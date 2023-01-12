Медуза с уксусом, чебуреки и столетние яйца: 10 достойных аутентичных забегаловок в Москве

Какая характеристика у «алмаза»? Отсутствие модного дизайна, стильной публики, аутентичность и, разумеется, вкусная еда. В простом антураже она зачастую играет особенно яркими красками.
Al Barakat и чайхана «Долина плова»
Едва ли не лучший узбекский плов в городе
В какой‑то момент я всерьез увлеклась поеданием плова, поэтому находилась в постоянном поиске хороших мест, где его можно съесть. В результате обошла все близлежащие чайханы и даже начала вести плов-рейтинг.
Два топа оказались в одном районе. Плов в этих местах делают похожим образом: жирным, с достаточным количеством ярких специй и моей любимой сладкой желтой морковью — все как в лучших «Ош Маркази» Узбекистана.
Тем, кто хочет посидеть более аутентично, советую идти в «Долину плова». Там прекрасный интерьер с огромной картиной «Арабский базар», люстрами, коврами и неоновой подсветкой. Ну и шансон по радио. К слову, у ресторана есть доставка, что очень удобно для тех, кто не живет в районе Дорогомилово. А если вы соберетесь в Al Barakat, приходите до 14.00, потом плова может и не оказаться.
Плов с бараниной
300–390 р.
Адреса
Al Barakat, Дорогомиловский рынок; «Долина плова», Киевская, 22
«Афганская кухня» на рынке «Садовод»
Афганский плов в спорном окружении
В один волшебный день я узнала, что в Москве есть кафе афганской кухни. Стало жутко интересно и пришлось ехать. Результат: найден еще один отличный плов — афганский. Главное, не перепутать: узбекский плов там тоже есть, кстати, неплохой. А вот афганский под названием кабули меня просто поразил. По сравнению с ярким масляным узбекским он достаточно скудный на вид: бледный паровой рис готовят с изюмом и мясом, но не добавляют никаких специй. При заказе еще предлагают положить обычную вареную фасоль, тоже без специй.
Какие еще блюда афганской кухни представлены в меню, мы так и не поняли, но даже ради одного этого плова сюда точно стоит заглянуть. На вкус он сливочный, немного сладкий и очень нежный. Единственный спорный момент: восторг от блюда настигнет вас посреди антисанитарии. Вокруг обшарпанные столы со множеством крошек, вид на не очень аккуратную кухню, сквозняк из открытой двери и куча людей, которые идут на рынок.
Афганский плов
300 р.
Адрес
рынок «Садовод», слева от выхода 5, на «Яндекс Картах» обозначено как «Кухня»
Baan Thai
Проверенное временем тайское кафе
Я искала аутентичную тайскую забегаловку, а нашла полноценное кафе. Светлые стены, большие окна и пространство в два этажа. Место работает давно, с 2010 года, а на сайте гордо написано, что кафе было отмечено сертификатом качества NFI The Pride of Thailand как один из лучших тайских ресторанов мира. Порции тут не такие большие, как, например, в китайских забегаловках. Цены тоже вполне московские.
Я рекомендую традиционную тайскую лапшу пад-тай, салат из зеленой папайи, тайские супы: том-ям, том-кха и кутио с лапшой и курицей. Еще из интересного в меню есть стейк из акулы, который мне, к сожалению, не удалось попробовать — сказали, что блюдо очень популярное, и все уже успели распродать. Приходите пораньше.
Том-кха с курицей
640 р.
Салат из зеленой папайи
780 р.
Пад-тай с курицей
790 р.
Адрес
Большая Дорогомиловская, 11
«Тянь Чао»
Большие порции и необычные продукты
Хороших китайских забегаловок в Москве достаточно. У каждой свои изюминки, но есть то, что объединяет их все, — неизменно огромные порции. Например, если закажете китайские пельмени, не удивляйтесь двум десяткам штук.
В «Тянь Чао» можно найти диковинные продукты: например, корнеплод ямс, традиционную китайскую выпечку, которую делают на месте, и даже медузу. Приходить сюда лучше компанией, чтобы была возможность разделить и попробовать больше разного. Хотя меню настолько обширное, что и за несколько посещений не получится заказать даже половину.
Пельмени с бульоном
450 р.
Медуза с уксусом
980 р.
Тофу со столетними яйцами
680 р.
