По мотивам событий последних месяцев 10 музыкантов из Беларуси записали сборник «Long Play Belarus». «Афиша Daily» объясняет, почему эта компиляция особенная даже безотносительно новостной повестки и представляет альбом с комментариями участников. Вырученные со стриминга средства пойдут в том числе в фонды нуждающихся беларусов.

Вообще такие сборники обычно радуют только своим фактом появления, а внутри — кошмар и ужас, но с белорусской сценой все всегда не совсем обычно. «Long Play Belarus» выполняет сразу несколько важных функций. Он показывает, что стремление к переменам объединяет разных — и порой, весьма неожиданных — людей. Идея сборника пришла к группе «Союз», играющую восхитительный эскапистский ретро-поп. Их трек здесь называется «Слово», и он как будто про то, как люди, искавшие раньше способ высказаться максимально витиевато, обретают голос. Причем интересно и эмоциональное измерение. Здесь нет площадных призывов и революционных гимнов, это, прежде всего, песни о любви к родине и рефлексия о том, какое место сами музыканты занимают во всем происходящем.



Но это не все. «Long Play Belarus» еще отлично показывает, что такое новая местная сцена. Многие все еще считают, что Беларусь — это ЛСП, Корж, Тима, Михалок и «Петля Пристрастия». Составители напоминают, что на дворе 2020 год и в Беларуси происходят перемены не только на улицах. Тут и хип-хоп с прищуром от Бакея и Murovei, и нежнейший смарт-поп от Palina, и грубый метал от «Голоса Кинчева», и совершенно навзрыдный трек «Галантереи». Все эти песни отлично работают и вне сборника и ценны сами по себе. Стыд-позор, но мы и сами почти не писали ни о ком из тех, кто в трек-листе. Будем исправляться.



«Союз» «Слово»

<a href="https://longplaybelarus.bandcamp.com/album/long-play-belarus" target="_blank" rel="noopener">Long Play Belarus by Long Play Belarus</a>

Группа «Союз»: ««Слово» появилось случайно: как‑то я сидел на студии, что‑то записывал и начал наигрывать этот мотив. Откуда‑то из головы сами собой пришли и сложились строчки. «Слово» получилось немногословным, но емким и открытым для интерпретации» .

«Длина Волны» «Глаза»

<a href="https://longplaybelarus.bandcamp.com/album/long-play-belarus" target="_blank" rel="noopener">Long Play Belarus by Long Play Belarus</a>

Группа «Длина Волны»: «Песня описывает переживания героя, находящегося в постоянном потоке информации , пытающегося не утонуть под давлением лжи, лицемерия и несправедливости, пытающегося зацепиться за правду и удержаться на плаву.»

Palina «Месяц»

<a href="https://longplaybelarus.bandcamp.com/album/long-play-belarus" target="_blank" rel="noopener">Long Play Belarus by Long Play Belarus</a>

Palina: «Я попыталась зафиксировать в этом треке свое внутреннее состояние в период первого месяца после выборов. Это была черная яма безвременья. Когда впервые в жизни видишь столько насилия, абсурда, несправедливости и узнаешь, что эмоции лимитированы, из‑за чего спустя неделю ощущаешь только расширяющуюся пустоту внутри — никогда ранее мной не ощутимый вакуум, который разрушается только тогда, когда ты растворяешься в бело-красно-белой колонне и сотрясающем проспекты «Жыве!» .

«Галантерея» «Восень»

<a href="https://longplaybelarus.bandcamp.com/album/long-play-belarus" target="_blank" rel="noopener">Long Play Belarus by Long Play Belarus</a>

Группа «Галантерея»: «Нам не все равно. А из этого уже вытекают другие чувства и эмоции. Это глубокие переживания и ответственность за будущее страны, желание помочь доступными нам способами. С самого начала хотелось обозначить в ней что‑то родное, белорусское, показать, откуда мы . Песня нашла свое место и как нельзя лучше описывает настроение многих белорусов этой осенью»

White Cave «Paranoid Dreams»

<a href="https://longplaybelarus.bandcamp.com/album/long-play-belarus" target="_blank" rel="noopener">Long Play Belarus by Long Play Belarus</a>

Группа White Cave: «Чувство очень продолжительной городской паранойи, от которой не получается отделаться. Идея песни была положена еще зимой, и на фоне прошедших событий она приобрела свою окончательную форму»

Бакей «Родина»

<a href="https://longplaybelarus.bandcamp.com/album/long-play-belarus" target="_blank" rel="noopener">Long Play Belarus by Long Play Belarus</a>

