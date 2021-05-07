Каждую первую пятницу месяца сервис Bandcamp отменяет комиссию для артистов. Таким образом, они получат все деньги, что вы заплатите за их альбомы и песни. Николай Овчинников выбрал 10 альбомов, EP и синглов, которые он советует купить. Именно купить, а не послушать.

Dvanov — «Функциональная музыка» Краснодарско-петербургская рок-группа зафиксировала конец нулевых на языке грязноватого электророка с озлобленно-отчаянной то ли мелодекламацией, то ли речитативом. Постиндустриальный марш, поломанный, как детская игрушка, хип-хоп, визги, трески, дьявольские пляски. Так говорит безвременье духовного застоя.

<a href="https://dvanovband.bandcamp.com/album/--8" target="_blank" rel="noopener">Функциональная музыка by Dvanov</a>

«Лоно» — «Я обязательно выживу» Музыка, которая точно не понравится Владимиру Завьялову. Невольный (вообще, песня про фем-активизм; совпадения случайны, но симптоматичны) саундтрек 2021 года для всех, кому неуютно от происходящего. Прыгающий от отрешенного речитатива до отчаянного многоголосья женский панк о том, что, вопреки всему, мы, конечно, выживем, но смысл этого еще не понятен (и не факт, что будет понятен впоследствии).

<a href="https://lono.bandcamp.com/album/--3" target="_blank" rel="noopener">Я обязательно выживу by ЛОНО</a>

«Тальник» — «Сипс» Как правильно отмечает другой герой списка, «редкий внятный релиз» на тему коллективной памяти. Полузагадочная группа, всем стримингам предпочитающая Bandcamp, а звучащая так, будто стриминги еще не появились. Невообразимо великолепный думерский ретропоп.

<a href="https://talnik.bandcamp.com/album/--3" target="_blank" rel="noopener">Сипс by Тальник</a>

Jars — «Самый лучший фестиваль» Возвращаю кармический долг группе Jars, про последний лонгплей которой я ранее написал ноль знаков, а потом кусал локти. Ибо нет музыки равным образом оголтело-безумной и максимально попсовой в лучшем смысле этого слова: кричалки-пыхтелки, рефрены-рефрены, которые не в бровь, а контрольным — в затылок. Новый сингл — это все то же, что и на «Джрс III», только чуть более расплавленное и хорошенько размятое, но не менее эффектное.

<a href="https://jars.bandcamp.com/album/the-best-festival" target="_blank" rel="noopener">Самый лучший фестиваль / The Best Festival by JARS</a>

Eeva — «Ведущий/Король червей» Важная московская постхардкор-группа, которая долгое время летала ниже наших радаров, а зря. Громкая, но не показательно истеричная, от большого ума, но без нарочитых завихрений, злая, но не прокусывающая насквозь музыка для любых вариантов потребления.

<a href="https://eeva.bandcamp.com/album/--3" target="_blank" rel="noopener">Ведущий/Король червей by Eeva</a>

Lust Supper — «Похотливая вечеря» Новая старая интимность в абсолюте. Московский музыкант Филипп Черненко под минималистичную электронику поет так, будто смертельно устал и готов сорваться в пропасть, но не срывается, и оттого становится окончательно дико. То есть очень хорошо. Жаль, на Bandcamp нет последних синглов Lust Supper. Пусть будет вот этот EP 2020 года.

<a href="https://lustsupper.bandcamp.com/album/-" target="_blank" rel="noopener">Похотливая вечеря by lust supper</a>

DenDerty — «Чуть-чуть неловко» Единственный доступный на Bandcamp сингл с последнего альбома йошкар-олинско-петербургского музыканта, о котором я недавно подробно и весьма хвалебно (максимально заслуженно) писал. Дельфинообразный, рокапопсоподобный звук на полуслове и полушепоте — удивительная в своей неловкости песня о любви.

<a href="https://denderty.bandcamp.com/album/--17" target="_blank" rel="noopener">Чуть-чуть неловко by DenDerty</a>

Подробности по теме Почему альбом «Настоящее» DenDerty — главная запись не весны, а вечности? Почему альбом «Настоящее» DenDerty — главная запись не весны, а вечности?

«Досада» — «Ртуть (демо)» Не пугайтесь слова «демо» — у московского коллектива «Досада» все такое. Ненарочито дилетантсткое, опирающееся разом на всех местных маститых кустарей: от Усова до Кати Гуцал, от Летова до черт знает каких еще людей, про которых мы не знаем и не узнаем никогда. Нервная, запредельно простая и оттого максимально честная, что ли, музыка. За остальными восторгами отправляю к Артему Макарскому, который побывал на лайве группы на фестивале «Искорка».

<a href="https://dosada.bandcamp.com/track/--11" target="_blank" rel="noopener">Ртуть (д̸е̸м̸о̸) by Досада</a>

«Черноплодь» — «Изгора» Дебютный (до того были демосборники) альбом петербургского коллектива, который исследует всю ту музыку, что принято называть замогильной. Нечудотворный постпанк, фолк с погоста, блэк-метал, тягучий гробовой эмбиент — все тут есть, все аккуратно собрано в 8 треков, от которых отдает то ли серой, то ли сырой землицей.

<a href="https://chrnpld.bandcamp.com/album/-" target="_blank" rel="noopener">И З Г О Р А by Черноплодь</a>

«Сольвычегодск» — «Танец с СВЧ» Своеобразная антитеза «Тальнику». Если он воспроизводил фрагменты прошлого с определенной дотошностью, то этот берет историю массовой и не совсем электроники, прибавляет к этому коллективное сознательное и расфигачивает ее, как старый телек об асфальт, причем речь идет об уже выпущенных треках самой группы. Результат — безумная русская плясовая на языке семплеров, самый по-хорошему дикий альбом, который вы услышали этой весной.

<a href="https://tawpot.bandcamp.com/album/tanets-s-svch" target="_blank" rel="noopener">TANETS S SVCH by Solvychegodsk</a>