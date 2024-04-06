«Кебаб и Club Mate, пожалуйста». 10 мест с берлинским вайбом в Москве

Öz Kebab
До недавних пор Öz Kebab был поп-ап-проектом с тысячей лиц: все начиналось с корнера Kebab Masters на «Брикет-маркете» в 2019 году, потом был одноименный уголок на первом этаже «Дома культур», временное открытие в Кривоколенном на месте итальянского бара Bambini и «Летняя кафешка» на Патриках.
Весной 2024 года проект обзавелся собственным домиком в двух шагах от ГУМа. Несмотря на лощеную локацию, Öz Kebab сохранили свой по-хорошему разгильдяйский дух: внутри два зала, один с барной стойкой в шашечку, второй — с открытой кухней, на которой без остановки собирают исполинские донеры. В интерьере — яркие акценты преимущественно алого оттенка, удобные столы на двоих в оконных проемах и с десяток посадочных мест в стиле «в тесноте, да не в обиде». Чуть позже обещают добавить современное искусство и навести тотальный уют.
Что до еды, брать здесь нужно гигантский кебаб в хлебе рамазан — лучше всего с говядиной, кюфтой из ягненка или халуми — с горой овощей, зелени и рассыпчатого сыра. На закуску — мамагануш, здешняя версия бабагануша, и картошка фри. Для зожников есть несколько версий салатов и супы. Наливают пиво, настойки, а совсем скоро обещают добавить коктейли.
Адрес
Большой Черкасский пер., 11, стр. 1
Часы работы
12:00–23:00
From Berlin
Садовая-Самотечная, 20, стр. 1
Команда бистро с порога признается в своей любви к Берлину — как заявлено в названии проекта, от столицы Германии постарались взять все лучшее: минималистичный интерьер Юлии Малышевой (бар «Кривоколенный 9с3» и Restaurant by Deep Fried Friends) получился в меру нахальным, но уютным. Фактурная плитка, ретропанели в зоне со столиками, много зелени и яркие книги на цветных стеллажах. За дух Берлина отвечает и огромная веранда, созданная по образу и подобию берлинских двориков: белый кирпич, садовая мебель, утопающая в зелени, и фонарики над столами.
Готовят жовиальные завтраки с яйцами, круассанами и взбитым маслом, остроумные закуски вроде мильфея из баклажана или паштета с томленой грушей, а еще берлинский карривурст, сложносочиненные хот-доги, огромные зеленые салаты и отличные креветки чакалака с черным рисом.
Адрес
Садовая-Самотечная, 20, стр. 1
Часы работы
09:00–22:00
Ø36 Kebab
Еще одна симпатичная кебабная в берлинском стиле работает в гастрокластере в Трехсвятительском переулке. Ближайшие соседи — хулиганы «Сюр», китайская забегаловка «Чифанька» и бар «Ясно».
Выглядит заведение просто (очень по-берлински): на стенах граффити и плакаты, заказы принимают за барной стойкой с белой плиткой, а по всему залу расставлены потертые столики с винтажными креслами. В уборной неоновая надпись с императивом «You are crazy, my child, you must go to Berlin» («Ты безумно, дитя мое, тебе нужно в Берлин»). С первой частью сложно не согласиться, но вторую — почти невозможно реализовать. Все, что остается, — брать отличный донер в хлебе рамазан. Здесь его готовят с овощами и зеленью, фирменными соусами и рассольным сыром. В начинку кладут курицу, халуми или фалафель. Напоминает о Берлине и карривурст с острыми перчиками и картошкой фри. Порции внушительные, так что лучше приходить голодными.
Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8
Часы работы
12:00–00:00, пятница и суббота — до 03:00
If
За многообещающим названием скрывается первый гастропроект команды Cream Soda, Easy Fresh Management, «Ствола» и «Публики Гольтье». Место расположено в двух шагах от Ø36 Kebab — в особняке в Трехсвятительском переулке, который стал прибежищем недорогих баров и бистро.
У If выдающееся помещение: просторная зала с высоким сводчатым потолком и старинной кирпичной кладкой на стенах. Дополняет интерьер красная витая лесенка и стена с толстым ретростеклом. В остальном все просто: кое-какие картины на стенах, шаткие столики, диван и много растений, который посетители принесли на открытие бара.
Идти сюда стоит на вечеринку или за оливками фри в плотной панировке с чоризо и чипотле. Из других удачных блюд — маффины, классический или более пикантная версия с тунцом. Наливают пиво и сидр, обязательный для Берлина Club Mate или Fritz Kola.
Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
Часы работы
15:00–00:00, пятница и суббота — до 02:00
Bambule
Симпатичный двухэтажный бар на Солянке с вином в красивых бутылках, аперитивными коктейлями и интерьером, вдохновленным заведениями Берлина 1970-х годов: потертая барная стойка из темного дерева, светильники на прищепках, приятный полумрак, разномастные столы с креслами, ретротелевизор и книги на стенах. Название оттуда же: «бамбуле» с немецкого разговорного переводится как «шумиха» или «веселье».
