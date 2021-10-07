Бич постпандемийного времени — вражда между владельцами заведений и людьми с ноутбуками. Работать дома всем надоело, в офис можно не ехать, и посидеть в кафе над отчетом — очень логичное решение. Но рестораторам тоже тяжело: на каждый ноутбук найдется недополученная прибыль. Редактора раздела «Еда» Любовь Сафонова пытается понять, что делать.

Вы любите работать в кафе? Я очень. Еда появляется сама, тарелки мыть не нужно, вокруг светло, играет приятная музыка. Это не дом, где есть две требующих внимания кошки, бойфренд, стиральная и посудомоечная машина, которые нужно загружать, запускать и терпеть, пока они работают. Да и гречка не сама варится. У меня есть проверенные места с хорошим кофе и розетками, но поход в новое место всегда квест — никогда не знаешь, не попросят ли тебя закрыть ноутбук и уйти. Запрет на ноутбуки любят оправдывать благими намерениями. «Мы хотим, чтобы гости общались друг с другом». «Мы отключаем вай-фай, чтобы вы могли насладиться едой не перед экраном». «Кафе — чтобы отдыхать, а не что бы работать». Аргументы сводятся к тому, что владельцы заведений вроде как хотят создать для своих гостей безопасную зону, третье место, в котором можно отдохнуть и от дома, и от работы, приятно провести время, поесть, выпить чашечку какао и вот это все. Тут получается нестыковка: а что, если я смотрю на ноутбуке видео про зверей, или пишу длинное письмо с новостями своей подруге, которая изнывает от одиночества в Тюмени, или читаю интересную книжку с картинками, у которой кончился бумажный тираж, а с телефона мне читать неудобно? Мне тоже нужно убрать ноутбук? А планшет с клавиатурой считается? Кажется, все это повод для моратория на длительное просиживание штанов на драгоценных стульях. Ноутбук — только повод . Ну хорошо, предположим, работать нельзя конкретно на ноутбуке. Прошлой зимой меня попросили убрать ноутбук в кафе Plants&Friends в Сочи. Дело было около 6 вечера в пятницу, и оказалось, что с пятницы по воскресенье у них дни, свободные от работы (на ноутбуках). Видимо, сосредоточенные лица мешают общей расслабленной атмосфере. Я убрала ноутбук и продолжила работу с телефона — и ни у кого не возникло вопросов . Все же сидят в телефоне, какая разница, листают люди ленту в Инстаграме или что? Если дело не в сложных щщах, то, наверное, во времени, которое я провожу в заведении. И это тоже смешно, потому что когда мы с бойфрендом приходили поужинать, а после ещё пару часов пили чай и читали книжки, никаких вопросов к нам не возникало. А что, если я читаю книжку по работе? Это тоже нельзя или как? Вернемся к работе. Работа, как известно, бывает разная. Некоторые, допустим, вяжут носки на заказ. Если работать с ноутбука нельзя, то можно ли сидеть над спицами? А если я вяжу носки не для продажи, а для себя? Как вообще собираетесь проверять, работают ли гости в данный момент?

Особенно меня интересует вопрос с художниками и поэтами: если ты разрабатываешь эскиз в скетчбуке или пишешь стихи в тетрадке, чтобы потом продать плоды своего творчества — получается, ты тоже своим сложным лицом портишь атмосферу, или это дело благородное?

Умные люди скажут — если вас выгоняют из кафе, идите в коворкинг. Неплохой ход. Но в коворкинге нет еды! А ещё V60, баулов и других атрибутов хипстерского времяпрепровождения. Вообще-то по законам Российской Федерации каждое предприятие общественного питания может устанавливать свои правила, если они не нарушают текущее законодательство, а посетители могут либо соглашаться, либо не пользоваться услугами . Владельцы могут просить снимать верхнюю одежду на входе, не говорить в заведении по телефону, не приносить с собой еду или не пользоваться ноутбуками. Можно все — только об этом надо предупреждать на входе, писать крупными буквами: не сидите у нас со своей работой. Вот как Eggsellent — у них везде так и написано, не нужны вы нам с ноутбуками. К ним никто и не ходит работать, они четко о своей позиции заявили и вызывают этим уважение. Все все понимают: люди с ноутбуками мешают зарабатывать деньги и тратят электричество. Они занимают столики, за которыми другие люди могли бы позавтракать, пообедать или поужинать. Но есть же какие‑то разумные способы с этим бороться! Московское кафе «Публика» выделило отдельный стол с розетками для тех, кто пришел поработать. Сиди хоть целый день — но в специально обозначенном месте. Время от времени работающим подливают кофе и предлагают еды. Гармония! Пока нет наплыва гостей, можно работать за столиком у окна, но если мест не останется, придется пересесть.

Но если уж вы реально хотите, чтобы люди уходили от вас как можно быстрее — заявляйте об этом на входе.



Есть и такой аспект. Все ещё существуют индивидуумы, которые сидят с чашкой кофе весь день. Это обидно: место занято, а прибыли — 200 р. за весь день. Не поверите, это тоже решается открытым разговором. Попробуйте такую формулировку: «Мы рады всем гостям, но, к сожалению, нам очень нужно зарабатывать деньги. Давайте вы закажете ещё одну чашку кофе и попробуете наши сандвичи?» Тронутый таким отношением, жадный гость в следующий раз пойдет работать в библиотеку со своим термосом, а лояльный — заплатит денег и напишет о вашей честности и человеколюбии в соцсетях. Вот как сделали в кафе при оранжерееТаврического сада в Петербурге. Главная фишка места — в милейшем балкончике с видом на пальмы, и часто люди, которые пришли именно за этим видом, не могли им насладиться, потому что все места были заняты. Теперь там стоят таблички: мол, эти места — не чтобы работать. Все ясно. Черным по белому. Для всех, кто шел в оранжерею по питерскому морозу ради созвана в красивом месте, есть чуть менее классный, но все-таки довольно удобный стол специально под ноутбуки. Все в выигрыше. Любители пальм смотрят на пальмы, фрилансеры могут посмотреть на них в перерыве. Иногда страх потерять клиента так высок, что выходит за разумные рамки. В петербургской «Футуре» редакторов «Афиши Daily» предупредили, что через полчаса придет много голодных людей, и если тарелки за нашим столом будут пусты, нас попросят удалиться в бесплатный коворкинг. Мы вынули надкушенные булки из изумленных ртов. Только мы пришли, только заказали еды — и не только булок, но и блюда из обеденного меню, а нас уже просят на выход. К сожалению, уточнить, сколько именно еды должно остаться на тарелках, чтобы можно было посидеть еще, официант не соизволил. Славное было место, чтобы поработать и заодно плотно поесть. Ключевое слово «было». Гостям важна искренность. И это не только о выворачивании души наизнанку в Инстаграме, но и про честность в отношениях с гостями. Вы хотите, чтобы люди приходили, удовлетворяли свою потребность в еде и уходили? Скажите об этом. Напишите жалобный пост о том, как каждый день десятки людей заходят к вам на обед, но уходят, потому что столики заняты фрилансерами. Объясните ситуацию. Вы вправе желать накормить всех. Но все-таки кафе — это общественные пространства, куда люди, как ни крути, будут приходить работать. Вопрос лишь в том, как к этому относиться.