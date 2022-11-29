Оливье на бриоши и вид на Казанский: рассказываем о кафе René в обновленном Доме книги

Начать знакомство с меню можно с французского лукового супа (550 р.) и нисуаза (850 р.). Классический салат, несправедливо забытый в ресторанах, здесь освежают подачей и новыми ингредиентами. Тунца конфи на тарелке сервируют небольшим стейком, рядом с которым выкладывают щедрую порцию салата. В нем — кейл, оливки, запеченный молодой картофель, вареное яйцо и стручковая фасоль. Также советуем не обходить стороной еще одно блюдо, которое, в отличие от нисуаза, можно найти в каждом втором заведении, — тартар из говядины (790 р.). Его Роман заправляет в том же стиле, в каком это делают в парижских бистро, — в соусе со шпротами, с каперсами, петрушкой, корнишонами и яичным желтком. И подает с порцией салата и эталонным картофелем фри.