5 самых популярных рецепта года по версии гугла: папеда, пибимпаб и другие странные блюда

Даже не блюдо, а полноценный мем, возникший из споров между Восточным и Западным побережьем США. Все началось с того, что во время поездки в Нью-Йорк житель Лос-Анджелеса Тейлор Оффер попытался заказать в кафе scooped bagel — бейгл, из которого вырезан мякиш. Продавец бейглов отреагировал отказом: в Нью-Йорке, в отличие от Лос-Анджелеса, едят целиковые бейглы. Споры о том, каким должны быть правильные бейглы, захлестнули тикток и вылились в очередной биф между побережьями, а интернет наводнили мемы на тему пустых бейглов.