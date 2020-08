И еще кратко об альбомах

Основатель чиллвейва Washed Out на новом альбоме «Purple Noon» все еще удачно делает музыку для санаторно-курортных развлечений, такую же временную, как и сами развлечения. Glass Animals все еще умело придумывают утонченные инди-гимны, на этот раз еще ближе к хип-хопу. Герои прогрессивной альтернативы для самых маленьких The Fall Of Troy — с триумфальным камбэком: они злы, бодры и растопчут нас всех. Участник хорошей альт-группы Auroraw Макс Куббе в новом проекте Komplimenter придумывает мечтательное инди — вроде для тех же развлечений, что у Washed Out, но пободрее. White Punk не оправдывает имя самого умелого продюсера и битмейкера новой волны русского рэпа и на новом альбоме выдает невразумительный набор битов с текстами про сук: мы все знаем, на что он способен, так что понадеемся, что он просто споткнулся. Так же разочаровывающе звучит и новая работа Big Russian Boss и Young P&H — вроде шутки на месте, и бочка-бас колбасит что надо, но как‑то совсем не весело: мужчина, мы уже не танцуем.