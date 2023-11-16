«Я солевой сомелье»: кто проводит солевые дегустации и производит вишневую и лаймовую соль

И тогда я задумал SaltLab. Этот бренд должен был стать профессиональной маркой соли с сокращенным ассортиментом и более простой упаковкой, удобной для пищевых производств и ресторанов. К тому времени мы уже нарастили базу контактов, познакомились с рестораторами и шеф-поварами. Если идею SaltMakers можно было обозначить как «у нас есть соль со всего мира, и мы знаем, что делать с каждым ее видом», то идея SaltLab была «короткое меню, максимальное качество, проверенные сочетания». Но в 2016 году Россия ввела эмбарго на ввоз соли из Евросоюза, США, Канады, Австралии и еще нескольких стран, и идея SaltMakers просто рухнула. Всего в мире порядка 180–200 географически уникальных видов соли, и около сотни оказались под эмбарго, в том числе и большая часть из 60 видов, что были у нас в «портфолио».