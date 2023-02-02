6 лучших новых ресторанов в Петербурге

Naia
Греческий ресторан на Малой Морской улице
Закрепившийся в Москве тренд на Грецию в Петербурге подхватывает ресторан Naia. Проект шефа и ресторатора Ильи Бурнасова (Pizza Point) заработал в районе «Адмиралтейской» прямо над его же осенним открытием — итальянским бистро Figata. Если по лестнице вниз нужно идти за пиццей и настроением тосканского дворика, то вверх по ступеням — за атмосферой нарядного ресторана среди роскошных средиземноморских вилл. По крайней мере последними вдохновлялись при создании интерьера. Передать настроение получилось: здесь много воздуха и растений, теплый точечный свет. На полках, словно выбитых в каменных стенах, расставлены глиняные кувшины, а посуда и бокалы повторяют форму морских раковин.
В меню — сытная греческая еда в исполнении Ильи Бурнасова. Начинать стоит с намазок, закусок и свежей рыбы, для которой в ресторане обустроили raw-бар. Все нужно брать в стол со свежеиспеченной лепешкой (250 р.), усыпанной специями. Намазывать на нее дзадзики (450 р.) и крем из феты с томатами (450 р.), которые стоит раздавить и перемешать с сыром, чередовать с обжаренным халуми со сладкой хурмой, пикантной мостардой из груши и горчицы (590 р.) и греческим салатом (990 р.), яркий вкус свежих овощей в котором переносит в лето.
Как бы ни хотелось заставить стол закусками и продолжить горячим вроде густой сливочной похлебки с морепродуктами (750 р.) или осьминога с печеными перцами (1900 р.), план поиска места для десерта продумать стоит заранее. Кондитер Маргарита Арзамасова (Figata в Петербурге, Pinch в Москве) создала в меру сладкие и текстурные десерты: воздушный мусс из греческого йогурта с киви (550 р.), безглютеновый кейк из миндальный муки с кокосом (550 р.) и чизкейк с греческим йогуртом и вареньем из оливок (550 р.).
Адрес
Малая Морская, 18
Время работы
пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–1.00
Телефон
+7 981 977 60 00
Solids
Стильный бар и бильярдная на Петроградской стороне
Проект запустили блогер и креативный директор Мария Червоткина (за поиском помещения и ремонтом в ее соцсетях следили несколько сотен тысяч человек), художник-иллюстратор Алексей Глухов и команда сети кафе Nothing Fancy, которую легко узнать по футуристичному интерьеру, сытным и ярким боулам.
Работу над дизайном Solids вновь доверили Эдуарду Еремчуку и Екатерине Пятицкой, создавшим интерьер Nothing Fancy. Индустриальный вид старой кирпичной кладки со следами штукатурки в Solids контрастирует с глянцевой облицовкой, металлическими деталями, футуристичной мебелью и однотонными цветовыми акцентами: оранжевыми занавесками и фиолетовыми бильярдными столами. Здесь легко не заметить, как атмосфера и пространство переводят вас из одной зоны в другую. Начать можно у барной части с высокой посадкой под ритмы диджей-сетов, которые устраивают по выходным. Продолжить — за игрой в стороне, которую делят кресла и бильярдные столы, а затем переместиться в зал, где привычную посадку заменяют высокие столы-цилиндры по центру зала, и можно расположиться как сидя, так и стоя.
Здесь можно выбрать любой коктейль из карты, где экспериментальные твисты на классику вроде Negroni V60 (550 р.) с добавлением кофе встречаются с безалкогольными миксами. А вместе с тем — изучить меню, составленное шефом Романом Киселевым (Nothing Fancy, René). Микс комфортной еды с чертами фьюжен, явным упором на овощи и включением джанк-фуда представлен хрустящим картофелем фри с трюфелем и пармезаном (380 р.), японским сэндвичем сандо с курицей (450 р.), дипами вроде дзадзики с брокколи и виноградом (350 р.) и гуакамоле с бататом (380 р.). Ответ на главный вопрос: играть в бильярд в Solids можно бесплатно в порядке живой очереди или арендуя стол по цене 1000 р. за час.
