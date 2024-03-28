10 вегетарианских мест Москвы от хороших до лучших

Raw to Go
Компания Raw to Go, давно известная москвичам своими батончиками, владеет восьмью кафе и корнерами по всему городу. Меню в кафе внушительное, и все приготовлено по веганским рецептам, например, панкейки из зеленой гречки (520 р.), тофу-скрэмбл (470 р.) или бургеры на булочках из моркови, обезжиренной миндальной муки и льна с котлетой из фасоли, сыром из кешью, овощами и сырным кешью-соусом (650 р.). Особенно команде удается батат (590 р.), для которого даже выделен специальный раздел меню. У каждого блюда прописаны БЖУ на порцию — так что, если вы следите за калориями, расчехлять свой калькулятор не придется.
«Ком»
Первая в городе веганская пиццерия от создателей кафе «Мох» открылась в прошлом году. В меню от 10 до 15 вариантов неаполитанской пиццы на тесте 48-часовой расстойки, приготовленном на специальной итальянской суперпечи Oem Dome. Среди видов пицц, например, с манго и темпе (ферментированным соевым белковым продуктом) за 650 рублей, картофель с миндальной рикоттой за 500 рублей, пеперони с сейтаном (аналогом мяса из пшеницы) за 500 рублей, хитовая начинка с вешенками и домашним кимчи за 550 рублей, а также варианты с веганским тунцом за 650 рублей или фаршем за 600 рублей.
Основателю Илье Деведжиану и его команде близки культура андеграунда и дух свободы, поэтому здесь вы не найдете богатых интерьеров. Но вкус превзойдет ожидания.
Адрес
Малый Казенный переулок, 2
Часы работы
пн-вс 13.00-22.00
Angel Cakes
Стильное место на Патриарших с притягательной витриной веганских десертов, многоэтажных тортов и разнообразным меню, собранным из столичных хитов (вроде оладий из кабачка). Так, например, здесь предлагают как классические сырники, так и из миндальной рикотты (735 р.), а пасту — из цукини или без глютена (890 р.). Если разобраться с обозначениями в меню, можно собрать скромный фотогеничный ланч, подходящий диете. Кстати, в Angel Cakes есть и детское меню.
Адреса
Большой Козихинский переулок, 15; 1-й Красногвардейский проезд, 22 стр. 2
Часы работы
пн-вс 8.30-22.30
Carrots and Beans
Светлый кафе-стор от создательницы и идеолога «Без рецепта» Алены Гера. Завтраки готовят до 16.00: подают, например, омлет с цукини (420 р.) и сэндвич с форелью (580 р.), а также веганские позиции: рисовую кашу с жареным бананом и карамелью (430 р.) и драники из репы с соусом тофу — артишок (570 р.).
В основном меню можно найти как блюда полностью из растительных ингредиентов, так и варианты с морепродуктами. Среди хитов: ризотто из цветной капусты с трюфелем (610 р.), баклажан с мисо (620 р.), гребешок с топинамбуром (850 р.) и банановый пирог со сливой (450 р.). При желании все блюда можно дополнить яйцами, морепродуктами, сыром и овощами — или бокалом вина: в карте отличная подборка.
Адрес
Малая Грузинская, 38
Часы работы
пн-пт 8.00-21.00, сб-вс 10.00-21.00
«КМ20»
Ресторан и винный бар «KM20» занимает третий этаж концепт-стора. Меню следует московским трендам и включает блюда из рыбы, морепродуктов, овощей и зелени — и вег-позиции. В разделе завтраков, которые подают до 15.00, блюда из яиц и сырники соседствуют с веганскими оладьями из бананов (700 р.), цукини и нута (650 р.) и тофу-скрэмблом (850 р.).
Однозначные хиты основного меню — лазанья с растительным мясом (900 р.), зеленый салат с эдамамэ, кейлом, пак-чой, брокколи, шпинатом и авокадо в арахисовой заправке (800 р.), креветки с мини-романо (1100 р.), кальмары на гриле с обилием зелени (900 р.) и пицца со страчателлой (1150 р.). Ждем апрель, чтобы отдыхать со всем этим на веранде на крыше с видом на Столешку после утомительного шопинга.
Адрес
Столешников переулок, 2
Часы работы
пн-вс 11.00-23.00
Holi Yoga & Café
Кафе при спортивных секциях редко могут похвастаться продуманной кухней, но это не тот случай. Первая студия йоги Holi открылась еще в 2020 году на «Третьяковской», а в 2024-м появилась вторая точка на «Белорусской».
В обоих небольших кафе подают блюда из растительных продуктов. За кухню отвечает шеф-повар с внушительным опытом Кирилл Губин (школа Ragout, Кулинарный институт высокой кухни в Турине, Академия PlantLab в США, стажировка в Joia в Милане — единственном в мире вегетарианском ресторане со звездой Michelin). Кешью-сметану для голландского соуса, кокосовый йогурт и прочую альтернативную молочку он ферментирует на месте. А еще тут же делает банановое масло из дегидрированных бананов, готовит безглютеновую выпечку, а шакшуку для завтраков (590 р.) делает из шелкового тофу — ее мы особенно рекомендуем. За баром, кстати, можно попробовать коктейли, которые миксуют на безалкогольном джине, роме или просекко.
