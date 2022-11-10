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Новые рестораны
Гамбургеры, бранчи весь день и бабл-ти без молока — «Афиша Daily» о новых местах в городе
Рада Каримуллина
Сегодня в 19:00
Мы сходили в 5 недавно открывшихся ресторанов и убедились, что новое — не всегда хорошее. Рассказываем о том, что стоит (и не стоит) пробовать в футуристичной чайной Tin, ностальгической бургерной «Гамбургеры», переоткрывшемся T1 от Lucky Group, бранч-кафе Brunchy Brunch и баре 10 by Ten.

Tin

Чаи без молока с тапиокой и другими добавками

Один из главных гастрономических трендов последнего года в Москве — чайные. Заварку здесь смешивают с молоком, дополняют тапиокой и солоноватой сырной шапкой и подают в больших фотогеничных пластиковых стаканах. Красивый и неоправданно дорогой Pims, Teahiro с отличным гонконгским чаем или тайваньский Chicha San Chen — все популярные проекты объединяет обилие молока и сахара в напитках. Месяц назад в районе «Тверской» открылась еще одна чайная Tin с более щадящими составами — на воде и фруктозе.

Проект запустил операционный директор Bamboo.bar и Sapiens Денис Николаев, а напитки для него разработал Илья Доронин, шеф-бармен Babes Never Die, ранее отвечавший за бар в Ruski и Birds. Напитки готовят на 13 видах чая: есть основа из цветков клиторииГолубой порошок из цветков клитории в московских ресторанах часто называют голубой матчей., розовых фруктов и ягод, зеленая маття, китайские габаЧай, прошедший ферментацию в анаэробных условиях (без доступа кислорода). и да-хун-паоПо классу чай относят к улунам средней ферментации. и даже легальные листья конопли.

Футуристичный интерьер, напоминающий космический корабль, разработала Анна Муравина (High Bar, «Московская кухмистерская»). Гладкие серые стены, диваны в фиолетовом цвете Very Peri, признанном оттенком 2022 года по версии Pantone, серебряные пуфы и неоново-зеленое меню над кассой — Tin претендует стать новым местом для любительских фотосессий, но идти сюда нужно в первую очередь за хорошим чаем. Порции здесь более чем щедрые: кроме стаканов объемом в 500 и 700 мл, миксы наливают в шуточные литровые ведерки.

В разделе меню под названием Cream In — сладкие чаи под кокосовой, мангово-кокосовой или классической сырной шапкой, которую для напитка Double Burn Cheese посыпают сахаром и опаляют горелкой для красивой корочки. В сочетании с пюре питахайи и соленой карамелью напиток получается особенно нежным, несмотря на отсутствие молока. Другой интересный раздел Russian In состоит из твистов на отвары из иван-чая, саган-дайля и гречихи: последнюю смешивают с облепихой и кокосовым кремом, отчего напиток получается выражено ягодным. Черная лошадка чайной карты — Matcha Lemongrass из маття, кусочков киви и смеси цитрусовых соков, которая приобретает необычную свежесть и пряность, сопоставимую с масалой, благодаря лемонграссу и кейлу в составе. В ряду других напитков этот кажется неприметным, но на деле оказывается самым интересным на вкус.

Что пробовать

Double Burn Cheese, 490 р.

Греча-облепиха, 420 р.

Matcha Lemongrass, 360 р.

Адрес

Большая Бронная, 27/4

Время работы

пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 9.00–22.00

Телефон

+7 999 914 55 77

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«Гамбургеры»

Воплощение мечты ребенка 90-х об американской бургерной

Известные по барному объединению «Профсоюз» Дмитрий Левицкий и Георгий Карпенко — одни из тех, кто активно развивает тренд на заведения в советском духе: в 2020-м рестораторы открыли алкобуфет «Шашлычная» с недорогими блюдами на мангале и ковром на стене, а летом этого года запустили горбуфет «Пельменная» с бесплатными закусками по вторникам и пельменями в винтажных тарелках. Пару недель назад на Петровском бульваре они открыли еще один ностальгический проект — «Гамбургеры». Здесь во главе угла оказались представления позднесоветского человека о далекой Америке.

Интерьер напоминает комнату подростка 90-х: плакаты с молодыми Мадонной и Жан-Клодом Ван Даммом, журналы Playboy в туалете, обклеенное наклейками с эмблемами команд НХЛ зеркало и старый лакированный шкаф, уставленный кассетами. Последние здесь не только для декора — каждый вечер на толстых кинескопных телевизорах ставят ретро-фильмы. Расписание публикуют в соцсетях, а еще пишут от руки на бумаге и вешают на окно. К концу октября сотрудники, их знакомые и жители соседних домов успели принести сюда более 200 кассет. Коллекцию продолжают собирать: каждому, кто принесет ненужную кассету, обещают бесплатно налить фирменный шот.