Все веселье здесь начинается ближе к вечеру и по выходным после пары «Негрони», остальное время подают чинные завтраки и сытные обеды в духе европейской классики. С утра берите огромный драник с курицей, яйцом и печеными томатами или стопочку оладьев с маскарпоне и черной смородиной; на обед или ужин — чаудер с креветками и палтусом, пасту с томленым ягненком или котелок мидий на двоих.
Адрес
Солянка, ½
Часы работы
08:00–00:00, пятница и суббота — до 06:00
So far Kebab
Шумная кебабная на Мясницкой — это вытянутое помещение со стойкой для заказа и окошком выдачи, откуда можно разглядеть компактную кухню So far Kebab. С интерьером не заморачивались: на стенах висят плакаты, скейтборды, игривые постеры и меню, на крошечных столиках — банки из‑под перчиков, которые заменяют контейнеры для приборов и салфеток.
Кухня куда изобретательнее: в So far Kebab придумали завернуть сочную начинку кебаба в индийскую лепешку роти, получился настоящий бэнгер. Готовят кебабы с томленой говядиной или курицей, котлетами кёфте или фалафелем. В начинку кладут много зелени, свежих и маринованных овощей, домашние соусы и специи. Все вместе близко к идеалу. К кебабу берите картошку фри с фирменным терпким соусом и крафт или марокканский чай, который подают в смешной походной кружке.
Адрес
Мясницкая, 32
Часы работы
10:00–23:00, пятница и суббота — до 00:00
Method Beer & Munchies
Крафтовый бар с расслабленным вайбом. Сюда приятно зайти на пиво-другое, а заодно перекусить тако с рваной уткой или бургером бань-ми.
В просторном зале столики стоят почти вплотную, но рассесться компанией можно на мягких диванах в тени кадок с цветами. Интерьер обаятельный, но без лишнего лоска: потертые стены с кирпичной кладкой и плакатами, много зелени, дискоболы под потолком, фонарики и потрепанные ковры. Летом открывается веранда, имитирующая биргартен — формат пивного дворика, популярный в Берлине.
Меню, несмотря на то что это крафтовый бар, с затеей: готовят бургеры и сэндвичи, тако, остроумные закуски вроде «не фиш энд чипс» или арахиса фри. Много веганских и вегетарианских опций, а по выходным в меню появляются спешелы.
Адрес
Товарищеский пер., 4, стр. 5
Часы работы
16:00–00:00, пятница и суббота — до 02:00
«Ком»
«Веганская пиццерия в старинном полуподвале с огромной печью и пончиками» — звучит как трушное берлинское место, даром что находится в двух шагах от Садового кольца. «Ком» запустили основатели веганского кафе «Мох», где знают толк в небанальной и сытной растительной еде.
Место получилось по-хорошему расслабленное и простое: цветы в горшках, разномастные столы и стулья с барахолки, открытая кухня, за мельтешением на которой приятно смотреть, и абсолютное дружелюбие ко всем двуногим и четверолапым посетителям.
Пиццу готовят необычную — например, с кимчи и вешенками или с манговым соусом и темпе, с растительным тунцом и водорослями вакамэ или с рикоттой и картошкой.
Адрес
Малый Казенный пер., 2
Часы работы
13:00–22:00
Fruits & Veges
Панковское веган-кафе с двухуровневой рассадкой внутри смешного домика с теплицей и верандой на крыше. Атмосфера предельно расслабленная: простенькие столы со стульями внутри, немного зелени на стенах и подоконнике, короткое меню и холодильник с комбучей и газировками.
Приятнее всего в хорошую погоду занять крошечный столик на микроверанде, чтобы осматривать окрестности «Артплея» и жевать фалафель-ролл или начос с гуакамоле.
Адрес
Нижняя Сыромятническая, 10/12
Часы работы
10:00–22:00
Mini Turkish Spot
Крошка-бистро с турецким стритфудом весной 2024 года без лишнего шума переоткрылось — до этого помещение долго ремонтировали и приводили в порядок после пожара. Интерьер все тот же: стильные красные шкафы с матовыми стеклами и деревянные столики, минимум декора, меню, вышитое на ковре, и сибаритская веранда с балдахином и удобными скамеечками. Места внутри всего на три столика, так что в хорошую погоду лучше примоститься на свежем воздухе.
Готовят кюфту с овощами и забористыми специями в лаваше, балык-экмек, то есть бутерброды с рыбой и овощами в восточных специях, куриную версию кебаба шиш-таук, и на этом все. Дополнительно можно взять бокал вина, газировку, стаканчик турецкого чая и сладости вроде пахлавы.
Адрес
Тверская, 19, стр. 2
Часы работы
12:00–00:00