Что такое моктейли? Безалкогольный тренд в московских ресторанах

В Sage с первого же дня работы на редкость много альтернатив для непьющих: здесь и чайные аперитивы (их подают в винном бокале, так что сходство будет максимальное), и редкие кофейные специалитеты, и собственно моктейли. Шеф-бармен Роман Пометков раньше делал их с ананасом, карри или сельдереем. А сейчас в меню есть, например, «Авокадо & улун» — кроме упомянутого в названии, в него входит рукола, османтус и лимон; другой микс — «Юдзу & кокос» с ванилью и помело в составе. Один из самых любопытных моктейлей — «Груша & карамель», для которого в Sage ферментируют грушу и дополняют ее безалкогольным вином и аперитивом. Все по 600 рублей.