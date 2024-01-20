Творог с кетчупом и кола с молоком: пробуем самые странные гастросочетания

Ванильное мороженое с соевым соусом и оливковым маслом
Для эксперимента беру свое любимое ванильное мороженое в вафельном стаканчике из «Самоката» — у него нежный сливочный вкус без всяких примесей и плотная вафелька. В одной плошке замешиваю мороженое с соевым соусом (ух, сразу чувствую резкий запах), в другой — с оливковым маслом.
Пробовать первое сочетание немного боязно — представляю, как меня прошибает резкий умамно-соленый вкус. На деле он, конечно, чувствуется, но ванильное мороженое неожиданно оказывается отличной парой для яркого соуса и сглаживает его резкость. Снаружи у мороженого появляется солоновато-умамная прослойка, внутри — уже привычная сливочность, которая становится подчеркнуто сладкой и нежной. Пожалуй, в следующий раз добавлю меньше соевого соуса, чтобы вкус получился более сбалансированным, но, как вы поняли, сбрасывать со счетов это комбо я не собираюсь. Думаю, поклонники соленой карамели с крендельками и картошки фри с мороженым тоже оценят.
С оливковым маслом все проходит не так гладко, хотя именно на это сочетание я изначально делала ставку. В ресторанах мне доводилось пробовать вкусное сливочно-оливковое мороженое — в греческом Eva или в джелатерии Casa Leone — и это очень вкусно. Но похоже, что шеф-повара знают какой‑то секрет, который я не смогла раскрывать.
Моя домашняя версия мороженого с оливковым маслом отчетливо горчит и резко пахнет. Масло никак не обволакивает сливочную плоть шарика, а вкусы не получается смешать. К тому же мороженое предательски скользит в лужице, так что у меня с трудом получается отломить от него кусочек. Наверное, стоит добавлять меньше масла, а для надежности пробить его с мороженым в блендере — так у вкусов будет больше шансов объединиться. Но пока повторять этот эксперимент не хочется.
Арахисовая паста и маринованные огурцы
К этому комбо я отнеслась с наибольшим скепсисом. Во-первых, я не люблю арахисовую пасту — для меня это слишком навязчивый и приторный вкус. Во-вторых, маринованные огурцы — моя любимая закуска, поэтому забить их вкус арахисом кажется настоящим преступлением. Да и в целом эта комбинация никак не вяжется в моей голове в единое целое. Но что не сделаешь ради эксперимента.
Выкладываю корнишоны поверх плотного слоя арахисовой пасты, для пущего эффекта добавляю немного маринованных острых перчиков — вдруг это комбо тоже сработает. На вкус это странно, но любопытно! У пасты появляется более интересная неприторная сладость и выраженный шоколадный (откуда?) вкус. Огурцы остаются просто маринованными огурцами, которые сложно чем‑то испортить. Понравится тем, кто любит чипсы с медом или сырные палочки с джемом, ну и, конечно, всем фанатам арахисовой пасты.
Кола с молоком
По-моему, это офигенно! Ну правда — в том, чтобы смешать молоко и сладкую газировку нет ничего революционного. Хотя в 2023 году мир всколыхнул тренд на pilk (молоко с колой начали смешивать тикток-блогеры, а в особой любви к напитку призналась Линдси Лохан), в США популярный десертный напиток флоат существует еще с 60-х — это буквально подтаявшее мороженое с колой или Dr. Pepper. Молочные коктейли тоже готовятся похожим образом: сливки, молоко, ванильное мороженое плюс сладкие сиропы (А что такое кола? Тот самый сладкий сироп!).
Смешиваю молоко и классическую колу в равной пропорции: получается приятная сливочная сладость с нотками колы, которые почему‑то становятся более хвойными и «байкалистыми». Привычный вкус молока в этом напитке совсем не ощущается — к моей радости, потому что я не большая его поклонница. Зато появляются ассоциации с милкшейком и американскими дайнерами. Доливаю еще немного колы — становится слаще, но это все еще милкшейк. Кажется, напиток оценят те, для кого классическая кола — слишком приторная. Если добавить газировку в теплое молоко, напиток станет более плотным и даст пышную пену — опять же напоминая покупные молочные коктейли с мороженым.
