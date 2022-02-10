4 февраля Гоша Рубчинский открыл на Петровском бульваре свой первый бар — Rex. Мы сразу же пошли проверять, что это за место и хорошие ли там дают коктейли. Вот что мы думаем.

Технические подробности Rex — первый бар Гоши Рубчинского, который он открыл вместе с братьями Левченко («Герои», Touch of matcha, J’pan, Ra’men). Помещение двухэтажное, на каждом из этажей — по бару. На первом — парижский шик: красные кресла, зеркала, контактная барная стойка, на минус первом, практически цокольном — скромный берлинский техно-вайб. В нижний бар можно попасть в любой день, кроме понедельника, верхний работает с четверга по субботу. Название — отсылка к одноименному клубу Парижа и к монархическому титулу. Пока что Rex работает в тестовом режиме: меняется формат освещения, переставляются столы, прорабатывается кухня. Коктейли от Василия Жеглова (Asiatique, Touch, Nitro bar) полностью готовы, их очень много, и все они разные. Есть и классические, и новаторские, причем в баре наверху наливают только классику. Пока что из еды есть только закуски, но к марту обещают запустить полноценное меню. Чайную карту делали люди из проекта «Нитка», так что там найдется и габа, и шу пуэр, а кофе ставил Егор Невейкин — сын Глеба Невейкина, основателя «Кофемании», и большой специалист по части селективного кофе.

Гоша Рубчинский говорит, что открыл этот бар, потому что ему не хватало места для вечеринок с друзьями. По словам управляющей команды, в баре на первом этаже комфортно разместятся 35 человек, а в пространстве на минус первом — 100. Перед тем как пытаться попасть в число счастливчиков, которые влезут на вечеринку в эту пятницу, почитайте о наших — невероятно субъективных — впечатлениях.

Любовь Сафонова Редакторка раздела «Еда»

Сразу скажу главное: коктейли (750 р. за любой) и вправду отличные. Найтись было непросто: вывески не было, а логотип на двери едва заметен. То, что верхний бар работает с четверга, я узнала только когда пришла, и когда мне предложили сесть внизу, я немного расстроилась. Судя по фотографиям, наверху было интереснее.

Слева: вид сверху на пространство на минус первом этаже. Справа: фрагмент интерьера бара на первом этаже.

Темное помещение, в которое меня спустили, днем позиционируется как бистро (или, скорее, будет использоваться так, когда появится еда кроме закусок). Предполагается, что люди будут приходить пить кофе и работать за ноутбуками, но мне было неуютно. Стулья похожи на школьные, только мягкие; стены черные, зловещий красный свет смешивается с неприятным желтым. С освещением еще экспериментируют, но пока результаты непонятные. Мы еще сели сбоку от винного холодильника — было полное ощущение, что мы на кухне в роли персонала на модной вечеринке . Места было мало, столики стояли очень-очень близко друг к другу — на свое место я пролезала с трудом. За время пандемии я успела от такого отвыкнуть. Перечень напитков занимает лист А3 мелким шрифтом. Есть 35 коктейлей — они вынесены в отдельную тетрадь. Юная официантка, наклонившись поближе к нам, посоветовала взять «Кровавую Мэри» и травяной коктейль, а на закуску — стейк с мисо-желтком (840 р., самая дорогая позиция в меню). Мы заказали ассорти мезе (670 р.) и попкорн из креветок (540 р.). Из мезе добротно были сделаны только бабагануш и гуакамолле. Свекольный хумус был пресным, и в нем совсем не чувствовалась свекла, а патэ из цыпленка сильно пересолили.

Подают эти закуски с тоненьким ржаным лавашом — он ломается, пока пытаешься зачерпнуть им мезе, а при попытке откусить получаешь взрыв из муки.

Практически все гости, включая меня, были в черном, и у всех был серьезный риск уйти не такими чистыми, как хотелось бы. Официантка любезно принесла нам огромную гору хлебных палочек, но ими зачерпывать гуакамолле тоже ужасно неудобно. На креветочном попкорне я почти заплакала: принесли пять креветок с пряным соусом. Кляр от них после первого укуса отслаивался. Закуски придумывал Егор Рудольский, автор моих любимых блюд из Touch of matcha, но вот готовили их другие люди. Если бы повара в Rex пробовали намазки до того, как подать им гостям, и потратили бы больше времени на проработку, всех неприятностей с закусками было бы легко избежать.

Креветочный попкорн, 540 р.

Воды не налили — мол, гостям положена только бутилированная. Наши возмущенные крики было слышно на улице, но в итоге пришлось заплатить 280 р. за 250 мл. итальянской бутилированной воды. При этом коктейли сделаны на совесть, и хочется попробовать хотя бы два-три за вечер — как без воды? На пробу мы взяли «Грязный мартини» (водка, мартини, оливка), «Травы и коренья» (главный ингредиент — абсент) и «Ромашку-вербену» (все, как в названии, плюс ананасовый и лимонный сок). Все, что мы выпили, нам понравилось. Ромашковый был очаровательным: слегка травянистый сауэр привлекательного лимонного цвета.

Травяной оказался сладковатым негрони — я такое люблю, самое то, если нравится легкая горчинка в коктейле. Но пить его было неудобно из‑за огромного куска льда, который так и норовил ткнуться мне в нос.

