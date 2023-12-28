5 самых популярных рецепта года по версии гугла: папеда, пибимпаб и другие странные блюда

Пибимпаб
Первое место в рейтинге занимает классика корейской кухни. Пибимпаб представляет собой блюдо из отварного риса, салата намуль, острой пасты из перца, сырого яйца или яичницы и тонко нарезанных кусочков мяса. Все ингредиенты смешиваются прямо перед едой. Прелесть пибимпаба в том, что готовить его можно как угодно — с мясом и без, с любым набором овощей и даже без риса. А вот простейший рецепт пибимпаба.
Говядина (мякоть или стейк) — 40 г
Морковь — 40 г
Яйцо — 1 штука
Шпинат (замороженный) — 40 г
Рис — 40 г
Чеснок — 2 зубчика
Соевый соус — 1 чайная ложка
Соевые бобы — 3 чайные ложки
Кунжут — 1 щепотка
Рис промойте и отварите по инструкции — нам нужен рассыпчатый, лучше всего взять басмати. Пока варится рис, параллельно отварите сою, заправьте соевым соусом и нарубленным чесноком. Шпинат тоже отварите.
Морковь, кабачок, баклажан или любые другие овощи нарежьте тонкой соломкой, мясо нарубите полосками. Обжарьте все по отдельности. А также отдельно приготовьте яичницу-глазунью.
Теперь выложите в тарелку по отдельности рис, морковь и кабачок (баклажан), мясо, шпинат и сою в соевом соусе. Сверху — глазунью, посыпьте кунжутом. Перед едой смешайте все прямо в тарелке.
Эспето
Классический испанский рецепт, который зародился в Малаге. Для оригинального блюда понадобятся свежие сардины. Но, если найти неконсервированную рыбешку не выйдет, сардины можно заменить ближайшими родственниками, например сельдью (тоже свежей или замороженной). Дальше все просто, главное — раздобыть барбекю или мангал.
Сардины (или мелкая сельдь) — 10 штук
Розмарин — 2–4 веточки
Оливковое масло — 2 чайные ложки
Лимон — 1 штука
Специи любые — по вкусу
Нам понадобится уличный гриль или мангал. Разожгите его, дайте огню разгореться. Рыбок нанижите на тонкие шампуры.
Когда огонь прогорит и останутся раскаленные угли, бросьте на них несколько веточек розмарина. А потом выложите рыбу на гриль — обжаривается она быстро, достаточно 3–4 минут с каждой стороны. Снаружи рыбки должны потемнеть.
Смешайте оливковое масло и лимонный сок, слегка сбрызните этой смесью рыбу, добавьте любимую зелень и специи — готово!
Папеда, или каша из саго
За загадочным названием — старинный индонезийский рецепт каши из саго (продукт, который получают из ствола саговой и других пальм). Готовится просто, так что имеет все шансы разнообразить привычное утреннее меню. Саго продается на любом маркетплейсе, так что с поиском ингредиентов проблем тоже быть не должно.
Кокосовое молоко — 200 мл
Вода — 150 мл
Саго — 100 г
Сахар — 100 г
Масло гхи (или сливочное) — 50 г
Изюм — 50 г
Кардамон — 10 г
Для начала саго нужно замочить в воде минут на 15–20. После этого варите на воде (150 мл) в кастрюле с глубоким дном 10–15 минут — саго должно стать прозрачным.
Затем долейте в кастрюлю с саго кокосовое молоко, а потом засыпьте сахар. Варите и помешивайте, пока сахар полностью не растворится.
Кардамон и изюм обжарьте на масле гхи, а потом добавьте в кашу. Хорошо перемешайте и подавайте. К саго также можно добавить любые фрукты, сиропы, любимый джем или гранолу.
Пустой бейгл, или scooped bagel
Даже не блюдо, а полноценный мем, возникший из споров между Восточным и Западным побережьем США. Все началось с того, что во время поездки в Нью-Йорк житель Лос-Анджелеса Тейлор Оффер попытался заказать в кафе scooped bagel — бейгл, из которого вырезан мякиш. Продавец бейглов отреагировал отказом: в Нью-Йорке, в отличие от Лос-Анджелеса, едят целиковые бейглы. Споры о том, каким должны быть правильные бейглы, захлестнули тикток и вылились в очередной биф между побережьями, а интернет наводнили мемы на тему пустых бейглов.
Мы тоже не уверены, что есть бейгл без мякиша — хорошая идея (Нью-Йорк, мы с вами!), но все равно рассказываем, как сделать scooped bagel.
Бейглы — 2 штуки
Крем-чиз — 1 упаковка
Слабосоленый лосось — 4 ломтика
Огурец — 1 штука
Каперсы — 6 штук
Разрежьте каждый бейгл вдоль пополам. Если вы все-таки намерены удалять мякиш, удобнее всего делать это ложкой для мороженого и у самых свежих бейглов с плотным мякишем.
Теперь смажьте каждую половинку бейгла тонким слоем крем-чиза, на одну из половинок выложите нарезанные кружочками огурцы, ломтики лосося и каперсы. Накройте верхней частью и подавайте с кружкой черного кофе.
Суп с фасолью
Классика итальянской кухни с обманчивым названием pasta e fagioli («паста и фасоль») на деле оказывается супом. Согревающий и очень зимний рецепт, который мы советуем непременно повторить, тем более что сложных ингредиентов в этом блюде нет.
Фарш свино-говяжий — 1 кг
Морковь — 2 штуки
Лук репчатый — 2 штуки
Сельдерей — 5 стеблей
Паста фузилли — 200 г
Томаты в собственном соку — 700 г
Фасоль — 700 г
Бульон (подойдет костный замороженный) — 100 мл
Орегано — 1 щепотка
Черный перец — 1 щепотка
Соль — по вкусу
Нарежьте сельдерей, морковку и лук кубиками, томаты — тоже некрупно.
В глубокой сковородке или в кастрюле обжарьте фарш, добавьте туда бульон и овощи. Дайте слегка согреться и закиньте в суп фасоль. На этом же этапе можно добавить орегано, перец и любые другие любимые специи.
Дайте супу закипеть, а после этого уменьшите огонь и варите 25–30 минут.
Добавьте в суп пасту и дайте повариться еще 10 минут. Подавайте со свежей зеленью или просто так.