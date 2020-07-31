Группа Cream Soda выпустила концептуальный альбом «Интергалактик», где примерно поровну рассказа о необычном космическом путешествии и танцевальной поп-музыки с уклоном в транс. По просьбе «Афиши Daily» участники группы сделали краткий гид по записи.

«Глава 1. Бег»

Это глава открывает всю историю, которая состоит из пяти частей. В ней мы знакомимся с главным героем и с событиями, в которых он оказался.

«Астроджет»

Для нас этот трек стал экспериментом в области транса. В нем мы объединили опыт, накопленный в хаус-музыке, с истоками транса, которые нас привлекают в последнее время.

«Глава 2. Забвение»

Музыка в этой главе является самой кинематографичной. Источником вдохновения здесь послужил Burial.

«Сердце Лед» — главный хит с альбома, в клипе — ставший неизбежным Гудков и Никита Кукушкин в роли рептилоида

«Сердце Лед»

Трек, который лег в основу альбома и сформировал его трансовую направленность.

«Глава 3. Вакуум»

Самая эмоционально тяжелая часть истории. В ней главный герой остается наедине со своим разумом и пытается найти выход.

«Атомы»

Песня, над которой мы больше всего работали по времени. Идее трека 5 лет. Но только в этом проекте она нашла свое место. Трек про рефлексию, связанную с отсутствием близкого человека рядом.

«Глава 4. Творец»

Это глава является самой глубокой по смыслу и содержит самое большое количество пасхалок.

«Интерстелар»

Трансовый апогей альбома. Если этот трек не заставит вас танцевать, то вы лишены слуха.

«Глава 5. Дом»

Финальная глава истории с открытой концовкой. Здесь каждый для себя решает, чем все кончилось.

«Фатум»

Трек-занавес, под который идут титры.

Альбом также доступен в Spotify и «ВКонтакте».

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