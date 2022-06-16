Без парка Горького и ВДНХ: выбрали самые красивые (и не самые банальные) места Москвы и Подмосковья для пикника.

Москва Усадьба Кусково

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Один из самых ранних образцов летних загородных резиденций России принадлежал графам Шереметевым больше трехсот лет. Центральная парадная часть XVIII века сохранилась практически полностью — отреставрированы и открыты дворец, Эрмитаж, Большая каменная оранжерея. Дошли до наших дней и искусственные пруды с обводными каналами. Здесь есть беседки и мангалы. Вход на территорию платный — 50 рублей. Парк работает с 10.00 до 20.00, но зайти туда можно до 19.30.

Большой парк, возвышающийся над Москвой-рекой, с оврагами, археологическими памятниками и насыпными склонами. Здесь водится уйма видов млекопитающих, птиц, земноводных и рыб. Местами он напоминает степь с растениями из Красной книги. Пикник лучше всего устроить на вершине Восточного холма — отсюда открывается отличный вид на арку Живописного моста, храм Рождества Богородицы и спортивный комплекс. Парк 50-летия Октября

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Внушительных размеров парк, густо засаженный деревьями. На сотне гектаров тут цветут сирень, жасмин, каштаны, водятся редкие птицы. Идеальное место для пикников: сюда можно смело отправляться большой компанией и не волноваться о неприятном соседстве — места хватит на всех. Есть несколько сложносконструированных детских площадок, река, в которой плавают утки с утятами, и заросли камыша, в которых крякает коростель, — неслыханная роскошь для города. Достопримечательностей никаких, труды ландшафтных дизайнеров почти не заметны, что и хорошо. Можайский плодовый сад

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Природная достопримечательность, которая чудом выжила между двух крупных артерий города — Кутузовским проспектом и железнодорожными путями Белорусского направления. Около тысячи яблоневых деревьев высадили здесь в первое десятилетие после Второй мировой войны, когда москвичи особенно нуждались в витаминах. Город тогда заканчивался за Поклонной горой, и движение автомобилей было куда спокойнее. С тех пор сад ужался в размерах из‑за транспортных развязок и других строек, но весной горизонт по-прежнему белеет цветущими ветвями, а осенью отчетливо слышен запах палых яблок. Воробьевы горы

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У подножия Воробьевых гор, на границе Нескучного сада и парка «Воробьевы горы», находятся Андреевские пруды. Это удобное для пикников место: недалеко от метро, с симпатичной детской площадкой, беседками и местами для разведения огня. В прудах плавают утки и лебеди, а с берегов открывается вид на Москву-реку и Андреевский ставропигиальный монастырь. Чуть ниже у причала на Андреевской набережной найдется туалет.

Подмосковье Приокские дюны

© Анна Демчикова

Хорошая новость для тех, кто скучает по дюнам Рижского взморья, танцующему лесу на Куршской косе и деревьям Байкала: похожие пейзажи есть всего в полутора часах езды от МКАД по Симферопольскому шоссе (со стороны Ступино можно только пройти — дорога перекрыта). Левый берег реки Оки спускается к воде террасами. Увидеть это в Приокско-Террасном заповеднике сложно: посетителей ждут только в питомнике зубров, а остальная территория закрыта, для научных исследований. Но если проехать дальше и оставить машину в деревне Прилуки, то попадаешь к подножию огромного песчаного холма. На карте он обозначен как «Пьяный бугор»: говорят, пейзаж когда‑то оценили бурлаки. Пикник можно устроить прямо под одной из танцующих сосен. Мельница в Юрятино

© Анна Демчикова

Внушительная пятиэтажная мельница появилась на берегу Протвы в конце XIX века и принадлежала купцам Бобровым. Здесь мололи муку, чесали шерсть и валяли сукно, были даже приемные залы. Дела у Бобровых шли хорошо — зерно привозили со всего Тарусского уезда. После революции зданием стала распоряжаться коммуна «Большевик». В начале войны мельница оказалась на линии фронта: ее по очереди занимали немецкие и советские войска. Когда немцы устроили здесь штаб, постройку пришлось брать штурмом. После войны руины превратили в ГЭС, но вскоре забросили и ее. У полуразрушенного здания — широкое поле в излучине Протвы, для пикника можно выбрать место поближе к мельнице или к реке. Попасть сюда можно из Протвино или Юрятино: через Протву перекинут мост. В любом случае часть пути нужно пройти пешком. Деревня Золево

© Анна Демчикова

Природный заказник «Верховья реки Большой Сестры» — в основном красивое болото. Но есть одно место, где к заповедной речке легко спуститься: за деревней Золево есть поле, а за ним — излучина Большой Сестры. Обрывистые песчаные берега служат отличным фоном для пикника. Поездку сюда можно совместить с посещением гоночной трассы Moscow Raceway или Волоколамска. Село Уборы

© Анна Демчикова

Село на левом берегу Москвы-реки — древняя вотчина Шереметевых. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться шедевром нарышкинского барокко. Спасскую церковь конца XVII века спроектировал крепостной архитектор Яков Бухвостов — автор надвратного храма в Новом Иерусалиме и Успенского собора в Рязанском кремле. Красно-белая церковь отлично вписывается в пейзаж: перед ней — заливные луга, за ними есть небольшой пляж. Территория охраняется, так что шашлыки жарить нельзя, но пикниковать без огня, разумеется, можно. Добираться легко: 26 километров от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе, а можно доехать от «Кунцевской» на 452-м автобусе. Усадьба Васильевское

© Василий Кузьмиченок/ТАСС

Викторианский замок на берегу Москвы-реки построил князь Александр Щербатов — президент Московского общества сельского хозяйства и путешественник. По английским лужайкам гуляли косули и серны, в оранжереях росли тропические растения — сувениры из поездок по Сингапуру, Сирии, Индии и Цейлону. Теперь тут санаторий, но территория открыта для прогулок. Усадьба не единственная достопримечательность в Васильевском: пикник можно устроить у 120-метрового подвесного моста через Москву-реку. А после прогуляться до Полушкинских каменоломен, где добывали известняк для первой версии храма Христа Спасителя.