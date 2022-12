Ирония — главная черта проекта. Каждый стол сервируют тарелками от керамики «Пекарня» Наили Исмаиловой с забавными надписями в духе «I’m on a seafood diet. I see food and eat it» и даже коктейли подают с долей юмора: сладкий, ярко-оранжевый «Столичный завтрак» на апероле и просекко с облепихой и сливой приносят в фарфоровом чайнике и предлагают пить из обычной чашки. Скоро таких напитков в Blondie станет больше: до конца года под основным залом планируют открыть спикизи-бар.