К напитку принесли тонкую пластиковую трубочку. С ней, конечно, стало удобнее, но мне всегда казалось, что пить такие коктейли принято из стакана. В целом атмосфера была доброжелательной, а молодежь вокруг выглядела довольной. Как сказал Гоша, сейчас приходят в основном его знакомые, но есть и гости, никак с ним не связанные.

Яна Циноева Продюсер спецпроектов

В очевидно более богемную локацию с кожаными диванами и винтажными абажурами во вторник не пускали. На вопрос о том, что происходит в зале на первом этаже, официантка сообщила: «Там Гоша отдыхает» . Позже, когда обнаружилось, что мы из «Афиши Daily», нам показали и это пространство и рассказали, что эта часть бара работает с четверга по субботу. Концепция, по словам команды, спик-изи (бар по звонку, закрытому входу — Прим. ред.). Принципы, по которым туда будут пускать или не пускать гостей, нам прояснить не смогли. Поэтому пока этот зал видится, скорее, как VIP-зона «для своих».



Команда Рубчинского хвалится, что в баре успели потанцевать Ольга Карпуть и Нина Кравиц. Посмотрим, смогут ли это сделать и менее известные в тусовке люди.

Вечером вторника в зале на первом этаже сидел Рубчинский с двумя парнями. Один из них, важно фланируя по минус первому этажу в пиджаке с рюмкой коньяка, спросил нас «Ну как вам тут?», и был явно не заинтересован в наших ответах. Он был занят демонстрацией причастности к новому модному заведению. К коктейлям вопросов нет. Много позиций на джине, с использованием вермутов и вина. В меню есть и классика. Ради теста я попросила сделать «Грязный мартини» не из меню. Он был превосходный .

Dirty Martini, 750 р.

В 2022 году для приличного коктейльного бара отсутствие в доступе для посетителей обычной фильтрованной воды — это какой‑то сюр. В разговоре с управляющим заведения выяснилось, что это ошибка официантки, которая «работает первый день». Ни на одном из других столиков стаканов с простой водой не было. Возможно, посетители ее не просили, но опять-таки — в хороших барах стакан с водой всегда при тебе, хочешь ты этого или нет . После семи вечера в бар стали стекаться модные молодые люди.



Все это время играла отличная музыка (в основном рок 80-х), которую редко услышишь в московских заведениях — от Spandau Ballet до Suicide и The Сure.

«Это музыка из тиктока», — комментирует без иронии девушка за соседним столиком один из треков. Детского меню нет. Из еды есть только закуски. Управляющий попросил пока не акцентировать на них внимание, и я тоже не советую этого делать, исходя из того, что мы попробовали. В марте обещают полноценное меню — других поводов снова посетить Rex я пока не вижу.

Максимилиан Фомичев SMM-редактор

Первое впечатление Rex производит странное. Комната сразу напротив входа прикрыта портьерами, и выглядит так, как будто туда могут попасть не все. Обывателям предлагают спуститься вниз по лестнице, в помещение, похожее на школьный актовый зал (берлинский минимализм). Мне освещение показалось довольно приятным. Отличный саундтрек— весь постпанк, о котором ты мог забыть. Вечеринки должны получаться атмосферные, однако места, на мой взгляд, мало . Мне понравилось, что все коктейли стоят одинаково, так легче выбрать. Не совсем понятно, для кого делали это место. Кажется, для друзей владельцев. Не зря Гоша подчеркивает, что это место, где лично он может отдохнуть и потусоваться. На входе неизбежно будет очередь и фейсер (Сережа Савельев из «НИИ». — Прим. ред.), так что потанцевать под постпанк с бокалом в руке сможет не каждый. Владельцы сравнивают свое заведение с «Симачем»С предыдущими, правильными версиями. , однако считают себя более демократичными и открытыми. Мне кажется, молодежь, не знакомая с Рубчинским, все равно пойдет в «Ровесник» , или на какой‑нибудь громкий привоз в Mutabor, или в любое другое место с более непринужденной и веселой атмосферой.

Ассорти мезе, 670 р., Dirty Martini, 750 р., «Травы и коренья», 750 р., вода San Benedetto Still, 280 р. за 250 мл

Итог В Rex нам понравились только коктейли. Персонал утверждает, что на вечеринках происходят головокружительные знакомства и упоительные встречи и что в прошлую субботу гости разошлись только к шести утра. К сожалению, мы пришли только во вторник, и сложно было оценить, насколько это правда. Закуски посредственные, сидеть в баре в цокольном этаже неуютно. Есть шанс познакомиться с Гошей Рубчинским, но от закусок все равно будет грустно. Воду придется выпрашивать, и это в месте с классными коктейлями, которых хочется выпить много. Все-таки это бар, сделанный под конкретную тусовку, а тем, кто в эту тусовку не входит, за атмосферой и полноценным отдыхом с качественным алкоголем лучше искать другие места. Еда — 3/10

Напитки — 10/10

Пространство — 4/10

Адрес Петровский б-р, 15, стр. 1 Время работы вс, вт-ср 18.00–00.00, чт-сб 18.00–03.00 Instagram @rexbarrex