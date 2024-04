«Кебаб и Club Mate, пожалуйста». 10 мест с берлинским вайбом в Москве

Выглядит заведение просто (очень по-берлински): на стенах граффити и плакаты, заказы принимают за барной стойкой с белой плиткой, а по всему залу расставлены потертые столики с винтажными креслами. В уборной неоновая надпись с императивом «You are crazy, my child, you must go to Berlin» («Ты безумно, дитя мое, тебе нужно в Берлин»). С первой частью сложно не согласиться, но вторую — почти невозможно реализовать. Все, что остается, — брать отличный донер в хлебе рамазан. Здесь его готовят с овощами и зеленью, фирменными соусами и рассольным сыром. В начинку кладут курицу, халуми или фалафель. Напоминает о Берлине и карривурст с острыми перчиками и картошкой фри. Порции внушительные, так что лучше приходить голодными.