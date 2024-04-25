Лето в Москве

На пикник за минуту: 12 готовых наборов для завтрака или ужина на природе

Сегодня в 12:51
Погода в Москве не подвела: ближайшую неделю хочется провести на природе или как минимум на балконе. Собрали дюжину наборов для пикника из московских ресторанов, которые подойдут для быстрого перекуса, долгих посиделок, обеда в итальянском стиле и даже для соревнования по поеданию бургеров.

Пикник-борд «Сырный сомелье»

© «Сырный сомелье»

Набор для пикника в итальянском стиле — ароматные сыры, оливки, пикантный фуэт и крендельки. К такой снеди так и просится бокал вина, но мы предлагаем ограничиться безалкогольным.

Цена

2530 р.

Ассорти пате-крутов Le Pere Nagy

© Le Pere Nagy

Образцовый пикник с парижским шиком — набор пате-крутов, особой разновидности мясного пирога с тоненьким тестом. Осталось только добавить фрукты и захватить с собой пледы и лимонад.

Цена

4900 р.

Барбекю-бокс «Азбука вкуса»

© «Азбука вкуса»

Майские праздники без шашлыков — пустая трата времени, уверены в «Азбуке вкуса». Готовый барбекю-бокс можно заказать домой или прямо в парк — в нем люля-кебабы, шашлычки из разных видов мяса, картофельные дольки, овощи на гриле, соусы и лепешки, чтобы это все заворачивать. Пикник с дымком!

Цена

5790 р.

Пикниковая корзина «Печорин»

© «Печорин»

Городская романтика — элегантный набор на двоих с багетом, круассанами, конфитюром, ароматным сливочным маслом, паштетом, хумусом и песто. А на утро останется еще и пачка молотого кофе.

Корзина Casa Rinaldi

© Casa Rinaldi

Красивая корзина с набором деликатесов, которые удобно намазывать на хлеб или есть руками на лужайке в парке. В составе — паштеты, песто, оливки, хлебцы, фуэт, печенье с сыром чеддер и баклажаны на гриле. Хватит на небольшую компанию.

Цена

7020 р.

Подробности по теме
10 лучших мест для самого живописного пикника

Хлебная корзина

© «Точка»

Углеводный кот в мешке — вы заказываете хлебную корзину и получаете пять продуктов из ремесленных пекарен. Это могут быть брецели, круассаны, булочки и мини-багеты, рогалики и хлебцы. Идеально подходит для того, чтобы взять с собой на пикник вместе с намазками и сыром.

Цена

700 р.

Французский завтрак «UDC кафе»

© «UDC кафе»

Для тех, чей пикник начинается с самого утра. Берите фильтр в ближайшей кофейне и устраивайтесь на траве с завтраком на двоих. В нем — бельгийские вафли, блины, круассан с лососем и крем-чизом, сырники, творожный мусс с гранолой и свежие ягоды.

Цена

2500 р.

Набор пирожков «Дашины пирожки»

© «Дашины пирожки»

Набор из 72 пирожков на зубок для небольшой, но голодной компании. В начинке — мясо, яйцо с луком, картошка, капуста, черная смородина или яблоко. Удобно, если не хочется возиться со столовыми приборами, салфетками, тарелками и мудреной сервировкой.

Цена

2860 р.

Набор «Лето в Италии» «UDC кафе»

© «UDC кафе»

Набор итальянских закусок в компактной коробке, которая заменит всю сервировку. Пармская ветчина, колбаса пепперони, сыры пармезан, дорблю, камамбер, чеддер, мусс из козьего сыра, маслины, гриссини, пшеничные чипсы, мед, гранола, пекан в карамели и свежие ягоды — звучит как идеальный сет для пикника на двоих.

Цена

2500 р.

Пати-бокс Junkle

© Junkle

Американский пикник или соревнование по поеданию бургеров — решать только вам. В наборе четыре бургера, соусы, картошка, стрипсы и газировка. Хватит как минимум на четверых, а то и на компанию побольше. Начинки для бургеров, соусы и напитки можно выбирать, как в конструкторе.

Цена

1 990 р.

Корзина для пикника Eno

© Eno

Взять с собой и отправиться в соседний Мещерский парк или на прогулку по Сколково. В корзинах собраны риет из щуки с фисташками, домашний паштет из печени индейки, конфитюр из черноплодной рябины и черной смородины, грюйер, маринованные оливки и свежеиспеченный хлеб с круассанами. Предложение действует с 2 мая, купить набор можно только в ресторане офлайн.

Цена

5000 р.

Секретный набор Kalabasa

© Kalabasa

Набор для тех, кто любит пробовать новое. Команда кафе Kalabasa соберет коробочку с хитами на свой вкус. Можно попросить добавить побольше сладкого или, наоборот, что‑нибудь из основного меню. Например, намазки и легкие закуски, сэндвичи или даже что‑нибудь из утренних блюд. Минимальная стоимость такого набора — 3000 р., максимальная (на большую компанию) — 10 000 р.

Подробности по теме
19 летних веранд Москвы, которые уже открыты
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами