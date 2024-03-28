10 вегетарианских мест Москвы от хороших до лучших

Выручай-кафе на одной из крыш Artplay существует уже семь лет. Илья Деведжиан — основатель и идеолог «Мха» — в далеком 2012 году не смог найти темпе в московских магазинах и начал делать его сам, а теперь блюдо подается в его ресторане. Прямо на кухне вместе с темпе ферментируют комбучу, квасят кимчи, делают сейтан (пшеничный аналог мяса) и соусы. Команда мастерски маскирует сельдерей под рыбу с помощью маринада из льняного масла и листьев нори. А в рамен на бульоне из грибов шиитаке добавляют папоротник фри, грибы муэр, маринованный дайкон, сейтан и картофельные шарики (600 р.). Ваше воображение уже не справляется? Тогда рекомендуем острый кимчи-блин с грибным паштетом (500 р.) или мексиканскую чимичангу из четырех видов риса, с чили-фаршем, коулсло, маринованным красным луком и «сыром» в пшеничной тортилье (500 р.). К этому всему отлично подойдет пиво.