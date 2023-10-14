Батоны, они же булки: где найти самые вкусные хлеб и выпечку в Москве

В этом списке практически нет кофеен, потому что зачастую кофейни закупают выпечку у сторонних проектов, да и выбор на прилавках обычно небольшой. Но Jinju — дело особое. Помимо того, что это одна из самых модных кофеен 2023 года с инстаграмным интерьерами в духе корейского минимализма, здесь продают удивительную выпечку. А именно — пухлые булки-бабки от Максима Бабича из петербургского места Zoe (ждем скорого открытия в Москве). Это сдобная современная версия традиционной еврейской выпечки, ставшая популярной во всем мире.