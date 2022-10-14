По соседству с Folk открылся японский ресторан Amber тех же владельцев Антона Пинского и Дмитрия Романова. Сюда приятно заглянуть на коктейль в хорошей компании, а ужинать будет комфортно даже в одиночестве. Рассказываем, почему это нечто большее, чем очередное дорогое место на Цветном бульваре.

Огонь и лед

Вечером ресторан живет своей жизнью, укрытой текстурными стеклами от суеты шумной Трубной улицы. Музыка играет громко, а плотная посадка обеспечивает умеренный гул, но грамотное приглушенное освещение делает общую атмосферу спокойной. В темном зале, созданном сестрами Сундуковыми (Londri, Remy Kitchen Bakery) можно сесть за отдельный стол, но интереснее расположиться с видом на кухню и весь вечер наблюдать, как повара режут мясо и поджигают его на угольном гриле, с помощью которого готовят всю еду. От электрических плит осознанно отказались, пафосно называя кулинарную концепцию «огнем и льдом». За второе отвечает большой выбор свежих морепродуктов из Камчатского края, Шри-Ланки, Марокко и Тихого океана.

Меню — результат совместной работы двух шефов — Михаила Самонова из Lucky Izakaya Bar и Koji и Андрея Каплунова из «Недальнего Востока», Lotus Room и Cutfish. Список блюд открывают сашими и суши — особенно хороши позиции из мясистого жирного брюшка тунца. Роллы готовят в двух вариациях: хенд-роллы в хрустящих водорослях нори, например, с лососем и острым соусом из японского майонеза, мирина и чили и небольшие роллы маки с нетипичными начинками. В рис заворачивают даже манго, укрывая сверху авокадо и соусом никири из соевого, мирина и сладкого саке.

На горячее предлагают пять видов компактных шашлычков кусияки — от спаржи до обернутой вокруг грибов эноки японской мраморной говядины вагю, и еще одиннадцать жаренных на гриле блюд. Чтобы ужин не состоял из одной только рыбы, берите нежные говяжьи щеки в японском карри и с мягким бататом на гарнир.

Коктейли и десерты

Коктейли в Amber стоят дорого — от 900–950 рублей, но заслуживают внимания хотя бы ради нового гастрономического опыта. Микс «Биз Низ» смешивают из джина на воске и липового меда, а «Май Тай» из трех видов рома при подаче эффектно поджигают.

Безалкогольным напиткам уделили не меньше внимания. Лимонад «Банан/хиба» готовят из двух видов воды: банановой и на коре японского кипариса, который придает напитку глубокий древесный вкус и аромат. Создается ощущение будто вы слышите дорогие удовые духи, которые можно попробовать в формате приятной содовой. Перед десертом также предложат несладкий лимонад «Гекуро/юдзу» на зеленом чае и японском цитрусе, он напоминает несладкую качественную версию зеленого «Липтона» и действительно очищает рецепторы.

Десертов в ресторане немного, но каждый оригинален. Есть гречишная панна-котта с пюре из маракуйи и кунжутными чипсами, ассорти из авторских конфет с васаби, маття и лемонграссом и безупречные карамелизованные бананы под объемной шапкой из кокосового сорбета и мисо-карамельного крема — муссовые текстуры смешиваются и тают во рту.

Омакасэ-ужины и стена из гималайской соли

Примерно через три недели в Amber планируют запустить омакасэ-сеты — японскую повседневную версию chef’s table, где гости ужинают за столом у открытой кухни и поочередно пробуют японские блюда, которые предлагает и о которых рассказывает им шеф-повар. Сеты будут состоять примерно из десяти позиций, а каждый ужин смогут посетить до восьми человек. Вероятно, проводить их будут только по будням, когда в ресторане не такая плотная посадка.

Пока ужины от шефов находятся в разработке, можно прийти на обычный ужин и все равно увлекательно пообщаться с сотрудниками. Хостес встречает с улыбкой, бармен рассказывает про каждый напиток и заводит с некоторыми гостями разговор о жизни, а официант детально рассказывает про каждое блюдо, делает пару комплиментов вашему выбору и шутит про то, что красивую стену из розовой гималайской соли в зале можно лизнуть перед шотом текилы.

Вердикт

Со стороны Amber кажется очередным дорогим японским заведением в Москве, но на деле оказывается удачным соединением всего, за что в рестораны хочется возвращаться. Заглянув сюда на ужин, можете быть уверены: еда будет качественной и интересной, напитки гармонично ее дополнят, а персонал неминуемо поднимет настроение. Из‑за небольшой площади помещения Amber нельзя назвать удобным рестораном для больших компаний, зато для гастрономического опыта на двоих или одного он отлично подходит.

Что пробовать Суши, тунец bluefin, 880 р.

Хенд-ролл, лосось, 620 р.

Манго-ролл, авокадо, 680 р.

Говяжьи щеки, соус карри, 920 р.

Банан, мисо, карамель, 520 р.

Лимонад «Банан/хиба», 450 р.

Черный чай с личи, 500 р.