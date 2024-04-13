19 летних веранд Москвы, которые уже открыты

Found Record Store & Pizzeria
Стильная пиццерия Found расположилась на пятом этаже универмага «Цветной». Проект объединяет ресторан, магазин виниловых пластинок и уютные кабинки с бархатными креслами кобальтового цвета для прослушивания музыки на аудиофильском оборудовании. Релизы Tyler, the Creator, Outkast и Lauryn Hill особенно хорошо звучат под аккомпанемент одного из 15 видов неаполитанской пиццы, приготовленной в дровяной печи, например с хурмой и страчателлой (750 р.), или пенне алла водка с креветками (800 р.).
Чудесная терраса на крыше разделена на отдельные зоны для романтичного свидания или посиделок в компании друзей. С нее открывается панорамный вид на Цветной бульвар и сталинские высотки. Можно почувствовать себя Эмили в Париже, только в Москве.
Адрес
Цветной б-р, 15, стр. 1
Часы работы
пн-чт 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00, вс 10.00–23.00
Bshushu
Так как мы являемся счастливыми обладательницами одного израильского паспорта на двоих, не можем не включить в подборку бистро с трушной атмосферой улиц Тель-Авива, за кухню которого отвечает Александр Архипов. Здесь мы всегда берем сет мезе (730 р.), пряный араис из ягненка на гриле с израильским салатом (610 р.) и пита-салат с сочной швармой из индейки (770 р.). Местные завтраки, особенно шакшуку, тоже уважаем!
Столики на веранде отделены от дороги изгородью из растений, а по вечерам здесь особенно уютно благодаря приглушенной подсветке.
Адрес
3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 3
Часы работы
пн-вс 10.00–0.00
Restaurant by Deep Fried Friends
Ресторан и бар от промогруппы и организаторов легендарных вечеринок Deep Fried Friends за несколько лет успел стать заметной точкой на гастрокарте Москвы. Зимой трудно найти лучшее место для ужина у камина, а в теплое время года особенно приятно наслаждаться первыми лучами весеннего солнца на просторной веранде DFF.
Если вы по какой‑то неведомой причине еще не пробовали культовый кацу-сандо по-пожарски с соусом тонкоцу (930 р.) или нажористый пончик с томленой утиной ножкой и салатом из огурцов (790 р.) от шеф-повара Антона Ковалькова, быстрее исправляйте это недоразумение.
Адрес
Яузская, 10/2, стр. 4
Часы работы
пн-чт 12.00–3.00, пт-сб 12.00–5.00, вс 12.00–3.00
Mandy’s
Мы любим Mandy’s за атмосферу Нью-Йорка — в этой брассери запросто можно почувствовать себя немного Кэрри Брэдшоу или Доном Дрейпером из «Безумцев», попивая свой космополитен или негрони за шикарной барной стойкой.
Маленькая, но атмосферная веранда на Покровке стала местом обитания как инфлюэнсеров (фотографии здесь получаются действительно красивые), так и ценителей местных пончиков с ванильным кремом (550 р.). Среди основных блюд можно выделить спагетти аль-лимоне с пекорино и кедровым орехом (750 р.), отменную лазанью (950 р.) и кобб-салат (900 р.).
Адрес
Покровка, 19
Часы работы
пн-вс 9.00–0.00
Butler
Роскошная веранда, напоминающая сад: живая музыка по вечерам, бесконечное количество зелени и белоснежный рояль в центре зала. Здесь мы частенько визуализируем отпуск на сицилийском побережье в стиле второго сезона «Белого лотоса» или «Римских каникул», наслаждаясь кухней от Джузеппе Дави. Наши фавориты: тартар из сицилийских креветок с сорбетом «Кровавая Мэри» (3200 р.), римская пицца тонно-чиполла с тунцом (1400 р.) и спагетти с боттаргой из икры кефали, помидорами, каперсами и оливками (1500 р.).
А еще мы любим ходить сюда с семьями на воскресные бранчи. То чувство, когда понимаешь, что la vita è bella.
Адрес
Трехпрудный пер., 15
Часы работа
пн-вс 12.00–0.00
«Рихтер»
Наша любимая локация на Пятницкой — уютный дворик дизайн-отеля «Рихтер». В этом эстетичном пространстве мы любим не только пить кофе и листать журналы из местной библиотеки, но и просто смотреть на красивых людей вокруг.
Обожаем неспешные завтраки на веранде, утопающей в растениях и грядках, и всегда берем именной «Завтрак Рихтера» с мортаделлой (850 р.). В саду часто устраивают кинопоказы, а томные летние ужины в «Рихтере» при свечах — особый вид гедонизма. Вы точно не прогадаете, если закажете теплый салат с осьминогом на двоих (1700 р.) или «Бабушкину шарлотку» (550 р.).
