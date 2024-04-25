На пикник за минуту: 12 готовых наборов для завтрака или ужина на природе

Взять с собой и отправиться в соседний Мещерский парк или на прогулку по Сколково. В корзинах собраны риет из щуки с фисташками, домашний паштет из печени индейки, конфитюр из черноплодной рябины и черной смородины, грюйер, маринованные оливки и свежеиспеченный хлеб с круассанами. Предложение действует с 2 мая, купить набор можно только в ресторане офлайн.