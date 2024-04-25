На пикник за минуту: 12 готовых наборов для завтрака или ужина на природе

Пикник-борд «Сырный сомелье»
Набор для пикника в итальянском стиле — ароматные сыры, оливки, пикантный фуэт и крендельки. К такой снеди так и просится бокал вина, но мы предлагаем ограничиться безалкогольным.
Ассорти пате-крутов Le Pere Nagy
Образцовый пикник с парижским шиком — набор пате-крутов, особой разновидности мясного пирога с тоненьким тестом. Осталось только добавить фрукты и захватить с собой пледы и лимонад.
Барбекю-бокс «Азбука вкуса»
Майские праздники без шашлыков — пустая трата времени, уверены в «Азбуке вкуса». Готовый барбекю-бокс можно заказать домой или прямо в парк — в нем люля-кебабы, шашлычки из разных видов мяса, картофельные дольки, овощи на гриле, соусы и лепешки, чтобы это все заворачивать. Пикник с дымком!
Пикниковая корзина «Печорин»
Городская романтика — элегантный набор на двоих с багетом, круассанами, конфитюром, ароматным сливочным маслом, паштетом, хумусом и песто. А на утро останется еще и пачка молотого кофе.
Корзина Casa Rinaldi
Красивая корзина с набором деликатесов, которые удобно намазывать на хлеб или есть руками на лужайке в парке. В составе — паштеты, песто, оливки, хлебцы, фуэт, печенье с сыром чеддер и баклажаны на гриле. Хватит на небольшую компанию.
Хлебная корзина
Углеводный кот в мешке — вы заказываете хлебную корзину и получаете пять продуктов из ремесленных пекарен. Это могут быть брецели, круассаны, булочки и мини-багеты, рогалики и хлебцы. Идеально подходит для того, чтобы взять с собой на пикник вместе с намазками и сыром.
Французский завтрак «UDC кафе»
Для тех, чей пикник начинается с самого утра. Берите фильтр в ближайшей кофейне и устраивайтесь на траве с завтраком на двоих. В нем — бельгийские вафли, блины, круассан с лососем и крем-чизом, сырники, творожный мусс с гранолой и свежие ягоды.
Набор пирожков «Дашины пирожки»
Набор из 72 пирожков на зубок для небольшой, но голодной компании. В начинке — мясо, яйцо с луком, картошка, капуста, черная смородина или яблоко. Удобно, если не хочется возиться со столовыми приборами, салфетками, тарелками и мудреной сервировкой.
Набор «Лето в Италии» «UDC кафе»
Набор итальянских закусок в компактной коробке, которая заменит всю сервировку. Пармская ветчина, колбаса пепперони, сыры пармезан, дорблю, камамбер, чеддер, мусс из козьего сыра, маслины, гриссини, пшеничные чипсы, мед, гранола, пекан в карамели и свежие ягоды — звучит как идеальный сет для пикника на двоих.
Пати-бокс Junkle
Американский пикник или соревнование по поеданию бургеров — решать только вам. В наборе четыре бургера, соусы, картошка, стрипсы и газировка. Хватит как минимум на четверых, а то и на компанию побольше. Начинки для бургеров, соусы и напитки можно выбирать, как в конструкторе.
Корзина для пикника Eno
Взять с собой и отправиться в соседний Мещерский парк или на прогулку по Сколково. В корзинах собраны риет из щуки с фисташками, домашний паштет из печени индейки, конфитюр из черноплодной рябины и черной смородины, грюйер, маринованные оливки и свежеиспеченный хлеб с круассанами. Предложение действует с 2 мая, купить набор можно только в ресторане офлайн.
Секретный набор Kalabasa
Набор для тех, кто любит пробовать новое. Команда кафе Kalabasa соберет коробочку с хитами на свой вкус. Можно попросить добавить побольше сладкого или, наоборот, что‑нибудь из основного меню. Например, намазки и легкие закуски, сэндвичи или даже что‑нибудь из утренних блюд. Минимальная стоимость такого набора — 3000 р., максимальная (на большую компанию) — 10 000 р.