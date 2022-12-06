Lila
Второе открытие главного ресторана GT Group
В начале прошлого года основатели холдинга GT Group Галактион и Элина Табидзе открыли в особняке на Сретенке целый ресторанный комплекс, объединенный названием Lila: кафе с муссовыми десертами, паназиатский ресторан, пространство для летних поп-ап-проектов и добившийся тринадцатой позиции в рейтинге The World’s 50 Best Bars коктейльный бар Insider. Последним штрихом в создании флагманского проекта должен был стать запущенный в конце 2021 года Lila Restaurant с красочным интерьером, белыми скатертями и меню а-ля карт со смешением французских и азиатских гастрономических традиций от Режиса Тригеля (Sixty, Strelka, Lila Asia). Спустя три месяца один из самых ярких новых проектов закрыли — события февраля повлекли за собой проблемы с поставками большинства продуктов, которые здесь использовали. Отказываться от идеи тем не менее не стали, и после восьми месяцев ребрендинга проект открылся второй раз как дорогой красивый итальянский ресторан.
Интерьер оставили прежним, и не зря: фотографировать здесь хочется каждый угол. В основе дизайна от Евгении Ужеговой (Livingnow Studio) — безупречные золотые английские обои, вручную расписанные изображением светло-голубых гор, тропических растений всех оттенков зеленого и разнообразных желтых и розовых цветов. Дровяная печь у входа покрыта изображением похожего на сакуру цветочного дерева с лазурными птицами, а тарелки с золотыми каемками на белых скатертях перекликаются с золотистыми ажурными бра, похожими не то на листья, не то на ракушки.
После обновления средний чек проекта стал скромнее, и теперь здесь можно найти блюда дешевле тысячи, но на ужин все равно придется заложить минимум 3500 рублей на человека. Зато, кроме стоимости, блюда ничем не могут разочаровать. Салат панцанелла из сладких томатов, терпких оливок и хрустящих гренок поливают оливковым маслом и томатным соусом, пиццу на тонком хрустящем тесте предлагают в классической сырно-томатной версии и с неоправданно дорогой начинкой из лосося и черной икры за 7000 рублей — если крайности вам не по душе, берите неаполитанскую с поркеттой и фриарелли. Первое смутно знакомое слово — похожий на ветчину нежный свиной рулет, второе — зеленые листья родственного брокколи растения. Пряная, промасленная и сбалансированная по вкусу пицца — главное, что вообще стоит пробовать в ресторане. Еще можно взять удачное фиолетовое ризотто с красной капустой в ароматном соусе из горгонзолы. А вот горячее запоминается меньше: например, палтус с пюре из сельдерея эффектно украшают пищевым золотом, но никаких откровений во вкусе не будет.
В отличие от основных блюд, десерты от шеф-кондитера GT Group Алексея Браташова пропускать не стоит: воздушное шоколадное суфле с красочной печатью герба Сицилии при подаче предлагают разрезать и добавить внутрь фисташковый ганаш, а тирамису с ореховым пралине приносят в огромной миске, больше похожей на тазик — по задумке, порция рассчитана на двоих, но после плотного ужина ею могут наесться и шесть человек.
Панцанелла, 950 р.
Пицца поркетта и фриарелли, 2000 р.
Ризотто с красной капустой и фисташками, 790 р.
Шоколадное суфле с фисташкой, 1100 р.
Тирамису, 1800 р.
Lilyhammer
Скандинавский бар резидентов «Профсоюза»
Изначально нордический бар работал в формате небольшого кафе в барном объединении «Профсоюз» Дмитрия Левицкого и Георгия Карпенко. Через 3 года основатели Евгений Гончаров и Илья Степаненко решили развить проект до самостоятельного и открыли флагман на Большой Лубянке. Интерьер выполнили в цветах шведского флага: буйство красок из ярко-синих стен и желтых стульев разбавляют пол из битой белой плитки и просторно расставленные деревянные столы. Здесь действительно не тесно, но вечером бар освещают неуютным холодным светом, от которого хочется куда‑то спрятаться. Приятнее всего разместиться за стойкой у окна с видом на вечернюю Лубянку.
