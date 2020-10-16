Проект «Кислота» (Никита Соколов из «Влажности») и минский музыкант Бакей записали шумный и дерзкий рэп о происходящем в России и Беларуси. «Голос» — наверное, лучшая песня на эту тему. «Афиша Daily» представляет трек с комментариями-манифестами соавторов.

Так бывает. Человек, который всячески транслировал неуемную сексуальность и полнейшую невоздержанность в какой‑то момент переосмысливает собственное бытие и через саморазоблачение приходит к борьбе. Вот так и случилось с Никитой Соколовым. Последний EP его группы «Влажность» как раз проходит по классу саморазоблачения и самоистязания. А вот теперь он организовал проект «Кислота» на стыке хип-хопа и инди и пришел к борьбе. Новый трек «Голос», сделанный совместно с минским музыкантом Бакеем — наверное, самая прямолинейная и при этом самая дерзкая песня про последние события в России и Беларуси. Причем от этой прямолинейности не становится неловко: это не агитка в духе «возьмемся за руки друзья», а страстное, захлебывающееся от гнева послание городу и миру. Чтобы ни случилось, мы молчать не будем. Таких песен должно быть много: обстоятельства требуют. А Никита Соколов, без преувеличения, один из главных голосов года.

Никита Соколов «Кислота»

Это не призыв, это предупреждение. Предупреждение о том, что все имеет свой конец, даже терпение россиян. Невозможно, подавляя мнение собственного народа перманентной волной насилия, однажды не получить насилие в ответ. Невозможно, построив полицейское государство с ручными овчарками на поводке (овчарки, простите за сравнение), не получить в свой адрес всеобщую ненависть. Невозможно, в конце концов, узурпировав власть ради самой власти и привилегий для своих однокурсников, начихав при этом на свободу слова, честные выборы, поддержку регионов, адекватную нарко- и ЛГБТ-политику, получать на выборах 77% голосов. Невозможно больше слышать ложь. Видеть ложь. Жить во лжи.

Поэтому мы говорим. Потому что у нас есть голос, который тебе в свою корзину не швырнуть.

Бакей

Мой голос украли, так же как и голоса моих близких и друзей! Свобода слова и свобода мнения оказалась под запретом! Ложь и насилие является главным элементом удержания нелегитимной власти! Фальсификация, репрессии, запугивание, издевательства и пытки стали синонимами и отображением этих людей. Геноцид, страх, ссадины, переломы, сломанные судьбы, слезы, взрывы, выстрелы и, к сожалению, смерть ни в чем невиновных людей наполнили нашу Родину.

Все происходящее, которое мы наблюдали «где‑то там», пришло и к нам, к мирным людям!

Мы устали боятся, устали терпеть и наблюдать за тем, как нас обманывают, как родной дом разбирают по кирпичикам и швыряют в сторону своего же народа. Нас провоцируют уезжать из страны, искать место для лучшей жизни, для возможности и для реализации своих идей, но почему мы не можем делать это дома? Все это сплотило нас еще больше! Мы — будущее, и мы вправе выбирать, как мы хотим жить! Мы и есть голос, голос своей Родины!

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