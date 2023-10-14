Батоны, они же булки: где найти самые вкусные хлеб и выпечку в Москве

La Poste
Основательница La Poste Оксана Кузнецова отучилась в парижской гастрономической школе Lenôtrе и Национальном институте хлебопекарного и кондитерского искусства INBP во французском Руане, после чего запустила в Москве хлебную почту (то есть доставку). Довольно быстро La Poste расширилась до офлайн-точек, где можно найти слоистые и воздушные круассаны, московские плюшки с сахаром и маком, лаймовые кексы и изящные мадлены.
Здесь же стоит брать свежий хлеб — гречишный, багеты и пшеничные флюты, а заодно семиты и фокаччу с розмарином. К хлебу можно добавить апельсиновое масло и пат-н-крут — и обед во французском стиле у вас в пакете!
Что точно стоит попробовать: киш с мортаделлой и луком порей, мини-круассан с брусникой и лаймом, хлеб «Почтовый» яблочный, кекс «Мохито».
«Булка»
Хлебная лавка при небольшой сети ресторанов, где всегда найдутся свежий багет, аккуратные пирожки и пухлые круассаны. В распоряжении «Булки» — собственная пекарня с подовыми и дровяными печами, в которых каждый день выпекаются новые партии хлеба.
Выбор большой: гречишные и классические багеты, чиабатты, злаковый и бездрожжевой хлеб, пшеничные булки и даже знакомый нарезной батон. Заодно можно захватить пару классических круассанов к завтраку, бриошь для тостов, черные детокс-булочки для бургеров и сыр или мясную нарезку к багету.
Что точно стоит попробовать: крошечные пирожки с мясом, куриной печенью, капустой, вишней или яблоками.
Адреса
Покровка, 19; Б. Грузинская, 69; Б. Толмачевский пер., 4, стр. 1; Б. Переяславская, 46, стр. 1
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«Печорин»
Ремесленную пекарню открыл бас-гитарист группы «Несчастный случай» Роман Мамаев с командой других ценителей хлеба. У «Печорина» много точек по всему городу, где продают свежую выпечку, багеты, бриоши и безглютеновый хлеб, а еще десерты: эклеры с блестящей глазурью, мильфёи, безе, медовики и колечки с заварным кремом.
К французской булке или бриоши советуем здесь же, в кулинарии «Печорина», брать пастрами или семгу собственного посола, взбитое масло с анчоусами или рийет из кролика.
Что точно стоит попробовать: лимонный кекс с маком (хватит на всю семью), шведские булочки с корицей (их остается только допечь дома) и симиты (есть цельнозерновые и пшеничные с кунжутом).
Некоторые адреса
Шаболовка, 19; Большой Тишинский пер., 30; Усачева, 26; Можайский Вал, 10
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«Батон»
Небольшая сеть булочных, которые можно найти на рынках (Ленинградском или Даниловском) или где‑нибудь посреди жилого района. В лавки каждое утро привозят свежий хлеб из пекарни, но партии небольшие, поэтому к обеду все ходовые позиции обычно разлетаются.
Цены не самые скромные, но и хлеб достойный: присмотритесь к пуховой бриоши, очаровательному в своей простоте деревенскому пшеничному или «Серому Павлику»Это серый формовой хлеб, напоминающий «Дарницкий» или «Украинский»., на который так и просится кружок докторской (или мортаделлы). Есть более праздничные варианты вроде фокаччи, тартина и чиабатты, а еще круассаны, улитки, коричные булки и столичный кекс.
Что точно стоит попробовать: ромовые бабы. Это визитная карточка «Батона» — очень сочные, приятно алкогольные и с мягкими изюмом.
Адреса
Часовая, 11/3; 2-я Песчаная, 4; Мытная, 74; Ленинский просп., 60/2; Б. Тишинский пер., 10, стр. 1
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Valiko
Ремесленная пекарня от ресторанной группы gt. group, которая работает в формате небольших окошек на рынках и гастромаркетах. Цены довольно высокие, но хлеб и выпечка на высоте. Начинать лучше с классики вроде багетов и чиабатт или серого тартина.
Из выпечки — отличные невесомые круассаны: классический, миндальный или шоколадный. К чаю можно прикупить орешки со сгущенкой, бискотти, ореховую гату и профитроль с грильяжным кремом по старинному грузинскому рецепту (недаром проект называется «Валико»!).
Какие еще проекты есть у gt. group: из хлебобулочного — французская кондитерская на Патриках Atelier des Tartelettes и Lila Pastry на Сретенке. Не забудем про рестораны Lila и Vani, бар insider и музейное кафе «Остановка» в «ГЭС-2».
Некоторые адреса
Большой Козихинский пер., 12/2; Лесная, 20, стр. 3; Вавилова, 64/1, стр. 1; Усачева, 26; Можайский Вал, 10
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Sasha’s Bread
Маленькую семейную пекарню, которая быстро стала популярной у ценителей отличного хлеба и булочек, запустила пекарь Дарья Мясищева. Она начинала с домашних экспериментов, чтобы порадовать собственных детей, а теперь снабжает хлебом покупателей по всей Москве. Его каждую ночь выпекают в подовой печи в собственной пекарне, а уже утром развозят в лавки на Даниловском и Дорогомиловском рынках и в три точки за пределами МКАДа.