Бакей: «Изначально первый куплет и припев я написал еще до всех этих событий в стране, музыка украинского битмейкера 9 mm.Drumz буквально «вскрыла» эмоциональную крышку. Мне захотелось выразить свои чувства к Родине в форме признания любви к девушке. Написание немного приостановилось, не мог никак начать второй куплет, предлагал Лизе (Лисе) сделать совместную песню, но тоже не срослось. Поэтому я оставил это на более подходящее время. Когда Макс [Старцев, координатор проекта и менеджер группы «СОЮЗ»] написал об этом проекте, я вспомнил, что у меня есть почти готовая песня, — вот и пришло время дописать второй куплет. И после оглядки на произошедшие за все это время события в стране, мыслей и переживаний для написания хватило с головой. Если песня «Голос» с группой «Кислота» — оппозиция и призыв, то песня «Родина» — любовь и восхищение к нашей стране, нашим людям, нашей борьбе, солидарность к участникам акций, сопереживание и поддержка для будущих свершений. Очень крутой проект, много талантливых белорусских музыкантов, каждый со своим подходом, приятно находиться в такой компании. Ты можешь не любить власть, но Родину любить обязан».

Подробности по теме «Моя кровь бело-красно-белая»: проект «Кислота» и Бакей — с песней о Беларуси и не только «Моя кровь бело-красно-белая»: проект «Кислота» и Бакей — с песней о Беларуси и не только

Лиса «Метаморфозы»

<a href="https://longplaybelarus.bandcamp.com/album/long-play-belarus" target="_blank" rel="noopener">Long Play Belarus by Long Play Belarus</a>

Лиса: «Метаморфозы» о том, что личность всегда развивается, человек растет каждый день. Что его взгляды и мысли меняются так же быстро, как времена года. И это нормально. Но иногда такие изменения кому‑то не нравятся, кому‑то мешают. А это — главная странность, ведь почему мы не можем жить так, как хотим сами? Где наша свобода слова и свобода действий? Эта песня о том, что надо быть собой, несмотря ни на что и ни на кого.

Michael Dailida «Мои ковры Средневековья»

<a href="https://longplaybelarus.bandcamp.com/album/long-play-belarus" target="_blank" rel="noopener">Long Play Belarus by Long Play Belarus</a>

Michael Dailida: Песня родилась спонтанно. Я пришел к своему другу, художнику Вадику Фину, попросить акустическую гитару, порепетировать, а у него дома на полу я обнаружил шкуру дикого кабана. Я говорю: «Больше, чем ковер». Вадик отвечает: «Да, ковры, вот такие ковры средневековья». Мне это запомнилось, думаю, будет песенка. Спустя несколько дней дома я внезапно наткнулся на огромного паука, я с ним боролся, он не хотел просто так убегать, он большой король пауков. И тут я вспомнил про ковры средневековья и соединил их с пауком, его одиночеством в огромном мире моей комнаты: паутина, рисунки крестов, он сплетет себе тоже ковер и осенью улетит один.

«Голос Кинчева» «Жирно»

<a href="https://longplaybelarus.bandcamp.com/album/long-play-belarus" target="_blank" rel="noopener">Long Play Belarus by Long Play Belarus</a>

Группа «Голос Кинчева»: Экзистенциальный крик души личности, уставшей от навязчивости социальных отношений, законов, оценок, моральных выборов, идей и идеалов. Крайность, в которой остается лишь бежать, желание спрятаться в себе, в убежище, замкнуться, вплоть до холодной могилы. Абсолютный пессимизм. Призыв-просьба оставить в покое, но в ответ непоколебимый уклад, сценарий, закон стаи, рой, вездесущие доставучие «длинные руки» и «всевидящие ока».

Murovei «Я нарадзіўся тут»

<a href="https://longplaybelarus.bandcamp.com/album/long-play-belarus" target="_blank" rel="noopener">Long Play Belarus by Long Play Belarus</a>

Murovei: «Так уж сложилось, что гимнов свободы в современной Беларуси, действительно, много, думаю, практически у каждого из нас есть свой любимый трек на эту тему, а то и несколько, как и у меня. «Я нарадзіўся тут» — один из них. Первый раз услышал эту песню в исполнении Змицера Войтюшкевича много лет назад: в ней надежда и отчаяние, в ней любовь и грусть, в ней свобода и вера в будущее. С большим уважением и ответственностью я постарался исполнить ее по-своему».