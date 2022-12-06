Меню от шефа Кристины Черняховской выстроили преимущественно вокруг закусок под шоты. Начать можно со смёрребрёдов — маленьких шведских бутербродов. Одна порция состоит из четырех маленьких кусочков хлеба, на каждый из которых укладывают ростбиф, северную креветку, сельдь, шпроты или щучью икру. Последняя начинка оказалась пересоленной, что в сочетании с алкоголем малоприятно для желудка. Более щадящая закуска — карельская калитка из тонкого ржаного теста с начинкой из перемешанного с яйцом картофельного пюре. Открытый пирожок напоминает домашнюю выпечку и довольно нейтральный на вкус, поэтому бесплатно к нему приносят сметану, а за доплату еще и слабосоленый лосось или красную икру. Все горячие блюда, за исключением рваного лосося с соусом бер-блан и картофелем, здесь мясные: из оленя готовят котлеты и пельмени, а из говядины — медальоны средней прожарки или шведские фрикадельки. Мясные шарики можно взять в одной из двух версий: более основательной из восьми штук с картофелем, сельдереем и подливой либо легкой — из трех штук с умеренно сладким брусничным джемом.