Основа меню — вынесенные в название гамбургеры (именно так — в противовес современным «бургерам»): базовый с огурцами, луком и айоли, фирменный с беконом и бататом или чизбургер с чеддером и сырным соусом. Каждый собирают из сочной поджаренной говяжьей котлеты и пухлой картофельной булки, что уже обеспечивает беспроигрышный вкус, который в сочетании с соусами и добавками становится ярче. На закуску предлагают отличную хрустящую картошку фри с паприкой, свиные ребра под соусом барбекю, салаты, куриные стрипсы и большой хот-дог с жареным луком и говяжьей сосиской. Для полного читмила берите к гамбургеру и картошке фри один из молочных коктейлей со взбитыми сливками и бумажными зонтиками — клубничный, шоколадный или банановый.

Тем, кто не мыслит бургер без алкогольного сопровождения, наливают пиво и смешивают цветные коктейли вроде «Текилы санрайз» и «Голубой лагуны» или напоминающие о растворимых напитках шоты на водке вроде Yupi, где порошок заменили на пюре маракуйи и персиковый сок.

Что пробовать

Чизбургер, 410 р.

Хот-дог, 380 р.

Картофель фри, 280 р.

Брауни, 400 р.

Банановый молочный коктейль, 400 р.

Адрес

Петровка, 30/7

Время работы

пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00

Телефон

+7 919 995 63 50

Т1

Реинкарнация ресторана израильской кухни

Кроме новых открытий, осень этого года богата на обновления старых проектов. Мы уже писали про перестроенную «Севичерию» Елизаветы Стахановой и переоткрытый Антоном Пинским Rocky, а недавно посетили заново заработавший T1 от Lucky Group. Проект, задуманный в конце прошлого года как ресторан авторской кухни с регулярными chef’s table, продержался семь месяцев. За лето владельцы перепридумали концепцию: теперь в T1 готовят израильскую кухню. Отвечает за нее шеф расположенного уровнем ниже ресторана Maya — Том Халпин.

На закуску есть хумус, который подают маленькими порциями. Классическую версию сдабривают нутом и большим количеством тхины, отчего масса приобретает выраженный вкус кунжута. Есть советуют с раздутой от воздуха питой, приятной на вкус и недорогой по ресторанным меркам — 90 рублей за штуку. Хрустящую версию лепешки посыпают на салат фаттуш из сезонных овощей — сейчас это удачный микс из батата, мини-кукурузы, огурцов, помидоров, редиса, руколы и мяты под кислым ярко-розовым соусом из гранатового сока. На горячее, кроме куриного шницеля и шакшуки, есть нежный шашлык из лосося с томатами и зеленым перцем чили на гриле.

В карте напитков от Максима Горелика (шеф-бармен Lucky Group) и бар-менеджера Андрея Пруцких (Insider, City Space) много внимания уделили безалкогольным коктейлям: на роме без градуса смешивают Mai Tai, из безалкогольного игристого, персикового пюре и сиропа из бобов тонка готовят питкий Bellini, а тем, кто не хочет сложных сочетаний, под заголовком I want my fucking lemonade! предлагают просто сезонный лимонад — сейчас он грушево-щавелевый.

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Пространство изменили не так радикально: те же серые стены, деревянная мебель и низкий потолок, который вместе с приглушенным освещением создает ощущение, будто вы заглянули к кому‑то в красивую квартиру. Кроме отдельных столов на компании, можно устроиться вдоль длинной открытой кухни, вокруг которой из поставленных вплотную друг к другу разношерстных винтажных столов еще к первому открытию создали интересную посадочную зону. Новую жизнь в интерьер вдыхают предметы, подобранные эстетическим директором Lucky Group Валерией Сергеевой: ряды медной посуды, винтажный французский умывальник на входе и натюрморты из личной коллекции декоратора. Ярче стало не только внутри, но и снаружи — художница Алина Бибикова украсила металлическую входную дверь ресторана красно-желтым узором из переплетенных растений, причудливых архитектурных элементов и львов.

Что пробовать

Классический хумус, 350 р.

Фатуш, 850 р.

Пиде с пряным ягненком, 650 р.

Шашлык из лосося, 1490 р.

