По традиции подводим музыкальные итоги недели. В этот раз: группа «источник» радикально меняет звук, основатели постбритпопа Travis сеют тоску, а Headie One показывает, как должен звучать настоящий дрилл.

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Альбом недели — «Edna» Headie One

26-летний житель лондонского Тоттенхэма Ирвинг Аджей — пожалуй, главное лицо в британской музыке с речитативом в этом году. Он исполняет юкей-дрилл — если угодно, более полиритмичную, снабженную дополнительным грувом и злую (даже по общим меркам жанра) версию рэпа, которая родилась в Чикаго, но прижилась на окраинах Лондона и стала лучшим саундтреком для сцен с ножевыми ранениями, вооруженными ограблениями и другими уголовно наказуемыми деяниями. Headie One — плоть от плоти этой неблагополучной среды: он разгуливал по Тоттенхэму с ножом, вызывал по этому поводу ряд вопросов у местной полиции, логичным образом отправлялся в места не столь отдаленные, а перерывах между всем перечисленным слушал Chief Keef (артист из Чикаго, первая звезда дрилла), осваивал его приемы и делал треки. На фоне всплеска интереса к жанру (спасибо Pop Smoke!) Аджей буквально за год стал флагманом юкей-дрилла, записав пару микстейпов (второй из них, «Gang», с продюсером Fred Again — совсем выдающийся) и сделав фиты с вездесущим Дрейком и местными тяжеловесами AJ Tracey и Стормзи. «Edna» уже начиная с треклиста — заявка на статус: в титрах — упомянутые Дрейк,Aj Tracey и Стормзи, а еще Фьючер и много кто. Внутри — двадцать песен о том Лондоне, в котором вы бы никогда не хотели побывать и жизни, которую не захотели бы прожить. Ну, и, естественно, о том, как из этой жизни вырваться, и все в жанре зрелищного боевика. «Edna» — это грязный, бандитский, раскатистый дрилл (эпизодически разбавляемый трэпом) о грязях и князях. Если и существует альбом, который даст исчерпывающее представление о состоянии жанра, то вот он.

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Ностальгия недели — «10 Songs» Travis

Двадцать лет назад шотландцы Travis возглавляли постбритпоп и топы продаж в британских магазинах. С тех пор их музыка не то чтобы кардинально менялась, и хорошо (правда, с топами пришлось попрощаться). «10 Songs» — традиционный для группы сеанс акустической меланхолии для сезонного шелеста опавших листьев: Фрэн Хили традиционно тянет верхние ноты, плачут гитары, воют скрипки — в общем, благодать и самоуспокоение как самоцель. Каких‑то больших хитмейкерских задач группа уже давно не ставит, но вот (не в пример остальным песням) бойкий номер «A Ghost» неожиданно напоминает о былых чартовых заслугах.

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Если вам группы Travis вдруг оказалось мало

Послушайте новый EP «Зимавсегда» — тоже простодушный поп-рок для осенних подборок в Pinterest, какао в термокружке, теплого пледа и променада в парк, и за это простодушие — и в музыке, и в лирике — Евгения Кубынина (главное и единственное лицо «Зимавсегда») совершенно не хочется ругать: больших откровений вы здесь точно не найдете, но вот по-человечески обаять у этих песен более чем получается. Снова к ностальгии — «Hybrid Theory» Linkin Park переиздали

В конце октября дебютный альбом главной группы юности многих из нас отмечает 20-летие. По этому поводу участники Linkin Park наскребли по сусекам, кажется, вообще все,что связано с пластинкой: би-сайды, демки, записи «долинкинпарковского» периода под вывеской Xero и весь материал с шикарного альбома ремиксов «Reanimation» — и переиздали в виде юбилейной версии. Получилось 80 треков: разумеется, весь контент слушать здесь совершенно не обязательно, но вот демки и особенно би-сайды, среди которых любимая фанатами «My December» и не менее знаковая «High Voltage» — яркий маркер величия группы, позволявшей себе вот так разбрасываться песнями, которые пираты заботливо допишут на кассету, а поклонники не почуют подвоха и впустят их себе в сердце наравне с главными хитами. Русский альбом недели — «Pop Trip» группы «Источник»

Как будто бы в Тиму Белорусских вселился Кинг Крул, который перед этим словил грустного, увлекся гитарами, эмо-роком и авангардом — и в итоге попал во вселенную фестиваля «Боль». На этом список ассоциаций и источников вдохновения у группы «Источник» не прекращается: тут можно услышать и эмо девяностых, и пост-рок в корневом понимании этого термина, и другую музыку, которой можно озвучить печаль, боль (без кавычек, с маленькой буквы) и отчаяние. А еще, кажется, можно хип-хоп записать в анамнез — временами человек за микрофоном переходит с мелодекламации на читку и обратно. Кажется, на «Боли» в следующем году мы их точно увидим — и явно вечером, а не днем. Красота недели — клип Наади «Осколки»

В новой аранжировке и с Варварой Шмыковой из «Чик» в клипе песня заиграла свежей жизнью. В кадре — русское поле, синее небо и немного красивого безумия. Что еще: Lil Aaron применяет идеи группы «Пошлая Молли» за океаном, адепты шумового рока Metz делают, что и должны, Future Islands выбирают между крунерской песней и в меру спорым синти-попом, Люкке Ли запела по-шведски.