Адреса
1-я ул. Ямского Поля, 1, корп. 2; М.Ордынка, 19
Часы работы
пн-вс 9.00-21.00
«Мох»
Выручай-кафе на одной из крыш Artplay существует уже семь лет. Илья Деведжиан — основатель и идеолог «Мха» — в далеком 2012 году не смог найти темпе в московских магазинах и начал делать его сам, а теперь блюдо подается в его ресторане. Прямо на кухне вместе с темпе ферментируют комбучу, квасят кимчи, делают сейтан (пшеничный аналог мяса) и соусы. Команда мастерски маскирует сельдерей под рыбу с помощью маринада из льняного масла и листьев нори. А в рамен на бульоне из грибов шиитаке добавляют папоротник фри, грибы муэр, маринованный дайкон, сейтан и картофельные шарики (600 р.). Ваше воображение уже не справляется? Тогда рекомендуем острый кимчи-блин с грибным паштетом (500 р.) или мексиканскую чимичангу из четырех видов риса, с чили-фаршем, коулсло, маринованным красным луком и «сыром» в пшеничной тортилье (500 р.). К этому всему отлично подойдет пиво.
Еще часть обязательной программы — выпечка: пончики, булочки и фирменные эклеры на сиропе топинамбура. Последние покоряют сердце сразу.
Адрес
Н. Сыромятническая, 10, стр. 7
Часы работы
пн-вс 10.00-22.00
«Без рецепта»
«Кафе деликатной еды», как его называют создатели, работает с 2015 года. Концепт-шеф Алена Гера знает разные вегетарианские премудрости, активно использует сезонные продукты и суперфуды.
Так, оладьи из цукини (490 р.) здесь готовят без муки, с добавлением псиллиума (клетчатки или шелухи подорожника), соус для «Цезаря» (570 р.) делают из шелкового тофу, в пастах сливочный соус заменяют на кокосовое молоко, а в десертах за сладкий вкус отвечают финик, кокосовый сахар, кленовый или сироп топинамбура.
Особенно рекомендуем: свеклу с руколой и спаржей в горчичном соусе (650 р.), спагетти без глютена с крабом, томатами и мятой (1390 р.), шоколадно-кофейный тарт с эклером внутри (550 р.) и пирожное «картошку», разделенное на полусферы, с сыром в бисквите и хрустящей глазурью (400 р.). Кстати, напитки готовят на сыродавленом ореховом молоке.
Адрес
Кутузовский проспект, 1/7
Часы работы
пн-чт 8.00-22.00, пт 8.00-23.00, сб 10.00-23.00, вс 10.00-22.00
«Циники»
В апреле первой точке с берлинским вайбом в районе Бронной исполнится шесть лет, а вторая открылась совсем недавно у метро «Маяковская» и уже похожа на полноценный ресторан. Оба заведения — дело рук ресторатора Жанны Шпагиной, вегана с двадцатилетним стажем. Кухней руководит молодой шеф-повар Максим Коротков, успевший поработать во всех знаковых веган-проектах Москвы, в том числе во Fresh, «Сельдерей» и Flora No Fauna.
Здесь стремятся создавать блюда полностью из растительных ингредиентов, которые по вкусу почти не отличаются от привычных. Большое меню соткано из кухонь Европы и Азии. Советуем попробовать паровую булочку бао с кордицепсом (400 р.), баклажаны унаги со сладким чили, домашним терияки, на сиропе топинамбура и воздушным муссом из копченого тофу (550 р.). От этих блюд не побегут мурашки только у бессердечных. Скоро обещают блюда с черемшой, сморчками и цветками цукини (с кешью-моцареллой — восторг!).
Десерты здесь различаются по составу: некоторые готовят с тростниковым сахаром, а некоторые — на подсластителях без глютена. Например, «Павлову» (550 р.) и макарон (200 р.) удалось воссоздать на аквафабе с сахаром. А пирожные шу (550 р.) — на авторском тесте для эклеров без глютена, белого сахара и сливочного масла. Вечером вам предложат веганский алкоголь, и сопротивляться сладкой витрине у вас точно не останется сил.
Адреса
Богословский пер., 8/15, стр. 1; 2-я Тверская-Ямская, 6, стр. 2
Часы работы
пн-пт 9.00-23.00, сб-вс 10.00-23.00
Refresh
И локация, и красивая посуда, и фотогеничная подача, и знакомые многим вкусы — все при нем. Новый ресторан Ирины Азаровой — это реинкарнация открытого 11 лет назад первого московского заведения с тягой к здоровому питанию. Для обновленного проекта Азарова объединилась с шеф-поваром Владимиром Чистяковым и молодым шефом из Санкт-Петербурга Евгенией Вебер (работала в Tartarbar с Дмитрием Блиновым, Percorso с Андреа Аккорди и ресторане Gastroli). В результате получилось заведение в формате all day dining.
Присущим подобным местам веганскому снобизму и мудреным составам в Refresh противопоставили простоту и понятные ингредиенты. Это место станет безболезненным первым знакомством с вегетарианской диетой. Так, тут всем рекомендуют зеленый салат с маринованной в апельсиновом фреше капустой и авокадо в панировке из дрожжей в заправке из соленых лимонов (850 р.), вариацию карбонары с копченым тофу вместо бекона (780 р.), ризотто из цветной капусты (780 р.), зеленый хумус (620 р.) и оригинальные голубцы с овощным бульоном и травами (780 р.). Блюда можно дополнить яйцами, сыром, рыбой или морепродуктами.
В десертах значатся запеканка из кешью на виноградном сиропе и модный брауни из красной фасоли. К напитку закажите фирменный «Баунти». Все-таки финишировать лучше райским наслаждением.
Адрес
Спиридоновка, 26
Часы работы
пн-вс 12.00-23.00