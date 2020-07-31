Группа Cream Soda выпустила концептуальный альбом «Интергалактик», где примерно поровну рассказа о необычном космическом путешествии и танцевальной поп-музыки с уклоном в транс. По просьбе «Афиши Daily» участники группы сделали краткий гид по записи.

«Глава 1. Бег»

Это глава открывает всю историю, которая состоит из пяти частей. В ней мы знакомимся с главным героем и с событиями, в которых он оказался.

«Астроджет»

Для нас этот трек стал экспериментом в области транса. В нем мы объединили опыт, накопленный в хаус-музыке, с истоками транса, которые нас привлекают в последнее время.

«Глава 2. Забвение»

Музыка в этой главе является самой кинематографичной. Источником вдохновения здесь послужил Burial.