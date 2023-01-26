Что ждет рестораны в 2023 году? Отвечают шеф, ресторатор и гастрономический журналист

В 2023 году ресторанная индустрия в значительной степени замкнется в себе. Вряд ли нас ждут какие‑то гастроли, привозы, вообще какая‑то серьезная международная активность. С Европой и Америкой этого не случится по понятным причинам, а в случае с менее проблемными регионами, такими как юго-восточные и азиатские страны, все может упереться в деньги. Экономия — еще один тренд, который уже отметился в прошлом году и еще больше укрепится теперь . Скорее всего, каких‑то позитивных экономических изменений мы не увидим, а значит, люди и дальше будут беречь деньги и рестораторам придется адаптироваться к этому.