Адрес
Гатчинская, 16
Время работы
пн-вс 14.00–2.00
Телефон
+7 981 988 88 20
Hobz
Французская пекарня с ремесленным хлебом в «Пассаже»
Многие узнали о небольшой пекарне на Староневском проспекте, когда в 2021 году Hobz выиграл городскую «Битву багетов», организованную Генеральным консульством Франции. Без шуток! Тогда пекарня казалась слишком далеко расположенной, для того чтобы заглянуть за хлебом с собой или на слойку с кофе. Этой зимой Hobz переместился в самый центр, открыв вторую точку в торговом доме «Пассаж».
В Hobz хлеб и булки готовят вручную, не используя промышленных заготовок и заморозки, а шеф Махмуд Буссельми с многолетним опытом работы в Тунисе и Франции сам выращивает закваски. Поэтому главное, за чем стоит сюда идти, — выпечка. На витрине хрустящие багеты с мягкой сердцевиной (135 р.), румяные тартины с упругим мякишем (110–185 р.), гречишный хлеб со льном (110–195 р.), которые можно взять целиком или половинками, и сливочные булки. Пробуйте канонический круассан (150 р.) или воздушную ромовую бабу (220 р.), в которую вставляют небольшую капсулу с ромом.
Особенно приятно, что повод для визита в Hobz выпечкой не ограничивается. Можно зайти сюда на завтрак: французский (480 р.) с омлетом со сливками, воздушной бриошью с заварным кремом и вареньем или турецкий (420 р.), в котором два яйца пашот подают с тартином, йогуртовым соусом со специями и зеленью и острым маслом. Чем пообедать тоже найдется: из обширной подборки салатов, пасты и горячих блюд однозначным фаворитом гостей уже успели стать ностальгические сосиски с картофельным пюре и зеленым горошком (420 р.).
Адрес
Итальянская, 19
Время работы
пн-вс 9.00–22.00
Телефон
+7 953 150 53 53
Fresa’s
Флагманский ресторан Антонио Фреза на Вознесенском проспекте
Пожалуй, самые редкие открытия в Петербурге сейчас — рестораны для нарядных платьев, роскошных свиданий и особенных поводов. Такое описание подходит настроению нового проекта одного из главных итальянских шефов и рестораторов Петербурга Антонио Фреза (Marso Polo, Sea, Signora, Saviv).
Флагманский проект Fresa’s расположился на первом этаже пятизвездочного отеля SO/St и получился элегантным и роскошным под стать локации. Дизайном занимался римлянин Фабио Бронда, работавший с Bulgari и Roberto Cavalli. Заведению он придал настроение итальянских шестидесятых–семидесятых годов за счет тонких форм мебели из темного дерева, винтажных хрустальных люстр и белоснежных скатертей.
Строгость и классический стиль во Fresa’s продолжает кухня, возглавляет которую шеф-повар Marso Polo Антон Счетчиков. Начинать ужин предлагают с прошутто 16-месячной выдержки (850 р.) и фирменным «Цезарем» (2000 р.), который готовят на двоих прямо у стола гостей. Продолжать следует одним из шести видов карпаччо: например, из тунца с бальзамиком 12-летней выдержки (1300 р.) или классическим из говядины (950 р.). Без пасты, которую делают сами, и ризотто в ресторане не обошлось: пробуйте чикателли с крабом (1700 р.) или сливочные феттуччини Fresa’s с черным трюфелем и пармезаном на двоих (3500 р.).
Десерт выбирайте на стеклянной витрине, заставленной жемчужинами из собственной кондитерской: итальянскими булочками маритоццо с воздушным кремом, пирожными шу и хрустящими канноли. Чтобы попробовать основное меню, приходите с 13.00 (с 11 до 13 заведение закрыто), а с 7.00 до 11.00 найдите время для завтрака. Впору локации его здесь устраивают в формате шведского стола с мортаделлой, домашней моцареллой, сыром бри, фруктами и свежеиспеченным хлебом (вход — 3000 р.).