Специалитет Lilyhammer — двадцать три вида преимущественно ягодных шотов, названных в честь самых известных элементов скандинавской культуры. Брутальный «Молот Тора» смешивают на водке, хрене и меде, «Карлсон» из водки и барбариса напоминает о знаменитых карамельных конфетах, а «Муми-тролль» не под стать названию сделали на восточный лад из рома, манго и чили — впрочем, сочетание настолько же проверенное, как и книга, в честь которой его назвали. На компании предлагают еще пять видов шотов, которые можно взять только сетами из четырех штук — например, «Икея Профсоюзная» с манго и лимоном или щавелевая «АББА в Солянке».
Меню от шефа Кристины Черняховской выстроили преимущественно вокруг закусок под шоты. Начать можно со смёрребрёдов — маленьких шведских бутербродов. Одна порция состоит из четырех маленьких кусочков хлеба, на каждый из которых укладывают ростбиф, северную креветку, сельдь, шпроты или щучью икру. Последняя начинка оказалась пересоленной, что в сочетании с алкоголем малоприятно для желудка. Более щадящая закуска — карельская калитка из тонкого ржаного теста с начинкой из перемешанного с яйцом картофельного пюре. Открытый пирожок напоминает домашнюю выпечку и довольно нейтральный на вкус, поэтому бесплатно к нему приносят сметану, а за доплату еще и слабосоленый лосось или красную икру. Все горячие блюда, за исключением рваного лосося с соусом бер-блан и картофелем, здесь мясные: из оленя готовят котлеты и пельмени, а из говядины — медальоны средней прожарки или шведские фрикадельки. Мясные шарики можно взять в одной из двух версий: более основательной из восьми штук с картофелем, сельдереем и подливой либо легкой — из трех штук с умеренно сладким брусничным джемом.
Фрикадельки, брусника, 220 р.
Калитка с икрой, 300 + 320 р.
«Муми-тролль», 260 р.
Gyoza Bar
Гедза собственной лепки и один из лучших раменов в Москве
Дмитрий Бондаренко и Вадим Мальков работали операционным директором и шеф-поваром в раменичной Ku:. В этом году они покинули проект и отправились путешествовать по Японии, чтобы набраться вдохновения для собственного заведения. Вернулись с демократичной концепцией гедза-бара — бистро, куда можно зайти на простой, но качественный японский ужин с бутылкой пива или бокалом коктейля. Gyoza Bar открыли в небольшом двухзальном помещении на Никитском бульваре, где в разное время работали кофейня «Кофе пью» и чикетерия Giulietta, Please, Stop Crying! Предыдущие проекты не были безымянными, но забылись легко — удастся ли новому заведению нарушить эту закономерность, пока можно только гадать, но прогнозы многообещающие: здесь действительно недорого и качественно, чего не ожидаешь от Москвы кризисного 2022 года.
Специально для главного местного блюда купили машину для лепки гедза, делающую их по тысяче в час, и два аппарата для приготовления японских пельменей, которые жарят их с одной стороны и одновременно парят с другой. Благодаря этому тесто получается упругим и хрустящим, а начинка — сочной. Внутрь заворачивают свинину, курицу с шиитаке или креветки — за счет специй и овощей (например, к курице добавляют пекинскую капусту и морковь) вкус получается нескучным и пряным. Каждый вид гедза можно взять порцией от трех до десяти штук, но мы советуем заказывать их сетом, чтобы попробовать и сравнить все сочетания.
