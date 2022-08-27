На Чистых прудах заработала новая стильная кофейня Jinju. Здесь очень фотогеничная выпечка, минималистичный светлый интерьер и все модники Москвы. Рассказываем о месте, в которое точно нужно успеть дойти до конца лета.

На улице Макаренко, близ Чистых и Покровки, открылась Jinju — светлая миниатюрная кофейня при шоуруме российской марки Nereja, известной апсайклингом старых шуб. Основательницы — стилист и дизайнер Nereja Светлана Вашеняк, а также фотограф и креативный директор Маша Попова. В прошлом обе владелицы тесно связаны с Vogue, а сегодня кроме Nereja работают над съемками для WOS, 12 Storeez и других брендов. «Мы искали место шоуруму Nereja и нашли помещение в нашем любимом районе — на Чистых, — рассказывает Маша. — Оно оказалось немного большевато, и из первой комнаты мы решили сделать крошечную кофейню».

В эстетике Jinju — светлая плитка, красное дерево, пара десятков растений в центре пространства, а также кружевные занавески, белые ажурные салфетки под чашки и десерты и идеально небрежное рукописное меню. Вдохновением стали модные кофейни Сеула, которыми Маша давно увлекается: «Там на каждом углу кофе и десерты с эстетичным интерьером». Над обликом Jinju основатели работали самостоятельно: «Света как раз хотела попробовать себя в дизайне интерьера — у нее идеальный вкус, гигантская насмотренность, и, наконец, у нее появилась возможность самой сделать новое общественное пространство».

Что до кофе и десертов, в меню — напитки в стиле тех, что готовят в Корее. Например, уже ставший хитом Jinju Matcha со взбитыми сливками (450 р.), классический кофе — от эспрессо (150 р.) до латте (350/420 р.) и рафа (420 р.) — или альтернатива в виде фильтра (250/300 р.).

Оборудование и сырье подбирал кофейный энтузиаст Захар Ашуров, в прошлом бренд-шеф Bitter Drop, он же составил всю барную карту. Кроме классики, здесь много авторских позиций. Например, Jinju Coffee (450 р.) с основой из американо, холодными растительными сливками и шапочкой из черники сверху, которая добавляет кислотности. Не менее примечательны Bulletproof с кокосовым молоком и маслом гхи, Jinju Cacao с шалфеем (450 р.) и ледяной Orange Matcha (400 р.), где отлично сочетаются матча, апельсиновый сок, сельдерей, кардамон и мята.

Часть выпечки, например бабки мак-лимон и корица-карамель, для проекта сделал петербуржец Максим Бабич (Zoe Bakery). Рядом с ними на подносах — слойки крем-брюле с эффектными пластинами карамели, улитки с изюмом, круассаны классические (200 р.) и миндальные (300 р.). Еще есть спешел-булочки с конопляными семечками (250 р.), которые можно найти здесь со вторника по субботу.

Адрес ул. Макаренко, 9 Время работы пн-вс 9.30-20.00 Телефон нет

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