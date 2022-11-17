Спокойствие в безупречном конструктивизме: зачем идти в кафе при Доме Наркомфина

Найти культурный блок просто: он меньше жилого по размеру, а вечером из всех его окон исходит теплый свет. Когда зайдете внутрь, поворачивайте направо к лестнице: здесь сидит охранник, который обязательно спросит, куда вы идете. В этом вся сложность: сейчас попасть в кафе могут только жильцы самого дома, патроны (спонсоры) «Гаража» или держатели карты музея. Если у вас нет карты, вы можете ее купить за 3000 рублей или найти друга, у которого такая уже есть, — тогда вас пропустят вместе с ним. Если бдительный охранник вас пропустил, поднимайтесь по лестнице, пока не увидите стеклянную дверь в кафе.