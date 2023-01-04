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Поваренная книга

Пряный шоколад и горячий мандариновый фреш: 8 рецептов праздничных согревающих коктейлей

Вера Вырвич
Сегодня в 11:30
Чтобы согреться после долгих прогулок на зимних каникулах или расслабиться дома за просмотром новогоднего фильма с чашкой чего‑нибудь вкусного, приготовьте горячие пряные коктейли, на которые не нужно много времени, сил и ингредиентов. Собрали 8 рецептов: 4 алкогольных и 4 безалкогольных — на приготовление каждого уйдет не больше 20 минут.

Безалкогольные напитки

Клюквенный пунш

Лиза Эмерт

Директор по бренду и коммуникациям в «Самокате»

«‎Моя отдельная страсть — приготовление еды. Я нахожу интересные рецепты и воплощаю их в своем блоге „Еврейка на кухне“. Особенно трепетно отношусь к сочетанию специй и трав, а главное — к тому, как они раскрываются в моменте. В клюквенном пунше получается идеальная гармония пряности, кислотности и сладости.

Этим рецептом со мной поделились коллеги по приложению. Напиток достаточно прост в приготовлении и идеально скрасит зимний вечер, когда за окном метель и снегопады»‎.

Клюквенный пунш
© Саша Кудаланова/«Самокат»

Ингредиенты на 6 порций

— Вода — 2 л
— Клюква — 500 г
— Апельсин — 2 шт.
— Лимон — 2 шт.
— Яблоко — 2 шт.
— Сахар — 200 г
— Корень имбиря — ~ 2×2 см
— Корица — 2 палочки
— Ваниль — 1 стручок
— Перец горошком — 3 шт.
— Мята для подачи — по вкусу и по желанию

Как готовить
01

Очистите и нарежьте имбирь, яблоки, 1,5 апельсина и 1 лимон толстыми кружочками.

02

Налейте воду в большую кастрюлю. Положите туда корицу, ваниль, перец, сахар, клюкву, имбирь и нарезанные фрукты.

03

Доведите до кипения. Затем убавьте огонь, накройте и проварите еще 5 минут. Готовый напиток снимите с огня и оставьте немного остыть под крышкой — так вкус станет более насыщенным.

04

Оставшиеся 1 лимон и 0,5 апельсина нарежьте чуть более тонкими слайсами — они пригодятся для подачи.

05

Процедите и разлейте пунш по бокалам, украсьте ломтиками цитрусов, клюквой и мятой. Обязательно пейте теплым.

Горячий мандариновый фреш

Денис Коган

Бренд-бариста «Азбуки вкуса»

«Мандарины — главный цитрус Нового года, их аромат знаком каждому. Мы выкладываем мандарины на новогодний стол или вешаем на елку, подготавливая дом к приходу родных и друзей, — это напоминает о том, сколько улыбок, тепла и радости мы получаем и отдаем в Новый год. Поэтому у этого горячего фреша самый праздничный вкус».

Горячий мандариновый фреш
© «Азбука вкуса»

Ингредиенты на 2 порции

— Сок мандаринов — 400 мл
— Молотый мускатный орех — 1 г
— Корица в палочках — 2 г (1/3 палочки)
— Молотая гвоздика — 0,5 г 
— Лимон — 15 г (2 дольки)
— Бадьян — 2 звездочки

Как готовить
01

Порежьте лимон на мелкие кусочки.

02

Мандариновый сок, молотую гвоздику, мускатный орех, лимон и палочку корицы поставьте на огонь и прогрейте до температуры примерно в 75 градусов.

03

Снимите напиток с огня. Перелейте в посуду для подачи и положите сверху каждой порции звездочку бадьяна или палочку корицы.

Citrus Rose

Александра Чурилова

Шеф-бартендер бара «Стрелка»

«Микс Citrus Rose подходит и для перехода от тепла к холоду, и для глубокой зимы. По желанию в него можно добавить подсластитель: мы используем сироп розы, но можно обойтись совсем без него или выбрать другой на ваш вкус».

Citrus Rose
© Бар «Стрелка»

Ингредиенты на 2 порции

— Отвар шиповника — 200 мл
— Апельсин — 4 шт.
— Клюква — 100 г

Как готовить
01

Для начала заварите шиповник — на 200 грамм шиповника понадобится примерно 2 литра воды. Процедите.

02

Перетрите клюкву в пюре с помощью блендера либо разомните вилкой. Выжмите сок из апельсинов.

03

Смешайте все в сотейнике и подогрейте, не доводя до кипения. Перелейте в стаканы и подавайте к столу.

Гранатовый пунш

Владислав Морозов

Шеф-бармен ресторана Smoke BBQ

«В гранатовом пунше сок мы насыщаем корицей, кардамоном, сушеными ягодами барбариса, бадьяном и душистым перцем. В Smoke BBQ мы подаем безалкогольную версию, но в напиток по желанию можно добавить ром, виски, бренди или джин».

Гранатовый пунш
© Smoke BBQ

Ингредиенты на 2 порции

— Гранатовый сок — 400 мл 
— Барбарис — 10 г 
— Кардамон — 2 г
— Черный перец — 2 г
— Корица — 1 г
— Бузина — 1 г

Как готовить
01

Смешайте все ингредиенты.

02

Поставьте на огонь и доведите до кипения. Затем выключите плиту и оставьте напиток настаиваться в течение 20 минут.

