Имбирно-лимонный кекс с цукатами, который вам не раз захочется приготовить за праздники

«Роскошный. Восхитительный. Королевский! Для меня этот новогодний кекс именно такой. В меру воздушное, в меру плотное тесто пропитано лимонно-имбирным сиропом — кекс получается сочным и влажным. Сахарная глазурь и цукаты венчают верхушку — выглядит это все крайне эффектно. А технология приготовления при этом совсем не сложная. Именно таким и должен быть идеальный праздничный десерт!»
Ингредиенты на 10 порций
— Яйца — 3 шт.
— Кефир (или питьевой йогурт без добавок) — 250 мл
— Коричневый сахар — 120 г (для теста) + 120 г (для сиропа)
— Лимоны — 2 шт.
— Имбирь — 2 кусочка корня длиной по 2–3 см
— Мука — 230 г
— Разрыхлитель — 2 ст. л.
— Соль — ½ ч. л.
— Сливочное масло — 150 г
— Сахарная пудра — 150 г
— Имбирные цукаты — 100 г
— Засахаренная вишня — 100 г
Смешайте кефир и яйца в глубокой миске.
Очистите кусочек корня имбиря, натрите его в тесто на мелкой терке. Добавьте 120 грамм сахара и цедру одного лимона. Перемешайте массу.
Всыпьте муку, поверх нее добавьте разрыхлитель и соль, снова перемешайте.
Растопите сливочное масло в микроволновке. Влейте в тесто и аккуратно перемешайте до полной однородности.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите на дно формы пергамент, смазанный сливочным маслом; оставьте длинные края пергамента торчать из формы, чтобы легко вытащить кекс. Вылейте тесто, поставьте в духовку и выпекайте 50 минут (или чуть дольше) — до готовности. Проверьте ее деревянной палочкой, проткнув кекс до самого дна. Если палочка выйдет сухой, кекс готов.
Пока кекс печется, сделайте сироп для пропитки: очистите от кожицы лимон, с которого вы снимали цедру, нарежьте кусочками и выложите в миску, подходящую для нагревания, или маленькую кастрюлю. Туда же натрите второй кусочек имбиря. Добавьте оставшийся сахар и 60 мл воды. Перемешайте массу, доведите до кипения, сразу снимите с огня и процедите через сито.
Выньте готовый кекс из духовки и полейте сиропом, пока он еще горячий. Дайте остыть в течение 1–2 часов, не доставая из формы.
Аккуратно вытащите из формы готовый кекс, потянув за края пергамента.
Выдавите сок из второго лимона и смешайте с сахарной пудрой. Добавляйте сок постепенно, пока глазурь не приобретет текучую консистенцию.
Разрежьте имбирные цукаты на небольшие кусочки. Полейте кекс глазурью и выложите цукаты и засахаренные вишни сверху, пока глазурь не застыла.
Благодаря плотной шапке из глазури и насыщенной пропитке, кекс отлично хранится 5–7 дней и совершенно не теряет первозданной свежести и сочности. Чтобы максимально продлить срок хранения, положите его в картонную коробку и уберите в холодильник.