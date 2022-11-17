Спокойствие в безупречном конструктивизме: зачем идти в кафе при Доме Наркомфина

Как появился дом
Коммунальный дом на Новинском бульваре был построен в 1928–1930 годах по проекту архитектора-конструктивиста Моисея Яковлевича Гинзбурга. В шестиэтажном корпусе на сваях воплощены все пять функциональных принциповВключают в себя столбы-опоры, свободную планировку, свободное решение фасада, ленточное остекление, плоскую крышу-террасу. Ле Корбюзье. Вместо первого этажа — колонны и много пространства, внутри — сложенные как тетрис квартиры-ячейки и свободная планировка. Стены лишены сложных текстур и украшений, остекление ленточное, а крыша плоская и открытая, чтобы принимать солнечные ванны в теплое время.
Задумывалось, что советский человек будет использовать квартиру для сна и базового отдыха, а социальную жизнь и даже приемы пищи проводить в общественных пространствах — для этого к квартирному блоку пристроили культурный, где планировали создать столовую и центр для мероприятий. В 1930-е годы НЭП свернулся и футуристичные идеалы остановились в своем развитии: часть колонн на первом этаже обнесли стенами, жилую площадь уплотнили, а культурное пространство так и осталось пустовать. Через 90 лет с момента постройки, в 2017 году, на Дом Наркомфина снова обратили внимание и начали реконструкцию, которая завершилась в 2020-м.
В этом году взялись за возрождение нереализованного общественного корпуса: команда музея «Гараж» создала здесь мультифункциональное пространство для мероприятий и кафе «НРКМФН» с понятной качественной едой на каждый день.
Из чего состоит кафе
Найти культурный блок просто: он меньше жилого по размеру, а вечером из всех его окон исходит теплый свет. Когда зайдете внутрь, поворачивайте направо к лестнице: здесь сидит охранник, который обязательно спросит, куда вы идете. В этом вся сложность: сейчас попасть в кафе могут только жильцы самого дома, патроны (спонсоры) «Гаража» или держатели карты музея. Если у вас нет карты, вы можете ее купить за 3000 рублей или найти друга, у которого такая уже есть, — тогда вас пропустят вместе с ним. Если бдительный охранник вас пропустил, поднимайтесь по лестнице, пока не увидите стеклянную дверь в кафе.
Внутри — зеленые, как в больнице, но все же симпатичные потертые стены, мягкие стулья в коричневой коже, невысокие глянцевые столы из темного дерева, живые растения и книги по архитектуре начала XX века, разложенные по всему пространству. Еда, разработанная шефом Garage Café Алексеем Багреевым, комфортная — с обилием хлеба, белка и простых соусов, но все-таки с претензией на здоровое питание.
Здоровый читмил
Многие блюда — более качественные и легкие адаптации знакомых сочетаний. Так, например, оливье готовят в кетоверсии — из свежих огурцов, брокколи, кейла, вареных яиц и креветок. Получается действительно легкий салат — то ли потому, что майонез заменили на менее жирный айоли, то ли потому, что небольших креветок положили всего четыре.
В качестве небольшой закуски здесь предлагают эклеры с муссом из лосося и пюре из авокадо — текстура нежная и кремовая, но вкус довольно пресный и понравится только тем, кто любит рыбные риеты с минимальным содержанием соли. На горячее приносят более удачное блюдо — деконструированный бургер «По-московски» из плотной куриной котлеты на поджаренном в масле круглом кусочке бриоши и с салатом из кейла, руколы, маринованных огурцов, пармезана с медово-горчичной заправкой. Благодаря огурцам и соусу салат получается кисло-сладким и в сочетании с мясом и хлебом действительно напоминает начинку для бургера, который можно даже тем, кто избегает фастфуда.
Десерты от Лены Набиуллиной и Марины Орловой перекочевали в «НРКМФН» из оригинального кафе «Гараж», но, даже если вы все это уже пробовали, съесть кетосладости без сахара еще раз — одно удовольствие. Кеточизкейк с легким белковым вкусом, зернами ванили и выраженно мягкой текстурой поливают умеренно сладким шоколадным соусом — за таким хочется приходить каждый вечер, настолько он нежный и сбалансированный.
Коктейли, моктейли и горячий шоколад
Выбор напитков в «НРКМФН» начинается с ключевого решения: планируете ли вы пить алкоголь или нет. Если ответ положительный, выбирайте между яблочным сидром, ежевичной медовухой, несколькими видами пива и целым шкафом качественных российских вин, которые здесь, как и в «Гараже», хотят популяризовать. Компромиссный вариант — коктейли от шеф-бармена Анны Румянцевой. Всего их девять — от «Эспрессо-мартини» до «Глинтвейна». Пять из них могут приготовить в безалкогольных версиях: например, в «Ревене» на ревеневом дистилляте ванильный ликер заменят на сироп, а игристый рислинг на его безградусную версию. Кроме зеро-коктейлей среди безалкогольных напитков можно выбрать баночные лимонады Lapochka без сахара, травяной чай, кофе или насыщенный в меру сладкий горячий шоколад.
Вердикт
Несмотря на то что поиск друга с картой «Гаража» может превратиться в настоящий квест, посещение «НРКМФН» стоит того. Обновленный ретро-интерьер, неплотная посадка и спокойная атмосфера создают ощущение, что вы убежали от внешнего мира и спрятались в уголке спокойствия из ухоженных исторических стен, цветастых кофров, глянцевых диванов и больших растений в горшках. Еда здесь не откровение, но блюда качественные и комфортные — какие ждешь на спокойном, почти домашнем ужине, представляя себя жителем коммунального дома из других двадцатых.