Алкогольные напитки

Банановый эгг-ног

Виталий Цай

Шеф-бармен ресторана Cape

«Эгг-ноги — традиционные рождественские напитки, популярные в странах Северной и Южной Америки и Европы. Традиционный состав — яйца, молоко и алкоголь.

В нашей версии мы сделали напиток более плотным и тягучим. Банановое молоко, как и многие другие виды альтернативного молока, — must-have последних лет. Поэтому обязательно пробуйте, и можно даже немного поэкспериментировать со сладостью. Например, заменить сахар на мед или соленую карамель».

Банановый эгг-ног
© Cape

Ингредиенты на 2 порции

— Ром/виски/коньяк — 60 мл 
— Тростниковый сахар — 2 ч. л.
— Желток — 2 шт.
— Банановое молоко — 300 мл
— Мускатный орех — щепотка

Как готовить
01

В небольшую кастрюлю налейте молоко, туда же высыпьте сахар и положите яичный желток (важно полностью отделить его от белка).

02

Нагрейте, постоянно помешивая, доведите жидкость до однородной массы — должна получиться консистенция сливок или жидкой сметаны.

03

Добавьте порцию любимого алкоголя: подойдут виски, коньяк или ром.

04

Сверху натрите немного мускатного ореха. Подавайте в кружке с любимым печеньем сверху.

Пряный горячий шоколад

Борис Антушевич

Бармен ресторана Flør

«В основе идеи был горячий алкогольный напиток с шоколадом и ароматными пряностями — они всегда актуальны в зимний сезон. Если не хотите алкогольную версию, из напитка можно легко убрать виски, менее ярким горячий шоколад не станет. А если, наоборот, хотите поэкспериментировать с алкоголем, попробуйте добавить травяной ликер любой марки на выбор — он отлично раскрывается во вкусе».

Шоколад
© Flør

Ингредиенты на 2 порции

— Темный шоколад — 100 г
— Молоко 3,2% — 550–600 мл
— Молотая корица — 3–4 г
— Молотый мускатный орех — 2 г
— Соль — 2 г
— Апельсиновая цедра — 2 полоски
— Виски — 50 мл

Для украшения

— Маршмеллоу — горсть
— Корица — по вкусу
— Растопленный шоколад — 30 г

Как готовить
01

Шоколад измельчите до маленьких кусочков не больше 1 см в диаметре.

02

В маленькую кастрюлю или сотейник добавьте шоколад, молоко, 4 щепотки молотой корицы, 2 щепотки молотого мускатного ореха, 2 щепотки соли и 2 полоски апельсиновой цедры.

03

Добавьте виски и разогрейте на плите, почти доведя до кипения (80–90 градусов). Необходимо периодически помешивать и полностью растворить шоколад.

04

Перелейте получившийся напиток в кружку. Для украшения по всей площади кружки выложите мини-маршмеллоу, затем полейте растопленным шоколадом (растопить можно на водяной бане или в микроволновке на средней мощности, перемешивая каждые 20 секунд).

05

В конце посыпьте молотой корицей по вкусу.

Коктейль Ginger Toddy

Андрей Антонович

Шеф-бармен Blackchops

«Ginger Toddy — наше переосмысление классического коктейля Hot Toddy, который мы готовим в новом пабе и мясном ресторане Blackchops.

История Hot Toddy начинается на сырых улицах Эдинбурга. Согласно легенде, первые горячие пунши были приготовлены в эдинбургских пабах путем смешивания шотландского виски с небольшим количеством горячей воды. Говорят, что эта вода была получена из колодца „Тодс“, самого большого колодца в том районе. Это и дало название напитку. Коктейль был очень популярен в XVIII веке, когда его использовали как средство защиты от безжалостного шотландского холода. Для того чтобы спастись от городского холода в российский реалиях, мы смешиваем горячий чай, шотландский виски, мед и имбирь».

Ginger Today
© Blackchops

Ингредиенты на 2 порции

— Шотландский виски — 60 мл
— Имбирный сироп — 40 мл
— Сок лимона — 40 мл
— Заваренный чай «Эрл Грей» — 300 мл
— Лайм — 2 дольки

Для имбирного сиропа

— Корень имбиря — 250 г
— Жидкий мед — 250 мл
— Вода — 250 мл

Как готовить
01

Для начала приготовьте имбирный сироп. Смешайте ингредиенты и доведите до кипения. Проварите 10 минут на самом медленном огне.

02

Дольки лайма подсушите в духовке до состояния чипсов.

03

Для коктейля смешайте все ингредиенты, кроме лайма. Прогрейте все на медленном огне, не доводя до кипения.

04

Перелейте напиток в бокал для подачи и украсьте чипсами из лайма.

Грог

Роман Петров

Бармен ресторана Uva

«Грог — старинный горячий напиток отважных моряков и опасных пиратов. Это согревающая алкогольная жидкость, состоящая из рома, пряных специй — корицы, гвоздики и кардамона, лимонного сока и черного чая».

Грог
© Uva

Ингредиенты на 2 порции

— Черный сухой чай (листья) — 10 г
— Вода — 300 мл
— Белый ром — 140 мл
— Лимон — 50 г
— Лимонный сок — 40 мл 
— Сахарный сироп — 60 мл 
— Гвоздика — 2 г
— Молотая корица — 4 г
— Кардамон — 2 г

Как готовить
01

Заварите чай заранее. Все ингредиенты соедините, прогрейте, но не доводите до кипения.

02

Процедите и перелейте в кружки для подачи. Порежьте лимон дольками и добавьте в готовый напиток.

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