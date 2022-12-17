Имбирно-лимонный кекс с цукатами, который вам не раз захочется приготовить за праздники

«Роскошный. Восхитительный. Королевский! Для меня этот новогодний кекс именно такой. В меру воздушное, в меру плотное тесто пропитано лимонно-имбирным сиропом — кекс получается сочным и влажным. Сахарная глазурь и цукаты венчают верхушку — выглядит это все крайне эффектно. А технология приготовления при этом совсем не сложная. Именно таким и должен быть идеальный праздничный десерт!»