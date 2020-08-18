В субботу 22 августа на «Стрелке» под занавес Summit Z8 о героях и идеях будущего пройдет концерт любимых новых музыкантов «Афиши Daily». Редактор раздела «Музыка» Николай Овчинников представляет участников лайва и объясняет, что их объединяет.

Тут нужно, конечно, внести небольшую ясность. Не все музыканты совсем уж новые чисто формально — те же «Влажность» и «Магнитола» уже имеют по несколько EP, а Amchi успел пройти суровую школу шоу «Песни». Другое дело, что для окончательного прорыва им чего‑то не хватало. Песни, альбома, эффектного клипа, хлесткой строчки, правильного живого звука. И вот сложилось.

Лайнап вечера — то, как выглядит новая русскоязычная поп-музыка в 2020 году.

Она громкая, но без перехлеста — тут кричат, когда не остается других вариантов. Она саморазоблачительная, но без нарочитой наготы — здесь герои рассказывают о своих катастрофах, потому что иначе никак. Она интровертская, но без напускного мрака — просто, чтобы начать менять мир вокруг, надо сперва порыться в себе. Она ретроградская, но без костюмированных шоу — большинство новых героев смотрят не в восьмидесятые-девяностые, а в нулевые с их вседозволенностью. Так звучит, так говорит и так выглядит 2020 год, нравится вам это или нет. Нам нравится.

Лютик Новый акустический поп о Сатане и ночной жизни Москвичка Александра Москалец, участница группы Sewage Sour, сольно заиграла бедрум-поп здорового человека. Очень личные песни под синтезатор и акустику про алкоголь, внутренних демонов и светлое завтра, в которое верится все больше с трудом. Песня «Сатана всегда будет с тобой» — это «Каждый раз» эпохи всеобщей неопределенности.

«Влажность» Саморазоблачительный тяжелый рок про ультранасилие Громкая московская группа на последнем EP «Ультранасилие» сменила распущенный секс-рок на саморазоблачительный почти что хардкор — и весьма удачно. Новые песни «Влажности» — это одновременно и то, что вертится на языке у всех, кому еще нет 30, и то, подо что хочется разносить танцпол. Тут птицы не поют, тут пленных не берут. Идеальная рок-группа 2020 года.

Аккурат к саммиту «Влажность» записали для «Афиши Homework» новую, еще не существующую (да-да, именно так) песню. По ней можно сделать выводы, как группа звучит сейчас вживую

Алмо Интровертский хаус с песнями о даче и выходных в одиночестве Житель Обнинска Алексей Мокроусов, когда‑то создавший развеселый паблик «Афиша Говна», в итоге сам занялся музыкой — и, назло завистникам, весьма удачно. Никакой постиронии — на его последнем EP «Хаус-будни» и вправду звучит мелодичная и ритмичная музыка про обычные дела среднестатистического горожанина лет 25–30: крафт, танцульки, несчастливая любовь — и страстное желание, чтобы все отвалили, потому что хочется просто остаться дома и нифига не делать.

Подробности по теме «Хаус-будни»: в чем сила Алмо и его эскапистской танцевальной музыки «Хаус-будни»: в чем сила Алмо и его эскапистской танцевальной музыки

Avramova! Авант-поп не на сложных щах Дария Аврамова — продолжательница дела Евгения Горбунова и компании. То есть это авант-поп на голом ритме и с престранными и пространными звучками, в котором фонемы важнее слово, а модернистская статика заменяет поп-динамику. Что важно — песни Avramova! не являются несусветной заумью для модных галерей. А трек «Научись с этим жить» — идеальный хит, который мы преступным образом пропустили этой весной. Исправляемся!

«Магнитола» Новое поколение русскоязычной альтернативы Нижегородская группа играет замороченный альт-рок. Сравнения — моветон, но тут прямо напрашиваются, скажем, Incubus или At The Drive-In. Те тоже умудрялись соединять сложносочиненные ритмы с вдохновенными поп-мелодиями. Так и с «Магнитолой»: переменчивый грув, зычный вокал Андрея Ардабьевского и песни-кричалки. Если альт-рок-ревайвл случится — мы надеемся, что да, — «Магнитола» будут в авангарде.

Amchi Выпускник шоу «Песни» вступает в большую игру На саммите не будет ни одного рэп-артиста: кризис жанра достиг своего пика, никого по-хорошему интересного там нет. Другое дело — традиционный поп, основанный на R’n’B, там еще теплится жизнь. В том числе благодаря Артему Амчиславскому, уроженцу Сочи и выпускнику шоу «Песни». К его песням идеально подходит немного избитый эпитет «ранимые». Стильному свэгу он предпочитает зацикленные на сердечных болях интимные гимны. Если традиционный поп все еще кому‑то может быть интересен, то как раз в виде таких песен, водопадов слез.

Amchi тоже успел поучаствовать в «Афише Homework». Это один из самых душевных роликов проекта