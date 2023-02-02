6 лучших новых ресторанов в Петербурге

В Blackchops нужно идти за мясом на кости или фирменными стейками (все жарят на углях в хоспере), а еще — за переосмысленной английской классикой. Шеф-повар Алексей Мезенцев (Smoke BBQ) подает сочный пирог с почками, сирлойном и мозговой костью (970 р.) и хрустящий фиш-энд-чипс из мурманской пикши с зеленым горошком (770 р.). С 10.00 в течение дня подают сытный английский завтрак, на неделе с 16.00 до 18.00 сервируют five o’clock с чаем, сэндвичами и традиционными английскими булочками сконами. Каждую субботу готовят веллингтон из говяжьей вырезки (3200 р.), а по воскресеньям — традиционный ростбиф, который щедрой порцией подают с английскими хлебными пудингами и печеными овощами (3500 р.). В любое время можно выбрать пиво из обширной подборки от Dreamteam Brew или коктейль из карты от шеф-бармена Алексея Набокова (Self Edge Japanese), в которой обошлось без твистов на классику.