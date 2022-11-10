Tin
Чаи без молока с тапиокой и другими добавками
Один из главных гастрономических трендов последнего года в Москве — чайные. Заварку здесь смешивают с молоком, дополняют тапиокой и солоноватой сырной шапкой и подают в больших фотогеничных пластиковых стаканах. Красивый и неоправданно дорогой Pims, Teahiro с отличным гонконгским чаем или тайваньский Chicha San Chen — все популярные проекты объединяет обилие молока и сахара в напитках. Месяц назад в районе «Тверской» открылась еще одна чайная Tin с более щадящими составами — на воде и фруктозе.
Проект запустил операционный директор Bamboo.bar и Sapiens Денис Николаев, а напитки для него разработал Илья Доронин, шеф-бармен Babes Never Die, ранее отвечавший за бар в Ruski и Birds. Напитки готовят на 13 видах чая: есть основа из цветков клиторииГолубой порошок из цветков клитории в московских ресторанах часто называют голубой матчей., розовых фруктов и ягод, зеленая маття, китайские габаЧай, прошедший ферментацию в анаэробных условиях (без доступа кислорода). и да-хун-паоПо классу чай относят к улунам средней ферментации. и даже легальные листья конопли.
Футуристичный интерьер, напоминающий космический корабль, разработала Анна Муравина (High Bar, «Московская кухмистерская»). Гладкие серые стены, диваны в фиолетовом цвете Very Peri, признанном оттенком 2022 года по версии Pantone, серебряные пуфы и неоново-зеленое меню над кассой — Tin претендует стать новым местом для любительских фотосессий, но идти сюда нужно в первую очередь за хорошим чаем. Порции здесь более чем щедрые: кроме стаканов объемом в 500 и 700 мл, миксы наливают в шуточные литровые ведерки.
В разделе меню под названием Cream In — сладкие чаи под кокосовой, мангово-кокосовой или классической сырной шапкой, которую для напитка Double Burn Cheese посыпают сахаром и опаляют горелкой для красивой корочки. В сочетании с пюре питахайи и соленой карамелью напиток получается особенно нежным, несмотря на отсутствие молока. Другой интересный раздел Russian In состоит из твистов на отвары из иван-чая, саган-дайля и гречихи: последнюю смешивают с облепихой и кокосовым кремом, отчего напиток получается выражено ягодным. Черная лошадка чайной карты — Matcha Lemongrass из маття, кусочков киви и смеси цитрусовых соков, которая приобретает необычную свежесть и пряность, сопоставимую с масалой, благодаря лемонграссу и кейлу в составе. В ряду других напитков этот кажется неприметным, но на деле оказывается самым интересным на вкус.
Double Burn Cheese, 490 р.
Греча-облепиха, 420 р.
Matcha Lemongrass, 360 р.
«Гамбургеры»
Воплощение мечты ребенка 90-х об американской бургерной
Известные по барному объединению «Профсоюз» Дмитрий Левицкий и Георгий Карпенко — одни из тех, кто активно развивает тренд на заведения в советском духе: в 2020-м рестораторы открыли алкобуфет «Шашлычная» с недорогими блюдами на мангале и ковром на стене, а летом этого года запустили горбуфет «Пельменная» с бесплатными закусками по вторникам и пельменями в винтажных тарелках. Пару недель назад на Петровском бульваре они открыли еще один ностальгический проект — «Гамбургеры». Здесь во главе угла оказались представления позднесоветского человека о далекой Америке.
Интерьер напоминает комнату подростка 90-х: плакаты с молодыми Мадонной и Жан-Клодом Ван Даммом, журналы Playboy в туалете, обклеенное наклейками с эмблемами команд НХЛ зеркало и старый лакированный шкаф, уставленный кассетами. Последние здесь не только для декора — каждый вечер на толстых кинескопных телевизорах ставят ретро-фильмы. Расписание публикуют в соцсетях, а еще пишут от руки на бумаге и вешают на окно. К концу октября сотрудники, их знакомые и жители соседних домов успели принести сюда более 200 кассет. Коллекцию продолжают собирать: каждому, кто принесет ненужную кассету, обещают бесплатно налить фирменный шот.
Основа меню — вынесенные в название гамбургеры (именно так — в противовес современным «бургерам»): базовый с огурцами, луком и айоли, фирменный с беконом и бататом или чизбургер с чеддером и сырным соусом. Каждый собирают из сочной поджаренной говяжьей котлеты и пухлой картофельной булки, что уже обеспечивает беспроигрышный вкус, который в сочетании с соусами и добавками становится ярче. На закуску предлагают отличную хрустящую картошку фри с паприкой, свиные ребра под соусом барбекю, салаты, куриные стрипсы и большой хот-дог с жареным луком и говяжьей сосиской. Для полного читмила берите к гамбургеру и картошке фри один из молочных коктейлей со взбитыми сливками и бумажными зонтиками — клубничный, шоколадный или банановый.
Тем, кто не мыслит бургер без алкогольного сопровождения, наливают пиво и смешивают цветные коктейли вроде «Текилы санрайз» и «Голубой лагуны» или напоминающие о растворимых напитках шоты на водке вроде Yupi, где порошок заменили на пюре маракуйи и персиковый сок.