Другой специалитет проекта — рамен в двух вариациях. Есть постоянный куриный «Тори сою» и сезонный мисо-рамен, который в скором времени планируют заменить на крабовый. Основатели проекта стараются избегать аналогий с предыдущим местом работы, но идеальный лапшичный суп выдает опыт шефа Малькова: насыщенный куриный бульон с маслом шиитаке и вываренным в специях соевым соусом дополняют пластичной лапшой, маринованным яйцом с жидким солоноватым желтком и тающими во рту кусочками куриной грудки. Если вы резко захотите рамен, отправляйтесь за ним сюда, тем более что сытная порция «Тори сою» стоит 580 рублей. Другие блюда в Gyoza Bar не менее демократичные по цене: битые огурцы отдают за 180 рублей, а порцию роллов «Калифорния» с натуральным крабовым мясом — за 580.
Битые огурцы, 180 р.
Рамен «Тори сою», 580 р.
Гедза с креветками, 380 р./3 шт.
«Калифорния», 580 р.
Kook
Корейский родственник J’Pan и Ra’men
В феврале на Петровском бульваре открылся бар Rex, соучредителем которого выступил Гоша Рубчинский. Через пять месяцев дизайнер покинул проект, еще через три бар закрылся, и другие его сооснователи, известные по J’Pan и Ra’men Михаил и Денис Левченко, вместе с Александром Сысоевым из «СысоевFM» объявили, что откроют на его месте еще одну азиатскую концепцию — корейское бистро Kook.
Блюда частично напоминают те, что уже готовили в Ra’men в качестве корейских спешелов. Здесь готовят те же корн-доги в хрустящей панировке с куриной сосиской и тягучей моцареллой, сладко-острую курочку хангуг с бирюзовым мятно-шоколадным соусом или рисовые клецки токпокки с острым соусом.
Несмотря на то, что место планировали сделать по-корейски стильным, по факту от корейских заведений тут мало что есть. Создается ощущение, что здесь бездумно собрали все азиатское: слишком яркие фотографии в соцсетях, рамёны, которые по факту выглядят именно как японские рамены, и даже корн-доги на фотографиях окружены какими угодно атрибутами, кроме корейских: на карточках изображен японский дух лисицы кицунэ, а вокруг раскиданы кости для китайской азартной игры — маджонг.
Большинство блюд в меню — откровенный фастфуд с обилием жареных текстур и химических по вкусу соусов. Самые щадящие для желудка блюда — разложенные на части наборы из овощей и жареного мяса. Пулькоги — блюдо из нежной говядины, свежих огурцов, моркови, зеленого лука, острого перца и чеснока, кусочков капусты кимчи и вареного риса — можно заворачивать в листья салата. Отдельно приносят порцию перечного соуса, добавлять который вам понравится, только если вы не слишком чувствительны к острому. Всем, кто не может есть перченые блюда, здесь придется идти на много компромиссов — традиционный рамен оказывается приятным супом с тягучей лапшой, но даже при минимальной степени остроты обжигает рот при первой же ложке. Зато тем, кто любит острую пищу и интересуется корейской гастрономией, здесь может понравиться: выбор еды разноплановый, и цены достаточно демократичные для Москвы.
До 8 декабря здесь проводят совместную с «Золотым яблоком» акцию: за каждую потраченную 1000 рублей дарят один предмет корейской косметики — от масок до увлажняющей сыворотки, и при любом заказе предлагают поучаствовать в бесплатной лотерее, победители которой получат один из пяти корейских бьюти-боксов.
Пулькоги с овощами, 1290 р.
Корн-дог с сосиской и сыром, 390 р.
Курица хангуг, 390 р.
Кафе с говорящим названием «1755» запустил сооснователь вечеринок Techno Rooms и Off Top Виктор Якубов совместно со студорганизацией «Студенты МГУ». Изначально проект был рассчитан на студенток Московского университета, которые публиковали бы в инстаграме кадры минималистичного белого интерьера с надписью «Bad girls write msu in bio» на дальней стене. Примерно через месяц работы проекта его позиционирование решили менять (слава богу) и теперь называют скорее «кафе у дома».
