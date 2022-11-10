Основа меню — вынесенные в название гамбургеры (именно так — в противовес современным «бургерам»): базовый с огурцами, луком и айоли, фирменный с беконом и бататом или чизбургер с чеддером и сырным соусом. Каждый собирают из сочной поджаренной говяжьей котлеты и пухлой картофельной булки, что уже обеспечивает беспроигрышный вкус, который в сочетании с соусами и добавками становится ярче. На закуску предлагают отличную хрустящую картошку фри с паприкой, свиные ребра под соусом барбекю, салаты, куриные стрипсы и большой хот-дог с жареным луком и говяжьей сосиской. Для полного читмила берите к гамбургеру и картошке фри один из молочных коктейлей со взбитыми сливками и бумажными зонтиками — клубничный, шоколадный или банановый.