Адрес
Вознесенский просп., 6
Время работы
пн-вс 7.00–11.00
Телефон
+7 931 002 56 91
Blackchops
Английский паб и мясной ресторан от команды Dreamteam
Когда за дело берется Dreamteam, на один достойный и продуманный до мелочей ресторан в городе становится больше. Тому подтверждение — японский Self Edge Japanese, итальянский Forno Bravo Centrale и греческий Pame, предугадавший тренд на Средиземноморье. На этот раз команда диктует новый британский стиль в пабе и мясном ресторане напротив цирка на Фонтанке.
В части вдоль Фонтанки располагается паб с метровой барной стойкой, а там, где окна выходят на Инженерную улицу, — ресторан в стиле английской гостиной с камином. В дизайне много винтажа и деталей из темного дуба и латуни. Например, фамильное серебро, разделочные доски на тележках, которые используют для подачи спешелов по выходным, и витраж с изображением главного символа Шотландии — чертополоха от студии, работавшей над расстекловкой Юсуповского дворца.
В Blackchops нужно идти за мясом на кости или фирменными стейками (все жарят на углях в хоспере), а еще — за переосмысленной английской классикой. Шеф-повар Алексей Мезенцев (Smoke BBQ) подает сочный пирог с почками, сирлойном и мозговой костью (970 р.) и хрустящий фиш-энд-чипс из мурманской пикши с зеленым горошком (770 р.). С 10.00 в течение дня подают сытный английский завтрак, на неделе с 16.00 до 18.00 сервируют five o’clock с чаем, сэндвичами и традиционными английскими булочками сконами. Каждую субботу готовят веллингтон из говяжьей вырезки (3200 р.), а по воскресеньям — традиционный ростбиф, который щедрой порцией подают с английскими хлебными пудингами и печеными овощами (3500 р.). В любое время можно выбрать пиво из обширной подборки от Dreamteam Brew или коктейль из карты от шеф-бармена Алексея Набокова (Self Edge Japanese), в которой обошлось без твистов на классику.
Адрес
наб. реки Фонтанки, 5/2
Время работы
пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–2.00
Телефон
+7 981 004 54 24
La biga pizza & pasta
Детройтская пицца и домашняя паста у Красного моста
Учить петербуржцев есть пиццу в американском стиле — квадратную, с высокими сырными бортами — шефы Антон Исаков (Italy Group, MA, Hvoy) и Даниил Сычев (Italy Group, MA, «Кококо») начали с открытия La biga в фуд-парке «Меркурий». Далеким от центра корнером дело не закончилось, и в декабре на Гороховой улице вырос целый итальянский ресторан с нарядным видом на сверкающий по вечерам универмаг Au Pont Rouge и Мойку. На место с американской пиццей он не похож: Ксения Смирнова (Salone Pasta & Bar, Sea, Signora, Ognivo) использовала теплые тона и много дерева, на стенах столкнула кирпичную кладку и ручную роспись, а хрустальные люстры выбрала так, чтобы в вечернее время они перекликались с подсветкой универмага.
Но вернемся к пицце: детройтскую запекают на стальных квадратных противнях из США и обильно посыпают сыром так, чтобы получались хрустящие высокие сырные бортики. Такую пиццу с первого взгляда не признаешь — то ли на сэндвич похожа, то ли на пирог, но пробовать стоит. Можно начать с «Маргариты» (430 р.) или сразу удариться в эксперименты с пиццей с картофелем и тунцом (590 р.) или с хурмой и страчателлой (590 р.). Кроме детройтской пиццы готовят и римскую на хрустящем тесте, так что, если хочется аутентичной Италии, зайти в La biga тоже стоит. В том числе за самолепной пастой, которой здесь с десяток вариантов, итальянскими закусками вроде вителло-тоннато (630 р.) и френч-тостом в стиле тирамису (460 р.) на десерт.
Сопровождение итальянской кухне подобрали изящное: винную карту составил Антон Белочкин (Bourgeois Bohemians), а коктейльную — Антон Геннадиев (Juan). В пару к пицце берите бокал шампани, шардоне из Бургундии или один из семи свежих коктейлей вроде Domenica (600 р.) с добавлением вермута, вишни и артишоков.
Адрес
Гороховая, 16/71
Время работы
пн-вс 12.00–23.00
Телефон
+7 931 302 44 22