Адрес
Пятницкая, 42
Часы работы
пн-вс 9.00–0.00
«Кривоколенный 9с3»
Дико эстетичный винный бар на Чистых прудах с расслабленной атмосферой и дружелюбным персоналом. Интерьер в светлых тонах с яркой мебелью, интересным декором и живыми растениями напоминает опенспейс. Здесь часто устраивают лекции и тематические бранчи, а на просторной минималистичной веранде с металлическими стульями и видом на Меншикову башню по утрам работают и завтракают фрилансеры, а по вечерам шумно и весело пьют розе и сидр все ваши друзья.
В меню — понятные закуски к вину, например пате из куриной печени с винной карамелью (550 р.), паста с томатами и говяжьи щечками (890 р.) и крем мисо с вишневым крамблом (400 р.). Приятный бонус — скидка 20% на все меню в будние дни, с 13.00 до 16.00.
Адрес
Кривоколенный, 9, стр. 3
Часы работы
пн-чт 9.00–0.00, пт 9.00–2.00, сб-вс 9.00–0.00
KM20
Веранда на третьем этаже концепт-стора KM20 с невероятным видом на колокольню храма Космы и Дамиана, Столешников переулок и Тверскую площадь — Мекка для всех зожников и модников столицы.
Монохромное пространство на крыше с растениями и стеклянным полом вмещает до 80 человек. В меню акцент сделан на блюда из сезонных овощей, большую часть из которых выращивают на собственной ферме в подмосковном Кузнечиково. Когда устанете от изнуряющего шопинга, обязательно подкрепитесь тостом с авокадо, припущенным шпинатом и сыром из кешью (550 р.), брокколи с соусом тоннато (600 р.) или полезными интерпретациями пиццы, веганскими конфетами или детокс-коктейлями. В общем, идеальное место для тех, кто сейчас в своей healthy girl era. Достойная винная карта для соблюдения баланса добра и зла прилагается.
Адрес
Столешников пер., 2
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
Patriki
Веранда совместного проекта главного ресторанного трио Москвы (Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева) не отличается большими размерами, но здесь почему‑то особенно приятно наблюдать за проходящими мимо людьми, попивая беллини (990 р.).
Patriki — это «московская» еда на каждый день с акцентом на рыбе и морепродуктах, а также all day завтраки. Мы приходим сюда за суши, в которых вместо риса используют крабовое мясо: обожаем варианты с гребешком и соусом юдзу (750 р.) или с лососем и соусом унаги (890 р.). А еще ни разу не уходили из ресторана без лепешки «4 сыра» с чесночным айоли (650 р.) и без чизкейка из соленой карамели с маковым мороженым (650 р.).
Адрес
Малая Бронная, 21/13, стр. 2
Часы работы
пн-вс 9.00–23.00
Atlantica Seafood
Летняя веранда рыбного ресторана на Кутузовском вмещает более ста гостей. Здесь приятно находиться в любую погоду, так как она оборудована автоматической крышей и инфракрасными обогревателями. Мы, как главные подснежники, любящие заседать на террасах с апреля по октябрь, такое очень ценим.
Рекомендуем не проходить мимо ежедневных специальных предложений, ведь таким привлекательным прайсом может похвастаться далеко не каждый проект. Ну и ударная доза протеина перед летним сезоном никому не помешает. Наш выбор: большой краб-дог (1190 р.), пряная лепешка роти с опаленной форелью, огурцами кимчи и тобико (790 р.) и разнообразные морские плато (от 2450 р.).
Адрес
Кутузовский просп., 36а
Часы работы
пн-вс 9.00–23.00
«Салют»
Велокафе «Салют» полюбилось всем эстетичными завтраками, которые готовят целый день, с восьми утра. В меню — спешалти-кофе, бенедикт на вафле (730 р.), горячий грушевый пирог с карамелью (350 р.) и фирменный завтрак «Проснулся в отеле» с яйцом всмятку, круассаном, фисташковым маслом и апельсиновым фрешем (440 р.).
На яркой веранде с красными флажками есть парковка для велосипедов, а под большими зонтами можно спрятаться от палящего солнца. Столики в этом дворе на Страстном бульваре ставят вплотную, так что есть шанс узнать все светские сплетни. А еще здесь очень дружелюбно относятся к домашним питомцам, так что обязательно берите своих собакенов с собой!
Адрес
Страстной б-р, 12, стр. 5
Часы работы
пн-вс 8.00–23.00
Mo Friends Bar
На одну из самых тусовочных веранд города, в Mo Friends Bar, мы готовы приходить в любое время дня и ночи за той самой пиццей из «Симача» с копченым лососем (1790 р.).
Лечиться от похмелья здесь можно завтраками (отличные сырники и маффин подают весь день), тайским супом с креветками (800 р.) и сэндвичем с курицей (800 р.). Заполировать это великолепие советуем бесчисленными шотами и коктейлем Porn Star (900 р.), а танцы до утра под музыку диджеев Ефима Гинзбурга или Федора Фомина — это база.
