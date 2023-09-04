Бульонные реки, лапшичные берега: посмотрите на коллаборацию брендов «Роллтон» и You Wanna

Н.Ш.: Что касается коллекции, мы сразу решили, что не ставим цель сделать коммерческие базовые модели с условным нанесением двух логотипов. Первым придумали джемпер с желтыми нитками по всему изделию, которые имитировали бы лапшу, — в итоге получилось очень эффектно. Следом появилось платье: мы с иллюстратором нарисовали лапшу и перевели ее в розовый градиент. Этот же принт нанесли на сетку, сделав несколько комплектов с юбками, брюками и топами, а также на тонкий итальянский бифлекс — из него изготовлены платья и купальники. Использование эмодзи в акчестве принта на футболках — прямо на груди — тоже такая ирония, игра со смыслами.