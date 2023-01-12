Медуза с уксусом, чебуреки и столетние яйца: 10 достойных аутентичных забегаловок в Москве

В один волшебный день я узнала, что в Москве есть кафе афганской кухни. Стало жутко интересно и пришлось ехать. Результат: найден еще один отличный плов — афганский. Главное, не перепутать: узбекский плов там тоже есть, кстати, неплохой. А вот афганский под названием кабули меня просто поразил. По сравнению с ярким масляным узбекским он достаточно скудный на вид: бледный паровой рис готовят с изюмом и мясом, но не добавляют никаких специй. При заказе еще предлагают положить обычную вареную фасоль, тоже без специй.