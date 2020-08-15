Беларусь за 26 лет при Лукашенко изменилась, а он сам — нет, и теперь ему самое время уйти. Белорусский писатель Саша Филипенко рассказывает, как лидер его страны окончательно исчерпал доверие людей.

Начало конца — именно этими словами должна начинаться всякая статья, описывающая происходящее в Беларуси. Режим Лукашенко закончился. Мы наблюдаем его закат. Долгие годы белорусское общество находилось в состоянии политической комы, стараясь притаиться, не шевелиться, не дышать, чтобы ни в коем случае не тревожить дракона власти. Президент Лукашенко жил своей жизнью, время от времени пожирая редких политических оппонентов, в то время как народ жил жизнью своей. Важно понимать, что все, чего добилась Беларусь за последние годы, например достижения в it-сфере, создано людьми, простыми людьми, вопреки действиям власти , которая только и делала, что планомерно вставляла палки в колеса собственным гражданам. Все эти годы Лукашенко был по-настоящему озабочен лишь состоянием хоккея в Беларуси и, как известно, благодаря его пристальному вниманию год от года национальная сборная играет хуже и хуже. Все, к чему прикасался Лукашенко, тотчас превращалось в бездарную реплику худших образцов Советского Союза, будь то экономика, культура или здравоохранение.

Лукашенко презрительно относился к народу (называя его собственным), а граждане старались не обращать внимание на хамоватого политика и, обсуждая на кухнях будущее страны, надеялись лишь на щитовидку главы государства (были такие слухи). Иногда две прямые (народ и диктатор) пересекались на симуляции выборов, однако уже через несколько дней вновь расставались, чтобы позабыть друг о друге на последующие пять лет. По плану Лукашенко так должно было произойти и теперь. Совершенно не соответствующий 2020 году, застрявший в прошлом президент (теперь уже вовсе и не президент даже, а обыкновенный преступник, незаконными методами удерживающий власть), Лукашенко был уверен, что и в этот раз белорусский народ проглотит фальсификации.

Усыпленный военными и милицией, предпоследний диктатор Европы наивно полагал, что и в этот раз все пройдет по давно отработанному сценарию, когда белорусы молчат, а он торжествует.

Более того, еще несколько недель назад Лукашенко был уверен, что спустя два десятилетия сумеет передать власть собственному сыну, но этого, к счастью, уже никогда не произойдет. Белорусы восстали! Белорусы проснулись, белорусы возмутились и не отступили, вышли на улицы и не испугались. Сейчас многие задаются вопросом: почему? Что изменилось? Кто сумел убедить граждан привыкшей к диктатуре страны, что наступил час перемен? В большой степени сам Лукашенко. Именно благодаря этому потерявшему связь с действительностью персонажу минчане и брестчане, гродненцы и могилевчане, гомельчане и жители десятков других городов вышли на улицы. Лукашенко был настолько убедителен в своей глупости, хамстве и грубости, что почти ни у кого в Беларуси не осталось сомнений — мы не знаем, кто станет новым президентом Беларуси, но совершенно точно понимаем, кто им уже никогда не будет, — прощай, Лукашенко! Как же ему это удалось? Как удалось настроить против себя целый народ? Во-первых, он давно старался, во-вторых, в этом году превзошел сам себя. Лукашенко убедил всех нас, что его дни сочтены. Убедил, наплевав на своих граждан во время эпидемии коронавируса, убедил, насмехаясь над оппонентами во время предвыборной кампании, убедил уже хотя бы тем, что за двадцать шесть лет своего правления так и ни разу не поучаствовал в теледебатах с конкурентами. Еще раз — ни разу за двадцать шесть лет. Совершенно обезумевший диктатор, преступник отдающий приказы стрелять по мирным демонстрациям и считающий целую страну своей женщиной, человек, за время правления которого были убиты несколько журналистов, а оппозиционные политики брались в заложники для торга с ЕС, убедил всех нас, что может только одно — управлять государством, запугивая собственных граждан, задерживая и избивая их не только на маршах протеста и в тюрьмах, но теперь уже даже в собственных домах.

Прямо сейчас, в 2020 году, в ста восьмидесяти километрах от Вильнюса и в пятисот пятидесяти километрах от Варшавы, омоновцы стреляют по окнам жилых домов, закидывают шумовые гранаты в проезжающие автомобили и, украв у врачей машины скорой помощи, разъезжают по городу и бросаются на мирных людей, которые зачастую даже не принимают участия в протестных акциях. Так, например, одним из задержанных стал Антон Сорока — форвард сборной Беларуси по футболу, шедший на тренировку.

Прямо сейчас в центре Европы арестованы больше шести тысяч граждан, которые вышли на мирные акции протеста и которые содержатся в камерах с нечеловеческими условиями, где на сто двадцать человек восемь коек и спать можно только… стоя!

Прямо сейчас, в минуту, когда вы читаете эту колонку, в самом центре Европы нелюди в форме продолжают запугивать, пытать, избивать и насиловать граждан, и первое, что мы должны сделать, — немедленно требовать освобождения всех незаконно задержанных и привлечения к ответственности потерявших страх и человечность преступников и карателей! По одной из версий, причиной революции в Тунисе стала пощечина, которую женщина-инспектор позволила себе отвесить уличному торговцу, после чего тот совершил акт самосожжения перед зданием муниципалитета. В августе 2020 года, в очередной раз сфальсифицировав результаты выборов, заполнив улицы городов милицией и солдатами, Лукашенко нанес пощечину каждому белорусу . В который раз плюнув в лицо согражданам, диктатор, кажется, искренне полагал, что ничего не произойдет или случатся незначительные протесты, однако очень удивился, когда народ не отступил, схватил его за руку, а не подставил, как обычно, опустив глаза, другую щеку. В эти дни мы наблюдаем мирный, смелый, гордый протест белорусов, которые больше не готовы терпеть диктатора. Мы видим, как женщины, понимая, что силовики избивают их мужей, братьев и сыновей, выстраиваются в цепи солидарности. Мы восхищаемся нашими женщинами, которые становятся кандидатами в президенты и не боятся идти по улицам наших городов с цветами! Мы благодарны, мы воодушевлены! «Свободу не выиграть в лотерею» В моей книге «Бывший сын», книге, увидевшей свет в 2012 году и описывающей кому, в которой Беларусь пробыла почти двадцать лет, в книге, которая перечисляет события, что заставляют многих из нас становиться бывшими детьми собственной страны (известно, что при населении в девять миллионов человек почти три миллиона белорусов проживают за пределами страны), есть эпизод, когда моя бабушка приходит в банк, где у нее случается короткий диалог: «Вернув квитанции, сонная сотрудница банка монотонно произнесла:

— Лотерейный билет.

— Что лотерейный билет?

— Брать будете?

— Зачем?

— Купите квартиру…

— Есть квартира…

— Ну… дачу купите…

— Есть дача…

— Машину там, я не знаю…

— Есть машина…

— Чего же у вас нет?

— Свободы нет…

Свободу не выиграть в лотерею» К счастью для автора и к большому сожалению для гражданина, многие страницы и отрывки моего романа «Бывший сын» по-прежнему остаются актуальными и продолжают резонировать с белорусской действительностью. К несчастью для автора и к великому счастью для гражданина — этот отрывок больше не актуален. Белорусы наконец обрели свободу! Белорусы проснулись! И это конец. Конец диктатуры и начало новой жизни!