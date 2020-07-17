Обнинский музыкант и продюсер Алмо выпустил EP «Хаус-будни», легковесное и легкомысленное описание бесконечного вечера рабочего дня под спокойные танцевальные ритмы. Николай Овчинников поговорил с Алексеем Могилевским (так зовут музыканта) и объясняет, в чем главная сила этих песен про сидение дома, приятное утро и город Ростов.

«Мы играем в невесомость, ты ракета, я — пилот», — поет сосредоточенный мужской голос, слегка препарированный вокодером. На заднем плане — скупой хаус и гэридж с гулким басом, редкими обрывками клавиш, который внезапо обрушивается синтезаторным ливнем и снова возвращается к норме. Голос тоже принадлежит Могилевскому, точнее Алмо. Песня называется «Невесомость», и это абсолютно безжалостный и беззастенчивый поп, смени стилистическую одежку — все равно не отлипнет. Вот и весь его новый EP такой.

«Город маленький, комфортный для жизни, при этом тут развита инфраструктура, можно сказать спальный район Москвы», — в экране фейстайма Алексей Могилевский, на заднем плане — аккуратные пяти-, семи-этажные блочные здания. Таких куча в любом небольшом российском городе. Например, в его Обнинске, где он сейчас живет. Тут тихо и спокойно, «идеальное место для воспитания детей»: Могилевский стал отцом месяц назад.

Музыкой Могилевский начал заниматься еще в детстве, делал «эксперименты в секвенсоре». В плеере — от Bonobo и Джона Хопкинса до Дорна и Noize MC. Но всерьез все началось недавно. Он занимался менеджментом музыкальных групп — в том числе был концертным менеджером «Мэджикул» — «обзавидовался артистам» и решил сам выпускать свои песни: до этого он писал в стол. «Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что надо следовать за мечтой. Я все никак не мог переступить через себя»

Название «Хаус-будни», как признается сам Алмо, аллюзия на прошлогодний альбом МС Сенечки «Хип-хоп-будни». Они и вправду похожи, не методами, но духом. Это лаконичная танцевальная музыка с аккуратным домашним продакшном и почти беззлобными текстами. Сенечка писал о сэмплах и хэдбэнгерах, Алмо — о страусах, танцполе, выходных и тихом домашнем уюте: «Позвонят друзья: «Идем гулять!». Им отвечу я: «Смысл бытия — не в том, чтоб ночью лазить по Москве», — и текстом и интонацией Могилевский тут походит на другого МС, Антоху.

В итоге он достал из закромов разума любимый им ту-степ и гэридж и выпустил альбом «Фест», где пел о родном Обнинске и свадебных путешествиях. Оттуда и главный его хит на данный момент — легковесный поп «Дачная», настоящий манифест побега из большого города, страшно актуальный в нынешних условиях. «Ваш город обманчив — мне нравится на ранчо. В субботу, на дачу, на пятой передаче», — пел он под разреженный бит. «Я вообще не рассчитывал на то, что эту песню будут слушать. С ней долгое время ничего не происходило, я ее выпустил в мае 2018 года, а на радио она попала в сентябре 2019 года», — говорит Могилевский.

Его прерывает знакомый, который продает кофе неподалеку. «Вот прелесть Обнинска в том, что здесь всегда можно встретить знакомых и друзей», — продолжает Алмо. Несмотря на то, что его пока главная песня — о побеге из города, это музыка урбанистическая. Герой Алмо, насладившись отдыхом, возвращается в «обманчивый город» с его многоэтажками и играет хаус.

Но что сделать с консервативной природой этой музыки? «Я думаю, что хаус идет волнами, и все поколения к нему возвращаются, — говорит Могилевский — Есть опасения, что жанр себя изживает или, может, изжил много лет назад, но я должен сказать, что я свои песни долго не выпускал. А в новых песнях не будет хауса, хоть я и планирую к нему возвращаться».

Впрочем, мои опасения напрасны с какой угодно точки зрения, только не с индустриальной. Последние пять лет русскоязычная танцевальная музыка пережила очередной ревайвл. И во многом за него отвечают люди не из столиц. Уфимцы «Лауд» (с их космополитичным рефреном «How do you feel, парни из Уфы?»), ярославцы Cream Soda (с их красочным посвящением Волге) и, наконец, продюсер и битмейкер Алексей Сущик, он же SP4K, перебравшийся в Петербург из Липецка.

Могилевский идет по их следу: «У меня есть амбиции как у поп-артиста. У меня есть песни, которые звучат как музыка для русского радио», — говорит он, но замечает, что его творчество слишком разнообразно, чтобы вешать на него какой‑то определенный ярлык. И тут же заявляет, что ему нужны самоограничения. А то даже лейблы, хоть и хвалят его песни, но говорят говорят: «классная музыка, но все слишком разное».

Упомянутый SP4K — наверное, идеальный незримый двойник для Алмо. Оба продюсера на четыре буквы делают музыку с одной стороны массовую и предназначную для коллективных танцев, но при том страшно интровертскую. Они лучше всех воплощают кремсодовский призыв «никаких больше вечеринок». Их героев подкосило на станции «Электросила», они говорят: «я дома один, не приходи ко мне». Могилевский одновременно стесняется своих текстов, но понимает, что живет в стране с логоцентричной культурой, и это слышно. Алмо — не слезы на рейве, но слезы без рейва. Ранимые танцевальные песни, из которых вычеркнули все лишние оттенки, кроме пастельных.

Эта музыка, в которой самоизоляция происходит по собственному желанию, конечно, рифмуется с контекстом. Но это не обзор свежих газет, а рассказ о том, что происходит, когда ты эти газеты читать перестаешь. И, наверное, самый приятный. Новый эскапизм в 2020 году у русскоязычных музыкантов проявляется по-разному — от переосмысления стареющей эстетики до нервозного самокопания. Алмо же просто сбежал из столицы в Обнинск и устраивает вечеринку в четырех стенах — и исключительно для собственного — и слушателя — удовольствия. В цоевском «Мы хотим танцевать» Могилевский меняет множественное число на единственное. Читая свежие новости, его примеру хочется последовать.

EP «Хаус-будни» можно послушать в Apple Music и Spotify.