Адрес
Петровские Линии, 1
Часы работы
пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–5.00, вс 12.00–0.00
Soma
Веранда Soma располагается во дворе исторического здания на Петровском бульваре. Именно здесь когда‑то находился культовый ресторан «Эрмитаж», где любила кутить московская знать несколько веков назад. Наше поколение достойно продолжает эту традицию, гордимся!
Приходим сюда послушать музыку и поесть картофельные пышки со сметаной и щучьей икрой (800 р.) и табуле с киноа, тунцом и соусом из тхины (730 р.). Заходите в Soma, чтобы пробовать новое спешел-меню Soma Lab, ради которого шеф-повар Артем Чудненко объединился с основательницей Fermentation Passion Дарьей Костенко. Вместе они придумали блюда с кодзи, соевым темпе и водным кефиром.
Адрес
Петровский б-р, 14
Часы работы
пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00, вс 12.00–0.00
Mamie
Если вам близка эстетика Прованса и рекламных кампаний Jacquemus, то вам точно придется по душе солнечная веранда городского бистро от Lucky Group, где шеф-поваром трудится Дан Мирон.
Мы всегда заказываем мальфальдини альфредо с черным трюфелем (2090 р.), ньокки болоньезе (1250 р.) и парижский тартар (990 р.), который подают с обалденной картошкой по-деревенски. Кроме того, на оживленной террасе с плетеной мебелью сервируют завтраки в красивой посуде уже с 8 утра, что идеально подойдет даже самым ранним пташкам.
Адрес
Большая Никитская, 14/2
Часы работы
пн-чт 8.00–0.00, пт-сб 8.00–2.00, вс 8.00–0.00
«Скрепка»
Любим небольшой дворик бистро «Скрепка» от команды «Ровесника» за ламповую атмосферу, демократичный вайб и за то, что здесь обожают братьев наших меньших.
Инфракрасные лампы, теплые пледы и компания близких друзей точно не дадут вам замерзнуть в переменчивую весеннюю погоду. Если не знаете, что выбрать, стоит попробовать беспроигрышную классику: картошку квебек с красной икрой и копченой сметаной (520 р.), а еще бургер с криспи-курицей, томатами, салатом и манговым соусом (530 р.) или френч-тост с клубникой и заварным кремом с маскарпоне (420 р.).
Адрес
Девяткин пер., 7
Часы работы
пн-чт 11.00–0.00, пт-сб 11.00–3.00, вс 11.00–0.00
Prscco Bar
Легендарный винный бар, где игристое льется рекой, а диджей-сеты звучат до самого утра. Внутри под потолком сверкают сотни перевернутых бокалов, но летними вечерами местом притяжения становится именно веранда.
Здесь вам обязательно захочется танцевать с коктейлем в руке (все по 690 р.). На закуску предлагаем приглядеться к антипасти на компанию (1750 р.), тартару из говядины с вешенками и муссом из пармезана (670 р.) или тартину с лососем, яблоком и сливочным сыром (420 р.).
Адрес
Пятницкая, 24
Часы работы
пн-чт 12.00–3.00, пт-сб 12.00–6.00, вс 12.00–3.00
Chow Chow
В паназиатском проекте Chow Chow работают сразу две веранды. Одна из них располагается со стороны тусовочной и шумной улицы Забелина, а другая скрывается от посторонних глаз в уютном внутреннем дворике, оформленном в азиатском стиле.
Присмотритесь к сингапурскому супу лакса (650 р.), битым огурцам (300 р.), лапше чоу-мэйн с говядиной (650 р.) и моти с маракуйей (250 р.).
Адрес
Забелина, 1
Часы работы
пн-вс 10.00–0.00
Queens Bar & Restaurant
Проект для королев Патриков по версии Аркадия Новикова и Антона Пинского. На небольшой веранде под оранжевой навесом маркизой дамы и их джентльмены завтракают в обед, пьют игристое и просто наслаждаются жизнью.
Нас никак не отпускает флер Avocado Queen, который располагался здесь ранее, поэтому предпочтение, как правило, отдаем гуакамоле с чипсами (690 р.) и боулу с рисом, креветками, авокадо и чукой (850 р.). А еще в Queens постоянно проводят коллабы с разными брендами, поэтому повод зайти сюда всегда найдется.
Адрес
Малая Бронная, 20
Часы работы
пн-вс 9.00–23.00
Folk
Излюбленный гастрокритиками Folk — проект с этнической кухней и локальными для Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока продуктами. Гости приходят на зеленую террасу, расположенную на подиуме посреди Цветного бульвара, за лепешками из печи (есть, например, лахмаджун с бараниной, джонджоли и сливой за 990 р.) или за хоровацем из овощей с шафрановым медом и гранатовым соусом (620 р.) и мильфеем-пахлавой (580 р.).
Адрес
Цветной б-р, 2
Часы работы
пн-вс 8.00–0.00