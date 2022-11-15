На фрилансе: 8 мест для удаленной работы в Москве

Найти кафе для работы комфортнее, чем «Кривоколенный», сложно. Тут не просто рады фрилансерам, о них подумали заранее и предусмотрели целый ряд удобств. Есть отдельные столы с розетками и большой общий стол, за который можно сесть компанией из нескольких человек, если вы придете поработать с коллегами или друзьями. Для тех, кто хочет присоединиться к рабочему созвону в полной тишине и уединении, установили две отдельные закрытые будки — если звонок выдастся слишком стрессовым, в кабинку можно заказать бокал вина, которое вам поставят в небольшое окошко прямо из кухни.