Творог с кетчупом и кола с молоком: пробуем самые странные гастросочетания

Смешиваю молоко и классическую колу в равной пропорции: получается приятная сливочная сладость с нотками колы, которые почему‑то становятся более хвойными и «байкалистыми». Привычный вкус молока в этом напитке совсем не ощущается — к моей радости, потому что я не большая его поклонница. Зато появляются ассоциации с милкшейком и американскими дайнерами. Доливаю еще немного колы — становится слаще, но это все еще милкшейк. Кажется, напиток оценят те, для кого классическая кола — слишком приторная. Если добавить газировку в теплое молоко, напиток станет более плотным и даст пышную пену — опять же напоминая покупные молочные коктейли с мороженым.