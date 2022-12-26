Тартар из сердечек в Bshushu, суши в Jun и сэндвичи в третьем Mátes: 6 открытий декабря

Третью точку открыли в партнерстве с магазином «Собран в саду» на Петровке, поэтому искать кофейню лучше всего по вывеске цветочного. Чтобы добраться до кафе, нужно сделать пару шагов вдоль ваз, наряженных к Новому году елок и уставленного красивыми цветами холодильника — за синими бархатными портьерами вы увидите Mátes. Соседство с магазином, яркое холодное освещение и все такой же минималистский интерьер с маленькими столиками задает атмосферу места, где комфортно перехватить кофе и сэндвич, но не засиживаться два часа. С первым кофейня справляется отлично: здесь готовят те же напитки, что в других точках, включая сезонные. Особенно хорошо какао «Зефир в шоколаде», насыщенно шоколадное, не слишком сладкое, с плотной сливочно-зефирной пенкой сверху. Большую часть меню от шефа Ивана Фомина (Steak It Easy, Mo Friends) занимают сэндвичи — с нежной пастрами и кисло-сладкими маринованными огурцами, с тартаром из лосося и соусом из японского майонеза и соевого или с индейкой, айоли и тягучим чеддером. Большинство сэндвичей предлагают порциями S и L, из одной или двух половинок соответственно, но кацу-сандо подают только целиком — причем за приемлемые 450 р. Между двумя кусочками хлеба без корочек укладывают мягкую котлету в хрустящей панировке, салатный лист, соусы тонкацу и «Цезарь» и икру тобико. Если вам все же захотелось поесть полноценно, до 10 января здесь можно взять новогодний сет блюд из сливочного жульена, оливье с копченым лососем и красной икрой и тирамису — стоит он всего 990 р.