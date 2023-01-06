Рыбный пирог и целая утка: что приготовить на праздниках для ужина с близкими?

«Утка на Новый год — это воспоминание из моего детства. Я жил в поселке, в большом доме с собственным хозяйством, и на каждый Новый год родители готовили утку с капустой. Я этот рецепт практически не адаптировал с тех времен. Все просто: готовим фермерскую утку с травами и тушим капусту с луком и беконом. Несложное сытное блюдо для большой семьи или ужина с друзьями».