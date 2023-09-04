Бульонные реки, лапшичные берега: посмотрите на коллаборацию брендов «Роллтон» и You Wanna

Московский бренд одежды You Wanna в работе над последней лимитированной коллекцией объединился с брендом «Роллтон». Совместный релиз состоит из более чем 15 вещей, посвященных лапше. Эта идея обыграна как буквально, так и витиевато: в дроп вошли, например, платье с огромным лапшичным принтом, который издалека кажется цветным градиентом, и джемперы с нитками, также напоминающими лапшу.
Оба бренда рассказывают, что хотели создать актуальную и притом ироничную одежду. Слоган коллекции содержит игру слов — «You wanna Rollton, I wanna Rollton» — таким образом You Wanna и бренд «Роллтон» подчеркивают, что простая лапша быстрого приготовления может стать модным атрибутом.
Коллекция поступит в продажу 4 сентября и будет доступна во всех магазинах You Wanna. Накануне запуска мы расспросили бренды о том, как родилось и строилось их сотрудничество.
Руководитель службы маркетинговых коммуникаций компании «Маревен Фуд Сэнтрал», @the.haiyen
Креативный директор бренда You Wanna, @imnigina
— Как долго шла работа над коллекцией?
Нгуен Хай Иен: Всего полгода! Для бренда масштаба «Роллтон» это очень небольшой срок.
— Как вы пришли к мысли о сотрудничестве?
Н.Х.И.: У нас для бренда «Роллтон» давно была идея о каком‑нибудь крутом коллабе с непродуктовым проектом, поэтому я сразу предложила сотрудничество.
Нигина Шукурова: Мы с Машей познакомились в чате дома — мы соседки. Оказалось, что она — наш постоянный покупатель, на этом и сошлись. Коллаборация пришла в голову сразу же!
Нам же часто предлагают коллаборации с разными брендами, но мы всегда очень скрупулезно относимся к выбору. Не хочется делать абы что ради абы чего. На совместную коллекцию с брендом «Роллтон» я согласилась не думая и побежала питчить идею сестре Юле (Юлия Елисеева. — Прим. ред.) — основательнице бренда. Она тоже была сразу за.
— Давайте побольше поговорим об идеях, заложенных в коллекцию.
Н.Х.И.: Главная мысль, которую мы хотели донести до аудитории: бренд «Роллтон» — хайповый, молодой, классный бренд, который может ассоциироваться с любым человеком: неважно, кто ты, кем работаешь, что носишь или сколько зарабатываешь.
Мы видим, что у молодого поколения сейчас новые интересы и взгляд на реальность, и хотим быть ближе — показать, что в течение 25 лет на рынке мы также меняемся: наш портфель растет, категории растут, при этом качество и вкус продуктов остаются неизменными.
Н.Ш.: Как я уже сказала, вся задумка в том, чтобы сыграть на контрастах и добавить немного иронии. Коллаборация между брендом одежды и брендом лапши быстрого приготовления, известным буквально каждому, — это как минимум неожиданно.
— Как строилась работа над коллекцией? Как вы придумывали и утверждали принты, фасоны?
Н.Х.И.: Все началось с ванны, наполненной лапшой и обклееной стразами. Сейчас она стоит в «Депо» и весь месяц будет радовать посетителей: в нее можно даже лечь и сфотографироваться. Идея появилась, когда мы обсуждали разные варианты инсталляции. У нас был художник, который предлагал разные концепции. Но в ходе обсуждения мы поняли, что никто не знает наши бренды лучше, чем мы сами, поэтому решили остановится на нашей собственной идее.
Н.Ш.: Что касается коллекции, мы сразу решили, что не ставим цель сделать коммерческие базовые модели с условным нанесением двух логотипов. Первым придумали джемпер с желтыми нитками по всему изделию, которые имитировали бы лапшу, — в итоге получилось очень эффектно. Следом появилось платье: мы с иллюстратором нарисовали лапшу и перевели ее в розовый градиент. Этот же принт нанесли на сетку, сделав несколько комплектов с юбками, брюками и топами, а также на тонкий итальянский бифлекс — из него изготовлены платья и купальники. Использование эмодзи в акчестве принта на футболках — прямо на груди — тоже такая ирония, игра со смыслами.
— Какие ценности и смыслы общие для двух брендов?
Н.Х.И: Несмотря на очевидные различия наших брендов, на самом деле у нас много общего. Бренды «Роллтон» и You Wanna — про постоянный рост, инвестиции в продукт, людей, а также про большое разнообразие категорий товаров и креатива. Оба — про настоящего потребителя.
Н.Ш.: Как минимум мысль о том, что с уходом зарубежных брендов с российского рынка осталось большое поле для творчества позитивного характера. Не хочется впадать в депрессию и говорить о том, как все плохо. Например, мы активно развиваем производства внутри Москвы, собственных у нас уже три. Отечественные марки могут делать круто — и делают, мы в это верим.
— Какие тренды в моде и в социуме подсвечивает коллекция?
Н.Х.И.: Из‑за большого потока информации сейчас важно быть другим, привносить что‑то новое, выходить за рамки обыденного, что мы и хотели сделать — показать наши бренды с другой стороны и поговорить про свободу есть, что хочется, и носить, что хочется.
Н.Ш.: Главным образом коллекция отражает тренд на самоиронию и отказ от стереотипов. Например, кто сказал, что нельзя есть лапшу быстрого приготовления? Уверена, каждая модная классная девушка позволяет себе эту лапшу. (Смеется.) Мы решили показать, что guilty pleasure — отживший концепт: можно смело сознаваться в чем угодно.
— Какие неожиданные открытия вы сделали из совместной работы?
Н.Х.И.: Мы больше узнали о том, как устроен модный бизнес, а коллеги смогли чуть лучше понять, как устроен наш. В ходе обмена опытом и знаниями мы часто повторяли фразу: «Это не так просто, как кажется». Наверное, она в целом применима к жизни, когда со стороны чье-то дело кажется элементарным, но раскрывается иначе, стоит только погрузиться в детали.
Н.Ш.: Удивило, что коллаборация с большим брендом, в котором работают пара тысяч людей, — это не про бюрократию, а наоборот, про творчество. Большая команда располагает к большим возможностям. После такого сотрудничества нестрашно начинать другие масштабные проекты.
— Как большому бренду с очень разнообразной аудиторией находить точки соприкосновения с более молодым потребителем?
Н.Х.И.: Мы стараемся говорить с более молодой аудиторией на одном языке: устраиваем коллаборации с актуальными брендами, например с You Wanna, активно ведем соцсети, постим мемы. Причем эта рубрика — один из фаворитов наших молодых подписчиков. За последние 2 года мы увеличили аудиторию более чем в два раза, наш средний месячный охват составляет около 5 млн просмотров. Эти цифры говорят о том, что бренд «Роллтон» актуален и по вкусу, и по духу. Мы каждый год запускаем лимитированные новинки к таким праздникам, как День всех влюбленных, и, конечно, всегда с юмором подходим к продукту — это один из главных кодов нашего бренда.