Адрес

Большая Никитская, 24/1, стр. 6

Время работы

пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00

Телефон

+7 (495) 818 78 88

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10 by Ten

Коктейльный бар и азиатский ресторан в одном месте

С одной стороны, 10 by Ten — расслабленный бар с большим выбором коктейлей, придуманных Алексеем Таланцем (Noor Bar, Gipsy), с другой — ресторан авторской кухни от шефа Александра Мельникова (Grace Bistro) с уклоном в паназию. Название намекает на структуру меню: каждый раздел состоит из десяти позиций с порядковыми номерами.

Большинство закусок стандартные для московских ресторанов: зеленый салат с авокадо, тартар из лосося или татаки из говядины. Менее привычные стартеры — сложенные на манер тако паровые булочки бао с томленой говяжьей грудкой и соусом унаги или салат с уткой и манго под сладким миксом из куриного бульона, меда и соевого соуса. Цены на основные блюда будто перекочевали с Патриарших: говяжья вырезка стоит полторы тысячи, а осьминог с авокадо — все две. Более бюджетные креветки гриль с цукини выглядят скромно: на четырех хрустящих кусочках кабачка лежит по слайсу авокадо и упругой креветке.

Коктейли занимают три раздела: классика, хиты вечеринок вроде Pornstar Martini и Hugo Spritz, а также «Твисты» — авторские сочетания с обилием добавок и сиропов. Однозначный хит 10 by Ten — твист № 7 из рома, сиропов личи и фундука, лимонного сока и сифоновой пенки из сливок и сиропа со вкусом попкорна. Он легко пьется и напоминает жидкий карамельный попкорн.

Если кухня и бар оставляют противоречивое впечатление, то интерьер не привлекает совсем. Темно-серые стены, черные металлические столы с острыми углами, искусственные растения, расставленные прямо над спинками диванов. Свет неяркий, но слишком холодный. Кажется, бар предназначался для шумных вечеринок, но пока здесь только ставят ночные диджей-сеты по четвергам, пятницам и субботам. Целенаправленно приходить сюда на долгий и уютный ужин не хочется, но забежать на пару неплохих коктейлей можно.

Салат с уткой и манго, 650 р.

Бао с томленой говядиной, 690 р.

Креветки гриль с цукини и гуакамоле, 750 р.

Twist № 7 (ром, личи, орех, лимон, пена попкорн), 750 р.

Адрес

Маросейка, 15

Время работы

пн-ср, вс 12.00–0.00, чт-сб 12.00–5.00

Телефон

+7 926 000 28 80

Brunchy Brunch

Семейное арт-кафе для бранчей

Красочное кафе в жилом комплексе на «Динамо» открыли Сергей и Екатерина Никитины, франчайзи Cofix. За пределами кофейного бизнеса Сергей — художник, выставляющий картины в галерее «Плато» и на действующей до 14 ноября выставке проекта Cube в The Carlton Moscow. В интерьере, разработанном Екатериной и минским дизайнером Юлианой Сайдаковой (Flowers & Black Coffee, Bistro O’Da), его работам тоже нашли место — абстракции с синими и желтыми акцентами выделяются среди бирюзовых стен и покрывают большой лососевый стол в центре зала. Украшенные синими мазками тарелки, в которых подают блюда, не менее красочные — их заказывали у петербургской студии Craft Ceramica.

Готовят преимущественно круглодневные завтраки: перечно-говяжью и грибную шакшуку, бриошь с лососем или камамбером и авокадо на гриле. Последнее звучит многообещающе, но оказывается сочетанием конфликтующих вкусов теплого авокадо, выраженно сырного соуса из камамбера и отчетливо рыбного татаки из лосося. Из сладких завтраков запекают сырники из рикотты — щедрые на сахар, не слишком нежные, со специфическим кремом из кокосового молока. Зато в разделе основных блюд есть удачные позиции: например, большой стейк из цветной капусты с зеленым маслом и сливочным соусом из горгонзолы.

Карта напитков радует больше — видно, что при ее разработке учли предпочтения разных гостей. Кофеманам сварят капучино, авторский латте с лемонграссом или простой фильтр на зерне от Submarine. Тем, кто не пьет кофе, приготовят листовой чай от «Нитки», а также маття или какао, которые здесь можно попробовать даже в виде шотов.

Что пробовать

Стейк из цветной капусты, 480 р.

Чай «Мятный лев», 400 р.

Шот горячего шоколада со вкусом бородинского хлеба, 250 р.

Адрес

Ленинградский просп., 29/4

Время работы

пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 9.00–23.00

Телефон

+7 963 962 89 73

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