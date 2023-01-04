Пряный шоколад и горячий мандариновый фреш: 8 рецептов праздничных согревающих коктейлей

История Hot Toddy начинается на сырых улицах Эдинбурга. Согласно легенде, первые горячие пунши были приготовлены в эдинбургских пабах путем смешивания шотландского виски с небольшим количеством горячей воды. Говорят, что эта вода была получена из колодца „Тодс“, самого большого колодца в том районе. Это и дало название напитку. Коктейль был очень популярен в XVIII веке, когда его использовали как средство защиты от безжалостного шотландского холода. Для того чтобы спастись от городского холода в российский реалиях, мы смешиваем горячий чай, шотландский виски, мед и имбирь».