Творог с кетчупом
А это уже тяжелая артиллерия кринжа! Сочетание даже звучит крайне подозрительно — чувствую неприязнь к этому комбо еще до покупки брикета творога. На самом деле творог тоже не входит в список моих любимых продуктов — стараюсь не пересекаться с ним за завтраком. Но если идея съесть творог с джемом или медом еще выносима, то от вида творожного ломтика под полоской кетчупа мне становится не по себе.
Опасения оправданны: не могу съесть больше одной ложки. Творог остается творогом даже под гнетом кетчупа, а вот томатный соус раскрывается привычными кислыми нотками. Есть это просто неприятно.
Свежие яблоки с солью и перцем
Между этими ингредиентами тоже не ощущается никакого единения: яркий вкус яблока с кислинкой живет сам по себе, солено-перечная посыпка — сама по себе. Этот пейринг не мерзкий (в отличие от творога с кетчупом), но и интересным его назвать не получается.
Удивляюсь такому рассинхрону, потому что считаю соль святым граалем кулинарии — мало какое блюдо она может сделать хуже. Я добавляю крупную десертную соль в мороженое, могу закинуть пару крупных кристалликов в кофе или посыпать ими яблочный пирог. Но свежие яблоки и специи — это провал, не рекомендую.
Картошка фри с сахарной пудрой
Удивительно, как я не додумалась до этого раньше! Я люблю картошку фри, а еще больше — макать ее в мягкое ванильное мороженое, поливать кленовым сиропом или закусывать нутеллой. Сахарная пудра отлично вписывается в этот ряд сладко-соленых пейрингов, видимо, у меня просто не доходили до этого руки. Важный лайфхак — посыпать пудрой нужно не горячую и не слишком масляную картошку, пусть она будет умеренно теплой. В противном случае сахар начнет таять и стечет вниз.
На вкус это очень напоминает любимое лакомство из детства — пухлые советские пончики в масляном тесте с плотной пудровой посыпкой. Здесь все то же самое — жирная основа плюс сахар — только его оттеняет фритюрно-картофельный привкус и гранулы соли, которые приятно спорят с пудрой. Отличное сочетание, которое я готова внести в список моих любимых.
Читос и крем-чиз
Бесплатный совет: если решитесь попробовать это комбо, заранее достаньте крем-чиз из холодильника и дайте ему хорошенько согреться. Консистенция станет мягче, и читос будет проще макать в сливочный сыр, а еще не будет ощущаться контраст температур — этому сочетанию он не идет.
В остальном это отличный способ добавить калорийной бомбе еще немного калорий — ну и вкуса, конечно. Сами по себе читос для меня слишком соленые и нарочито химические, сливочный сыр приятно оттеняет этот оголтелый вкус и сглаживает его. Подойдет классический крем-чиз вроде «Филадельфии» или что‑нибудь более ароматное и пикантное — например, козий шевр. В любом случае, если хочется эстетский снек — это оно!
Арахисовая паста и бекон
В этом сочетании для меня тоже нет ничего революционного. В конце концов, сэндвич с арахисовой пастой, джемом и беконом считается любимым перекусом Элвиса Пресли. Правда, в детстве я думала, что певец умер от обжорства (спасибо, MTV), поэтому пробовать классику американской кухни не спешила.
В Москве такой сэндвич можно встретить, к примеру, в Underdog, но я обходила его стороной, потому что не люблю арахисовую пасту. Но что делать, пробуем! На тартин намазываю тонкий слой арахисовой пасты, а сверху выкладываю несколько ломтиков хорошо зажаренного горячего бекона. И вновь в одном блюде встречаются соленое и сладкое — самое ходовое и богатое на многогранность вкуса комбо. Сэндвич неплох, но для меня слишком жирный, даже сливочный крем-чиз порадовал бы меня больше, чем арахисовая калорийная бомба. Но если вы любите сэндвичи и разнообразие, то советую попробовать. К арахисовой пасте можно добавить немного джема, чтобы быть ближе к оригинальному рецепту.