Рыбный пирог и целая утка: что приготовить на праздниках для ужина с близкими?

Запеченная утка и тушеная капуста с беконом
Шеф-повар Mátes
«Утка на Новый год — это воспоминание из моего детства. Я жил в поселке, в большом доме с собственным хозяйством, и на каждый Новый год родители готовили утку с капустой. Я этот рецепт практически не адаптировал с тех времен. Все просто: готовим фермерскую утку с травами и тушим капусту с луком и беконом. Несложное сытное блюдо для большой семьи или ужина с друзьями».
Ингредиенты
— Фермерская утка без перьев — 1 шт. (1,5–2 кг)
— Соль — 30–50 г
— Тимьян, шалфей — по 2–3 веточки каждого
— Чеснок — 1 головка
— Сливочное масло — 250 г
— Кочан капусты — 1 кг
— Репчатый лук — 200 г
— Бекон — 250 г
— Черный перец — по вкусу
Проверьте, чтобы у утки не осталось перьев — если они все же есть, их можно обжечь горелкой.
Подготовьте солинад: понадобится 5 литров воды, в нее засыпте соль, затем перемешайте до полного растворения. Затем добавьте веточки тимьяна и шалфея и головку чеснока, разрезанную пополам.
Поместите утку в жидкость так, чтобы солинад полностью покрывал утку. Оставьте на 6 часов.
Достаньте птицу и обсушите с помощью бумажных полотенец. Разогрейте духовку до 160 градусов.
Плотно оберните тушку в пергамент, затем еще плотнее накройте фольгой. Готовьте в течение 4,5 часа в духовке на решетке — под нее необходимо поставить противень с водой. В последние 10–15 минут приготовления температуру можно увеличить до 200 градусов, чтобы корочка стала более золотистой и хрустящей.
Пока утка запекается, приготовьте капусту. Нашинкуйте ее мелкой соломкой.
На раскаленную сковороду добавьте растительное масло и выложите капусту. Обжаривайте до золотистого цвета, переодически помешивая.
Нарежьте лук и бекон мелкой соломкой и добавьте к капусте. Когда лук размягчится, добавьте сливочное масло, соль и перец.
Достаньте утку из духовки, разделите на порции и сервируйте с гарниром из капусты.
Зеленый салат с кейлом, шпинатом и рикоттой
Шеф-повар ресторана «345»
«Я очень люблю простые, понятные блюда — зеленый салат один из них. Мы готовим интересную версию с кейлом, мини-шпинатом, слабобланшированным брокколи, бланшированной кенийской фасолью, рикоттой и соусом из меда и горчицы».
Ингредиенты на 2 порции
— Брокколи — 100 г
— Салат кейл — 40 г
— Шпинат — 40 г
— Кенийская фасоль — 40 г
— Горох — 20 г
— Рикотта — 80 г
— Пекан в карамели — 6 г
— Мята — веточка
— Медовая заправка — 80 г
Для заправки
— Лук шалот — 100 г
— Дижонская горчица — 85 г
— Жидкий мед — 60 г
— Красный винный уксус — 20 мл
— Соль — 5 г
— Оливковое масло — 45 мл
— Вода — 100 мл
Слегка обдайте кипятком броколли и фасоль.
Приготовьте заправку: соедините все ингредиенты и измельчите в блендере до однородности.
Смешайте в миске шпинат, кейл, фасоль, горох и брокколи. Полейте соусом и выложите сверху рикотту небольшими порциями, крупно порубленный пекан и листья мяты.
Рыбный пирог
Редакторка раздела «Еда»
«Этот рыбный пирог состоит из очень недорогих и легкодоступных ингредиентов. Рецепт достался нам от маминой подруги, у которой мы как‑то гостили, — выпечка оказалась настолько сочной и воздушной, что теперь мы готовим ее практически на все семейные сборища.
Сначала список ингредиентов для теста может отпугнуть — там много сметаны и майонеза. Несмотря на сомнения, все-таки советую попробовать приготовить блюдо — пирог действительно хорош. Есть его часто не стоит, зато в праздники — самое то».
Ингредиенты
— Крупное куриное яйцо — 3 шт.
— Сметана 20%-ная — 250 г
— Майонез — 200 г
— Разрыхлитель — 10 г
— Пшеничная мука — 6–7 ст. л. с горкой
— Филе лосося или любая консервированная красная рыба (например, горбуша) — 2 упаковки
— Укроп — 1 пучок
Разбейте в глубокую миску яйца, несильно взбейте и добавьте сметану и майонез. Перемешайте до однородности.
Добавьте поэтапно муку: всыпьте и размешайте сначала половину, потом вторую и разрыхлитель. Все тщательно перемешайте — можно миксером или венчиком. Количество муки можно регулировать: тесто в итоге должно получиться как густая сметана. С венчика оно должно стекать плавно, небыстро.
В отдельную емкость выложите рыбу, предварительно отделив от кожи и костей (если будет консервированная), разомните вилкой.
Мелко нарежьте укроп и добавьте к рыбе. Перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и вылейте половину теста, разровняйте поверхность.
Выложите на тесто начинку, также развровняйте, чтобы слой был везде одинаковой толщины.
Залейте сверху оставшейся половиной теста и снова разровняйте.
Выпекайте в течение 45–50 минут при 180 градусах. Пирог сильно поднимется, так и должно быть. Готовность можно проверить ножом или деревянной палочкой — после протыкания на них не должно оставаться жидкого теста.