В Sasha’s Bread продается упругий молочный тостовый хлеб и серые тартины для бутербродов, кирпичики бородинского, гречишный на закваске и несколько вариантов безглютенового хлеба. Можно даже взять пробный хлебный сет, чтобы познакомиться со всеми хитами пекарни. Удачной в Sasha’s Bread получается и самая простая выпечка — классические и миндальные круассаны, сдобные булочки с изюмом, как из детства, и морковный кекс. А еще здесь много веганских позиций.
Что точно стоит попробовать: хлебный сет, а потом переходите к замечательной сосиске в тесте и орешкам со сгущенкой.
Jinju
В этом списке практически нет кофеен, потому что зачастую кофейни закупают выпечку у сторонних проектов, да и выбор на прилавках обычно небольшой. Но Jinju — дело особое. Помимо того, что это одна из самых модных кофеен 2023 года с инстаграмным интерьерами в духе корейского минимализма, здесь продают удивительную выпечку. А именно — пухлые булки-бабки от Максима Бабича из петербургского места Zoe (ждем скорого открытия в Москве). Это сдобная современная версия традиционной еврейской выпечки, ставшая популярной во всем мире.
В Jinju два варианта бабок: с маком и лимоном, а еще с корицей и тягучей карамелью. Будьте осторожны: оба вызывают привыкание. Кроме бабок в кофейне бывают слойки крем-брюле, улитки и круассаны.
Где еще вкусные бабки: в одноименном кафе Babka на Патриках, которое вопреки названию специализируется на куриных котлетках в панировке, но продает и бабки. Их можно найти и в кофейнях Bloom-n-brew — здесь они, правда, разлетаются моментально.
Адрес
Макаренко, 9
Layerz Café
Совместный проект рестораторов Глена Баллиса и Тома Халпина. Несколько лет назад предприимчивые австралийцы открыли пекарню Layerz Bakery рядом с «Менделеевской», а этим летом запустили полноценный ресторан с похожим названием. Тут авторская версия «Цезаря», стейки в перечном соусе и кацу-сандо из трески. В зале есть прилавок со свежим хлебом и выпечкой — все из собственной пекарни. Можно заказать и съесть за столиком с чашкой кофе или купить всего и побольше домой.
Помимо классических круассанов, ягодных данишей и тартинов, есть краффины с хитрыми начинками и посыпкой из фисташек или малины. Внутри много крема, так что десерт лучше есть с толком и расстановкой — дома и на тарелке, а не на ходу.
Что точно стоит попробовать: кофейный краффин с начинкой из белого шоколада и фисташковый краффин с кремом.
Адрес
Б. Кисловский пер., 6
«Буше»
Булочная-кондитерская запустилась в Санкт-Петербурге в 1991 году, а в 2017-м добралась и до Москвы. Главная точка работает на «Китай-городе» — в кафе можно полноценно пообедать, попить чаю с десертом, или закупиться свежим хлебом и выпечкой для дома.
Из любопытного — десертный хлеб «Воскресный» на закваске с клюквой, курагой и черносливом, глянцевые бриоши для сэндвичей, слойки с заварным кремом и фруктами и кекс «Моретта» с шоколадом и ягодами.
Что точно стоит попробовать:вензель с малиной. Это классика «Буше».
Один из адресов
Солянка, ½, стр. 1
«Сандра Булок»
Булочная с многообещающим названием и красивым ретроинтерьером от команды кондитерской Yumbaker и кофейни «Аэроплан». Все по классике: продают свежий хлеб всех видов и сортов, сладкую выпечку и симпатичные несладкие даниши с томатами и песто или с инжиром (сезонное предложение!). Главная фишка — слоистые круассаны, которые допекаются прямо здесь, заполняя все пространство своим ароматом.
В хорошую погоду у входа устраивают импровизированную веранду и выставляют раскладные кресла. Берите кофе, круассан и наслаждайтесь на свежем воздухе!
Похожие места: «старший брат» «Сандры Булок» — Yumbaker, где продаются нарядные и вкусные торты, которые не стыдно дарить на день рождения, воздушные «Павловы» с малиной и ультрашоколадные брауни с пеканом.
«Любовь Пирогова»
Место с приятным разнообразием пирогов от семейной пары Муниры и Вадима Кургановых. Пироги готовят из приятно хрусткого песочного теста, а для начинок выбирают сезонные овощи и фрукты и небанальные сочетания. Например, бейби-картофель + копченая форель, барашек + пряные травы, курица + паприка.
Есть сладкие версии: слива с миндальным кремом, малина и фисташка, лимонник или мак с крем-брюле. Различаются и размеры пирогов: можно взять большой (22 сантиметра в диаметре и почти килограмм веса) или мини (втрое меньше). Кроме пирогов в «Любови» продают достойное печенье и кексы.
Что точно стоит попробовать: пироги «Говядина в пиве „Гиннесс“», «Горгонзола с грушей» и «Вишня с белым шоколадом».
Kalabasa
Полноценный ресторанчик с кондитерской, которая работает на первом этаже. В Kalabasa имеет смысл идти за внушительными десертами вроде «Павловой» или брауни-чизкейка, или за трюфелями — в том числе веганскими. Здесь же можно заказать торт — полноразмерный или мини — от «Наполеона» с живыми цветами до меренги в сусальном золоте и двухслойного кремового торта с рюшами.
Что точно стоит попробовать: соленые ириски и макарон — всего с дюжину вкусов на выбор.