Еда привычная и комфортная: начать можно с салата с угрем, эдамамэ и яйцом под сладким терияки, а продолжить ригатони с мясистыми лангустинами в насыщенном сливочно-томатном соусе. Эффектнее всего подают чизбургер «Ломоносова»: на воздушную булочку укладывают сочную котлету и обожженный чеддер, а сверху поливают густым соусом из моцареллы. Картошку на гарнир не забыли: на ваше усмотрение ее могут смешать с паприкой или только посолить.
Если заглянете сюда на завтрак, обязательно берите сырники из топленого творога: в меру сладкие, с карамельным вкусом и нежной кремовой текстурой, под кислым вишневым соусом. Карта напитков на три страницы состоит из авторских коктейлей вплоть до фиалкового глинтвейна и безалкогольных напитков от лимонадов до горячих фруктовых чаев: например, «Манго-маракуйя» — не самое оригинальное, но приятное кисло-сладкое сочетание, чтобы согреться декабрьским вечером.
Сырники из топленого творога, 650 р.
Ригатони с лангустинами и вялеными томатами, 1200 р.
Чизбургер «Ломоносова», 690 р.
Панна-котта кокос, свежее манго, чипсы из кокоса, 630 р.
Адрес
Просп. Вернадского, 9/10
Время работы
пн-чт, вс 10.00–22.00, вт-сб 10.00–23.00
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Blondie
Ресторан с фотогеничной едой от двух гастроблондинок
Blondie — совместный проект ресторатора Антона Пинского и блогеров Любови Лазаревой и Полины Надточий (блог Instafoodpassion). Название отсылает к медийному образу общительных блондинок, ценящих хорошую, но прежде всего фотогеничную еду. Поэтому в ресторане начинают эпатировать еще до подачи заказанных блюд: перед стартерами бесплатно приносят банку с солеными огурцами, которую предполагается фотографировать в красиво освещенном интерьере.
Меню от шефов Игоря Губанова (Avocado Queen, № 13, AVA) и Максима Пака (Simach, Redbox) словно хочет угодить каждому: здесь есть все и сразу — от роллов до борща — что сразу настораживает. На деле все не так плохо, начиная с интересной подачи. Гратен приносят тремя маленькими кусочками с нежным угрем и соусом терияки, сет из суши с пятью разными морепродуктами, от лосося до гребешка, лепят в форме шариков темари, украшают пищевым золотом и съедобными цветами, а ролл с угрем готовят из ярко-розового риса и при подаче поливают соусом унаги, сияющим от обилия золотистых блесток. Горячие блюда выглядят менее гламурно, но подразумевают еще больше шоу: на бефстроганов с орзо при вас ножницами порежут пучок укропа, а неприметный бургер оказывается большой аллюзией на «Биг Мак» — официант выносит коробочку с тремя булками и двумя котлетами, исполняя знаменитую песню про специальный соус и сыр. На вкус приятно: бургер действительно похож на более качественную версию своего прародителя, к тому же на гарнир предлагают картофель с трюфельным маслом.
Ирония — главная черта проекта. Каждый стол сервируют тарелками от керамики «Пекарня» Наили Исмаиловой с забавными надписями в духе «I’m on a seafood diet. I see food and eat it» и даже коктейли подают с долей юмора: сладкий, ярко-оранжевый «Столичный завтрак» на апероле и просекко с облепихой и сливой приносят в фарфоровом чайнике и предлагают пить из обычной чашки. Скоро таких напитков в Blondie станет больше: до конца года под основным залом планируют открыть спикизи-бар.
Гратен с угрем и соусом терияки, 400 р.
Сет из суши, 940 р.
Ролл с угрем и красным рисом, 610 р.
Бефстроганов орзо, стриплойн, 850 р.
Баскский чизкейк с розой, 690 р.