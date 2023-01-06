Реклама
Новый год-2023

Рыбный пирог и целая утка: что приготовить на праздниках для ужина с близкими?

Алина Гринберг
Сегодня в 14:30
Если за первые дни праздников вы устали от майонезных салатов, икры и шампанского, а гости все продолжают приходить, предлагаем приготовить ужин из трех не менее праздничных блюд: большой запеченной утки с капустой, рыбного пирога и легкого зеленого салата. К еде также можно сделать алкогольный или безалкогольный микс, рецептами мы делились вчера.

Запеченная утка и тушеная капуста с беконом

Владимир Ревенко

Шеф-повар Mátes

«Утка на Новый год — это воспоминание из моего детства. Я жил в поселке, в большом доме с собственным хозяйством, и на каждый Новый год родители готовили утку с капустой. Я этот рецепт практически не адаптировал с тех времен. Все просто: готовим фермерскую утку с травами и тушим капусту с луком и беконом. Несложное сытное блюдо для большой семьи или ужина с друзьями».

© Mátes

Ингредиенты

— Фермерская утка без перьев — 1 шт. (1,5–2 кг)
— Соль — 30–50 г
— Тимьян, шалфей — по 2–3 веточки каждого
— Чеснок — 1 головка
— Сливочное масло — 250 г
— Кочан капусты — 1 кг
— Репчатый лук — 200 г
— Бекон — 250 г
— Черный перец — по вкусу

Как готовить
01

Проверьте, чтобы у утки не осталось перьев — если они все же есть, их можно обжечь горелкой.

02

Подготовьте солинад: понадобится 5 литров воды, в нее засыпте соль, затем перемешайте до полного растворения. Затем добавьте веточки тимьяна и шалфея и головку чеснока, разрезанную пополам.

03

Поместите утку в жидкость так, чтобы солинад полностью покрывал утку. Оставьте на 6 часов.

04

Достаньте птицу и обсушите с помощью бумажных полотенец. Разогрейте духовку до 160 градусов.

05

Плотно оберните тушку в пергамент, затем еще плотнее накройте фольгой. Готовьте в течение 4,5 часа в духовке на решетке — под нее необходимо поставить противень с водой. В последние 10–15 минут приготовления температуру можно увеличить до 200 градусов, чтобы корочка стала более золотистой и хрустящей.

06

Пока утка запекается, приготовьте капусту. Нашинкуйте ее мелкой соломкой.

07

На раскаленную сковороду добавьте растительное масло и выложите капусту. Обжаривайте до золотистого цвета, переодически помешивая.

08

Нарежьте лук и бекон мелкой соломкой и добавьте к капусте. Когда лук размягчится, добавьте сливочное масло, соль и перец.

09

Достаньте утку из духовки, разделите на порции и сервируйте с гарниром из капусты.

Зеленый салат с кейлом, шпинатом и рикоттой

Витторио Чириззи

Шеф-повар ресторана «345»

«Я очень люблю простые, понятные блюда — зеленый салат один из них. Мы готовим интересную версию с кейлом, мини-шпинатом, слабобланшированным брокколи, бланшированной кенийской фасолью, рикоттой и соусом из меда и горчицы».

© «365»

Ингредиенты на 2 порции

— Брокколи — 100 г
— Салат кейл — 40 г
— Шпинат — 40 г
— Кенийская фасоль — 40 г
— Горох — 20 г
— Рикотта — 80 г
— Пекан в карамели — 6 г
— Мята — веточка
— Медовая заправка — 80 г

Для заправки

— Лук шалот — 100 г
— Дижонская горчица — 85 г
— Жидкий мед — 60 г
— Красный винный уксус — 20 мл
— Соль — 5 г
— Оливковое масло — 45 мл
— Вода — 100 мл

Как готовить
01

Слегка обдайте кипятком броколли и фасоль.

02

Приготовьте заправку: соедините все ингредиенты и измельчите в блендере до однородности.

03

Смешайте в миске шпинат, кейл, фасоль, горох и брокколи. Полейте соусом и выложите сверху рикотту небольшими порциями, крупно порубленный пекан и листья мяты.

Рыбный пирог

Алина Гринберг

Редакторка раздела «Еда»

«Этот рыбный пирог состоит из очень недорогих и легкодоступных ингредиентов. Рецепт достался нам от маминой подруги, у которой мы как‑то гостили, — выпечка оказалась настолько сочной и воздушной, что теперь мы готовим ее практически на все семейные сборища.

Сначала список ингредиентов для теста может отпугнуть — там много сметаны и майонеза. Несмотря на сомнения, все-таки советую попробовать приготовить блюдо — пирог действительно хорош. Есть его часто не стоит, зато в праздники — самое то».

© Алина Гринберг

Ингредиенты

 — Крупное куриное яйцо — 3 шт.
 — Сметана 20%-ная — 250 г
 — Майонез — 200 г
 — Разрыхлитель — 10 г
 — Пшеничная мука — 6–7 ст. л. с горкой
 — Филе лосося или любая консервированная красная рыба (например, горбуша) — 2 упаковки
 — Укроп — 1 пучок

Как готовить
01

Разбейте в глубокую миску яйца, несильно взбейте и добавьте сметану и майонез. Перемешайте до однородности.

02

Добавьте поэтапно муку: всыпьте и размешайте сначала половину, потом вторую и разрыхлитель. Все тщательно перемешайте — можно миксером или венчиком. Количество муки можно регулировать: тесто в итоге должно получиться как густая сметана. С венчика оно должно стекать плавно, небыстро.

03

В отдельную емкость выложите рыбу, предварительно отделив от кожи и костей (если будет консервированная), разомните вилкой.

04

Мелко нарежьте укроп и добавьте к рыбе. Перемешайте.

05

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и вылейте половину теста, разровняйте поверхность.

06

Выложите на тесто начинку, также развровняйте, чтобы слой был везде одинаковой толщины.

07

Залейте сверху оставшейся половиной теста и снова разровняйте.

08

Выпекайте в течение 45–50 минут при 180 градусах. Пирог сильно поднимется, так и должно быть. Готовность можно проверить ножом или деревянной палочкой — после протыкания на них не должно оставаться жидкого теста.

Подробности по теме
Имбирно-лимонный кекс с цукатами, который вам не раз захочется приготовить за праздники
расскажите друзьям
люди
Владимир РевенкоАлина Гринберг
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»