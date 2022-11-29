Оливье на бриоши и вид на Казанский: рассказываем о кафе René в обновленном Доме книги

Дом книги
Двухэтажный книжный магазин находится в Доме компании «Зингер» около 100 лет. Открывшись еще в 1919 году, он был городским и частным, продолжал работу даже в блокаду и в послевоенное время оставался главным книжным магазином в Ленинграде. Дом книги, каким его знала до обновления молодая аудитория, был частным. Не без судебных разбирательств договор с арендатором расторгли. Начались распродажи книг, магазин пустел и готовился к закрытию. Тогда петербуржцам пообещали обновить Дом книги и вновь сделать его городским.
В книжном, до его закрытия на реконструкцию, туристов на обед в русско-советском стиле встречало кафе «Зингер», а до 2009 года на кофе — сетевая кофейня «Шоколадница». О том, что в книжном появится проект от молодой команды Aster — René, стало известно незадолго до запуска книжного, и в первый день открытия собрало очереди желающих выпить кофе с видом на собор.
Как устроено кафе
Граница кафе и книжного в René едва заметна. Поднявшись на второй этаж, вы попадете в зал, где большие окна выходят сразу на две улицы: набережную канала Грибоедова и Невский проспект. Здесь вдоль окон расставлены несколько столов, а с правой стороны обустроены бар и стеклянная витрина с десертами и свежей выпечкой. Можно попросить кофе и булку с собой и присесть среди книжных полок, уловив настроение «Подписных изданий» (к тому подталкивает и интерьер Дома книги, в оформлении которого упрямо узнается стиль основателя «Подписных» Михаила Иванова). Или пройти чуть дальше за бар, где начинается зал ресторана.
Ухватиться взглядом за что‑то одно непросто. Проходя мимо широких арочных окон, рассматриваешь вид на Казанский собор и оживленный Невский проспект, мебель и посуду в винтажном стиле: бархатные алые диваны, мраморные столешницы и белые скатерти, на которых сервируют столовое серебро. Проходя дальше, можно заметить, как в глубине зала освещения становится меньше и тепло подсвечивается контактная барная стойка, повторяющая форму оконных рам.
Для завтрака хочется выбрать место поближе к окнам, чтобы с чашкой кофе в руке наблюдать за утренней рутиной других гостей, а вечером, когда стемнеет и Казанский собор станет еще ярче, вернуться на уединенный ужин или свидание за столом на двоих в глубине зала. Приятная новость — любой стол можно заранее забронировать вне зависимости от времени и количества гостей. Правда, с ограничением на два часа.
Русско-французская еда
Русско-французское меню в René получилось большим. Все блюда — дело рук бренд-шефа Романа Киселева (Aster, Nothing Fancy). Около 12 лет назад он жил во Франции, где учился азам кулинарии. Взятые за основу рецепты шеф адаптировал, опираясь на свой стиль и опыт, в том числе работы за границей.
Начать знакомство с меню можно с французского лукового супа (550 р.) и нисуаза (850 р.). Классический салат, несправедливо забытый в ресторанах, здесь освежают подачей и новыми ингредиентами. Тунца конфи на тарелке сервируют небольшим стейком, рядом с которым выкладывают щедрую порцию салата. В нем — кейл, оливки, запеченный молодой картофель, вареное яйцо и стручковая фасоль. Также советуем не обходить стороной еще одно блюдо, которое, в отличие от нисуаза, можно найти в каждом втором заведении, — тартар из говядины (790 р.). Его Роман заправляет в том же стиле, в каком это делают в парижских бистро, — в соусе со шпротами, с каперсами, петрушкой, корнишонами и яичным желтком. И подает с порцией салата и эталонным картофелем фри.
За нефранцузскую часть блюд среди прочего отвечают пельмени и вареники и любопытная адаптация оливье (750 р.). В салат добавляют краба и сервируют порцию на бриоши. Получается хорошая альтернатива бутерброду с икрой, который, к слову, здесь тоже подают.
Завтраки, выпечка, десерты
Вместе с основным меню с 9.00 до 12.30 в René подают завтраки все с тем же русско-французским шиком. Выпекают киши с лососем (590 р.) или с артишоками (420 р.), готовят французские омлеты с крабом (950 р.) или с красной икрой и страчателлой (850 р.), блины с мясом и яйцом пашот (520 р.) и бордовые вареники с вишней (450 р.). Когда выбирать не хочется, пробуйте большой фирменный завтрак (950 р.) со скрэмблом, пастромой, гратеном и ремесленным хлебом или французский — с хрустящим круассаном (750 р.), мортаделлой и сваренным всмятку яйцом, которое принесут в винтажной пашотнице.
Витрина с аппетитными булками и участие команды Aster подсказывают, что хлеб и выпечка в René — одна из важнейших составляющих. За нее отвечает шеф-пекарь Aster Антон Исенин. Здесь сами пекут бриоши и ремесленный хлеб, а на сладкое предлагают творожные ватрушки на сливочном слоеном тесте (350 р.), круассаны (190 р.) и пышки с фундучным кремом и карамелью (350 р.). По популярности среди гостей выпечку догоняют десерты от шеф-кондитера Дарьи Захаренко (Four Seasons): гречишный медовик (490 р.), французские пирожные пари-брест с фундуком (450 р.) и нарядные булочки шу с фисташками и малиной (350 р.).