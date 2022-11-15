На фрилансе: 8 мест для удаленной работы в Москве

ABC Coffee Roasters
Кофейня — классическое решение, чтобы поработать вне дома. В сети ABC хороший кофе, стильные светлые интерьеры и главное — достаточно просторные пространства, в которых приятно остаться надолго.
Сейчас в Москве открыто 8 заведений: на Покровке, Большой Никитской, Усачева, Ленинградском проспекте, Пресненской набережной, в Милютинском переулке, Ордынском тупике, и ТЦ «Павелецкая плаза». Все места, кроме последнего, принимают гостей с 8 утра (кофейня в ТЦ работает с 10.00), поэтому перед работой как раз можно успеть выпить чашку кофе и перекусить местной выпечкой, сырниками без глютена и сахара (430 р.) или кашей с ягодами и семенами чиа (330 р.).
Адрес
Покровка, 7
Время работы
пн-вс 8.00–22.00
1755 Café
1755 Café — новое кафе на проспекте Вернадского, которое открыли студенты МГУ. В первую очередь это место для таких же студентов, которые пришли поработать за ноутбуком, посидеть за учебниками или встретиться с друзьями после пар.
Атмосферу приятной минималистичной кофейни дополнили широким меню, которое вполне можно встретить в полноценном ресторане. Готовят все: от завтраков с сырниками, кашами и блюдами из яиц до закусок, салатов, супов, пасты, горячего и десертов. Если планируете работать долго, разместиться лучше у окна — на подоконнике около столиков есть розетки.
Адрес
просп. Вернадского, 9/10
Время работы
вс-чт, сб-вс 10.00–22.00, пт-сб 10.00–23.00
«Энтузиаст»
Небольшое кафе во дворах Столешникова переулка известно почти всем тусовщикам и модникам столицы. Приходить сюда работать лучше утром или днем: обычно к вечеру подтягивается много шумных компаний, а свет приглушают, отчего могут уставать глаза. Зато в более раннее время суток здесь готовят недорогие завтраки (по выходным до 16.00) и обеды (по будням с 13.00 до 16.00), прекрасные своей простотой.
На ланч предлагают суп дня, салат, напиток вроде компота и сэндвич на выбор: с курицей, тунцом, индейкой и клюквой или вегетарианский с печеным перцем. Наборы стоят от 470 до 540 рублей, что более чем приятно с учетом расположения кафе и количества блюд. А еще «Энтузиаст» — самое приятное место, чтобы выпить пинту сидра или вишневого пива. Неважно, с ноутбуком вы или без.
Адрес
Столешников пер., 7, стр. 5
Время работы
пн-вс 12.00–0.00
«Кривоколенный 9с3»
Найти кафе для работы комфортнее, чем «Кривоколенный», сложно. Тут не просто рады фрилансерам, о них подумали заранее и предусмотрели целый ряд удобств. Есть отдельные столы с розетками и большой общий стол, за который можно сесть компанией из нескольких человек, если вы придете поработать с коллегами или друзьями. Для тех, кто хочет присоединиться к рабочему созвону в полной тишине и уединении, установили две отдельные закрытые будки — если звонок выдастся слишком стрессовым, в кабинку можно заказать бокал вина, которое вам поставят в небольшое окошко прямо из кухни.
Чтобы ненадолго переключиться во время работы, в кафе можно почитать книгу из небольшой коллекции на стеллажах, послушать музыку в наушниках, рассмотреть картины молодых художников (которые регулярно обновляют), и, разумеется, поесть. Самый лучший вариант — сытный разобранный кебаб из курицы (760 р.) или небольшие закуски в паре с бокалом вина. Их можно смело брать после или во время выполнения работы — козий сыр с трюфелем (520 р.), паштет из куриной печени с ягодным конфитюром (480 р.) или целый артишок (520 р.).
Адрес
Кривоколенный пер., 9, стр. 3
Время работы
пн-чт, сб-вс 9.00–0.00, пт 9.00–2.00
Soma
На первый взгляд ресторан с одними из лучших коктейлей в городе от Миши Пугачева (Lava) и сложным интерьером от Гоши Айгуняна (КБ «Стрелка», ресторан «Соль») не располагает к комфортной удаленной работе. Однако в зоне амфитеатра поставили круглые столы и у каждого сделали по отдельной розетке — вкупе с негромкой приятной музыкой этого достаточно для долгих одиночных занятий.
Перекусить можно горячими картофельными пышками со сметаной и щучьей икрой (690 р.), а выпить легкий коктейль (например, на соджу и водяном кефире, 790 р.) или моктейль, если вы не хотите алкогольного.
Адрес
Петровский б-р, 14
Время работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00
Cobalt
В ярко-синей кофейне на Шаболовской комфортно поработать в любое время и за любым столиком. Здесь не так людно, как в самом центре, а пространство достаточно свободное и с большими расстояниями между столами — чужие громкие разговоры не будут мешать вам сосредоточиться.
В меню много блюд, удобных для быстрого перекуса: например, бейгл с пастрами из индейки и малосольными огурцами (550 р.), зеленый салат (410 р.), гранола с йогуртом и фруктами (420 р.) или круассан с начинкой из вареной сгущенки (350 р.). К ним есть отличный кофе, горячие ягодные миксы, травяные сборы и авторские варианты маття и какао.
Если Шаболовская вам не по пути, заходите в другую цветную кофейню тех же владельцев — «2046». Условия для фрилансеров там такие же приятные.
Адрес
Донская, 14
Время работы
пн-вс 8.00–21.00 (кухня до 20.00)
«Публика»
Кафе неподалеку от Бауманской располагает к долгим посиделкам: неважно, пришли вы поработать, встретиться с близкими или заглянули с собакой во время прогулки. Мягкие большие кресла, плюшевые диваны, множество картин, растений и сервантов с посудой создают полное впечатление, что вы находитесь не в кафе, а в невероятно симпатичной квартире. Единственный минус: вас могут попросить не занимать места у окна, если вы собираетесь работать долго. Это самые популярные и желанные столики.
По выходным здесь показывают старое кино, поэтому можно отвлечься и расслабиться под фильмы и съесть комфортные блюда вроде запеченного лосося (1200 р.), горячего рамена (550 р.) или говяжьих щечек с картофельным пюре (900 р.).
Адрес
Старая Басманная, 18, стр. 4
Время работы
пн-вс 12.00–23.00
Cream Soda
Отдельные розетки у каждого столика, детские подгузники в уборной и миски для собак — кажется, в Cream Soda рады абсолютно любым гостям: от фрилансеров до родителей с маленькими детьми и посетителей с собаками. Советуем подняться на второй этаж, разместиться за угловым столиком, заказать фильтр (250 р.), латте с пряной тыквой (420 р.) или горячий шоколад с зефиром (420 р.) и начать свой рабочий день.
Хорошо поесть тут тоже можно: берите большой континентальный завтрак за 690 рублей — классический кофейный напиток к нему принесут бесплатно.
Адрес
Мясницкая, 15
Время работы
пн-пт 8.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00
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