Адрес
Тихорецкий б-р, 1
Mango Gril
Хумус, кебабы и невероятные ливанские десерты
Когда нашла это место, долго не могла прийти в себя от восторга — приводила всех друзей по очереди. Такие «алмазы» встречаются редко. Найти вход сложно — он находится на задворках РУДН, за деревьями позади «Интерклуба» и за индийским кафе «Деви». Внутри сплошь женщины с покрытыми головами и мужчины-арабы.
Здесь можно найти один из самых вкусных, на мой взгляд, хумусов в городе. Он получился по-настоящему ливанским — кремовый с большим количеством чеснока и тхины. А еще здесь хороший выбор сирийских кебабов, они непривычно тонкие и сочные. Обязательно берите любой приглянувшийся десерт — они просто отличные. Уходить, не попробовав хоть один, — преступление.
Кебаб с вишней
680 р.
Фуль
390 р.
Кнафе
250 р.
Рис бхалиб
150 р.
Адрес
Миклухо-Маклая, 21/1
«Самми»
Еще одно достойное место у РУДН
Старинный корейский ресторан с приличными порциями, приемлемыми ценами и огромным меню. При нем работает небольшой магазин азиатских продуктов.
Первое, что бросается в глаза в «Самми», — грили, встроенные в центр каждого стола. Это частая практика в Южной Корее — почти во всех забегаловках есть такие грили, на них можно жарить овощи, мясо, морепродукты, грибы. Здесь все работает по той же схеме: приносят сырые продукты, а вы самостоятельно жарите, переворачивая аппетитные кусочки.
Кроме продуктов на гриле, берите супы, например, мандукук с пельменями, рамен или суп с кимчи, крахмальную лапшу, жареные пельмени и сунтубу хемуль-паден — блин с морепродуктами и тофу.
Пибимпап
780 р.
Токпокки
980 р.
Суп куксу
780 р.
Адрес
ул. 26 Бакинских Комиссаров, 4, корп. 2
«Чебуречная на Брестской»
Различные виды чебуреков у Белорусского вокзала
Помимо плов-рейтинга, у меня есть «чебурейтинг». Я была удивлена, что за хорошими чебуреками не надо далеко ехать — их можно найти на «Белорусской». В закусочной приличный выбор: есть вариация с говядиной, картошкой и зеленью, бараниной, твердым сыром или сулугуни. Везде неизменно много начинки. На меню повлияла близость к вокзалу: кроме чебуреков, в меню есть яичница и праздничный оливье в любое время года.
Чебурек с бараниной
90 р.
Чебурек с картошкой и зеленью
65 р.
Пельмени в горшочке
250 р.
Адрес
2-я Брестская, 41, стр. 1
«Ливанская кухня» на Бутырской
Разговоры о еде и ближневосточные блюда в емком меню
Меню в кафе небольшое: сейчас готовят только закуски, гарниры и сэндвичи. Зато делают их очень хорошо. Например, сэндвич с фалафелем, который часто бывает одним из самых скучных блюд в меню, здесь очень примечательный. Фалафель получается влажным и ярким во вкусе, а в питу добавляют свежую мяту для свежести. Еще стоит обратить внимание на салат табуле с кучей зелени и совершенно космическое печенье маамуль с финиками и пажитником.
За атмосферу отвечает команда из общительных ливанцев и палестинцев, которые обязательно расскажут вам, как сложно найти в Москве хорошую тхину или какие рецепты хумуса у их мам.
Табуле
250.
Лучший фалафель мегаполиса в размере М
350 р.
Хумус
300 р.
Адрес
Бутырская, 46, стр. 2
Чайхана «Бешбармак»
Конина, баранья шея и бешбармак
Многие «алмазы» миру открывает гастрожурналист Роман Лошманов. Он тоже не чурается забегаловок, когда ищет вкусную еду. «Бешбармак» — как раз его рекомендация, теперь проверенная и мной.
В кафе очень простой интерьер, персонал, не говорящий по-русски, и меню, которое распечатали и повесили на стену, вместо того чтобы положить на каждый столик. Идти сюда надо за бешбармаком (блюдо Средней Азии из отварного мяса и лапши с луком) с насыщенным бульоном, толстой лапшой и соленым конским жиром казы. Также стоит попробовать идеально приготовленную баранью шею — мягчайшее ароматное мясо приносят в жире на сковороде.
Баранья шея
450 р.
Бешбармак
350 р.
Адрес
Складочная, 1, стр. 2