck»

Вдохновением к этой песне послужила поездка в родной город, во время которой я встретился с людьми из моей старшей школы и заметил явные ожидания и интерес с их стороны. Казалось, они думают, что у меня все отлично, лишь потому что моя музыкальная карьера становилась «успешной». Эта песня, по сути, разговор между мной и другой стороной. Жду не дождусь исполнить ее вживую.

«Love or Chemistry»

Как‑то раз мы были в студии, обсуждали идеи, и по ТВ шла программа «Planet Earth». Она была о животных и спаривании. И помню, как я сказал что‑то типа: «Существует ли у животных любовь, или это все просто химия?» После этого я задумался о человеческой жизни и отношениях. Это было большим озарением.

«Exile»

Этот трек я полностью сочинил в своем домике на дереве, в лесу за моим домом. Я был с двумя моими лучшими друзьями: и мы готовили еду на костре и сочиняли биты в домике. Вокруг было много сов, и мы засемплировали одну из них в начале песни. Мы слушали этот трек еще несколько дней. Я не мог остановиться. «Иногда мне одиноко»… черт.

«Upside Down»

Забавная история: за день до того, как записать этот трек, я катался на электросамокате и врезался в дерево. Когда мы приехали в студию Y2K, меня начало подташнивать и у меня закружилась голова, поэтому я ушел и взял такси до больницы. Когда я вернулся в отель, Джей Ви дал мне послушать бит, который он сочинил с Y2K. Мы записали его и всю ночь на кухне работали над треком. Песня о том, как не можешь отпустить кого‑то, и неважно, хорошо на тебя влияет этот человек или нет.

«Pain Place»

Я написал этот трек, когда у меня была сложная неделя, полная тревоги. Я просто хотел поместить всю свою боль в какое‑то место и понял, что этим местом была музыка. Я отправил трек своему другу MISOGI, он добавил свои партии и сделал его еще лучше. Это было процессом исцеления.

«Fake Friend»

Для меня эта песня о плохих отношениях с социальными сетями. Я хотел, чтобы трек звучал как рок из 90-х. Помню, мы записывали его в моем домике на дереве, и я чувствовал себя подростком из фильма 1999 года.

«Death»

Я пришел в студию с желанием написать что‑то тяжелое. Я заметил у моего продюсера Зака Сервини 8-струнную гитару и понял, что хочу использовать ее. Я наигрывал тяжелый 808-й бас на синтезаторе, а остальное получилось само. Эта песня о борьбе с паническими атаками и жизни в этом сумасшедшем мире.

«Blood»

Я написал этот трек быстрее всех остальных. Я слушал много нью-вейв-музыки и рассказал об этом своему другу JUDGE. Он дал мне послушать инструментал, и у меня в голове сразу возник образ убийцы. Это песня об убийстве отношений и невозможности остановиться. Как только к работе над треком присоединился KennyHoopla, я понял, что он будет хитом.

«Nightmare»

Я написал эту песню, когда смотрел много старых фильмов о мотоциклах. Я катался по городу на мотоцикле, пытаясь спастись от своих кошмаров.

«Crave»

Я смотрел «Пурпурный дождь» без звука и писал о том, что видел на экране. Все хотят любовь как в фильме.

«Real»

Простите за каламбур, но это самая «настоящая» песня, которую я когда‑либо писал. Я хотел нарисовать картину успеха и давления, которое приходит с ним. Трек рассказывает о встрече с фанатом и ожиданиями, которые я возложил на себя.

«Barely Bleeding»

Эта песня — ода моему детству. Это музыка, на которой я вырос. Она тяжелая, грубая и настоящая. Я был так счастлив, когда написал этот трек, потому что всегда хотел написать что‑то такое. Текст этой песни о борьбе и о том, как многим людям удается выглядеть так, будто у них все хорошо.