Чизбургер, 410 р.
Хот-дог, 380 р.
Картофель фри, 280 р.
Брауни, 400 р.
Банановый молочный коктейль, 400 р.
Т1
Реинкарнация ресторана израильской кухни
Кроме новых открытий, осень этого года богата на обновления старых проектов. Мы уже писали про перестроенную «Севичерию» Елизаветы Стахановой и переоткрытый Антоном Пинским Rocky, а недавно посетили заново заработавший T1 от Lucky Group. Проект, задуманный в конце прошлого года как ресторан авторской кухни с регулярными chef’s table, продержался семь месяцев. За лето владельцы перепридумали концепцию: теперь в T1 готовят израильскую кухню. Отвечает за нее шеф расположенного уровнем ниже ресторана Maya — Том Халпин.
На закуску есть хумус, который подают маленькими порциями. Классическую версию сдабривают нутом и большим количеством тхины, отчего масса приобретает выраженный вкус кунжута. Есть советуют с раздутой от воздуха питой, приятной на вкус и недорогой по ресторанным меркам — 90 рублей за штуку. Хрустящую версию лепешки посыпают на салат фаттуш из сезонных овощей — сейчас это удачный микс из батата, мини-кукурузы, огурцов, помидоров, редиса, руколы и мяты под кислым ярко-розовым соусом из гранатового сока. На горячее, кроме куриного шницеля и шакшуки, есть нежный шашлык из лосося с томатами и зеленым перцем чили на гриле.
В карте напитков от Максима Горелика (шеф-бармен Lucky Group) и бар-менеджера Андрея Пруцких (Insider, City Space) много внимания уделили безалкогольным коктейлям: на роме без градуса смешивают Mai Tai, из безалкогольного игристого, персикового пюре и сиропа из бобов тонка готовят питкий Bellini, а тем, кто не хочет сложных сочетаний, под заголовком I want my fucking lemonade! предлагают просто сезонный лимонад — сейчас он грушево-щавелевый.
Пространство изменили не так радикально: те же серые стены, деревянная мебель и низкий потолок, который вместе с приглушенным освещением создает ощущение, будто вы заглянули к кому‑то в красивую квартиру. Кроме отдельных столов на компании, можно устроиться вдоль длинной открытой кухни, вокруг которой из поставленных вплотную друг к другу разношерстных винтажных столов еще к первому открытию создали интересную посадочную зону. Новую жизнь в интерьер вдыхают предметы, подобранные эстетическим директором Lucky Group Валерией Сергеевой: ряды медной посуды, винтажный французский умывальник на входе и натюрморты из личной коллекции декоратора. Ярче стало не только внутри, но и снаружи — художница Алина Бибикова украсила металлическую входную дверь ресторана красно-желтым узором из переплетенных растений, причудливых архитектурных элементов и львов.
Классический хумус, 350 р.
Фатуш, 850 р.
Пиде с пряным ягненком, 650 р.
Шашлык из лосося, 1490 р.
Адрес
Большая Никитская, 24/1, стр. 6
Время работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
Телефон
10 by Ten
Коктейльный бар и азиатский ресторан в одном месте
С одной стороны, 10 by Ten — расслабленный бар с большим выбором коктейлей, придуманных Алексеем Таланцем (Noor Bar, Gipsy), с другой — ресторан авторской кухни от шефа Александра Мельникова (Grace Bistro) с уклоном в паназию. Название намекает на структуру меню: каждый раздел состоит из десяти позиций с порядковыми номерами.
Большинство закусок стандартные для московских ресторанов: зеленый салат с авокадо, тартар из лосося или татаки из говядины. Менее привычные стартеры — сложенные на манер тако паровые булочки бао с томленой говяжьей грудкой и соусом унаги или салат с уткой и манго под сладким миксом из куриного бульона, меда и соевого соуса. Цены на основные блюда будто перекочевали с Патриарших: говяжья вырезка стоит полторы тысячи, а осьминог с авокадо — все две. Более бюджетные креветки гриль с цукини выглядят скромно: на четырех хрустящих кусочках кабачка лежит по слайсу авокадо и упругой креветке.
Коктейли занимают три раздела: классика, хиты вечеринок вроде Pornstar Martini и Hugo Spritz, а также «Твисты» — авторские сочетания с обилием добавок и сиропов. Однозначный хит 10 by Ten — твист № 7 из рома, сиропов личи и фундука, лимонного сока и сифоновой пенки из сливок и сиропа со вкусом попкорна. Он легко пьется и напоминает жидкий карамельный попкорн.
Если кухня и бар оставляют противоречивое впечатление, то интерьер не привлекает совсем. Темно-серые стены, черные металлические столы с острыми углами, искусственные растения, расставленные прямо над спинками диванов. Свет неяркий, но слишком холодный. Кажется, бар предназначался для шумных вечеринок, но пока здесь только ставят ночные диджей-сеты по четвергам, пятницам и субботам. Целенаправленно приходить сюда на долгий и уютный ужин не хочется, но забежать на пару неплохих коктейлей можно.
Салат с уткой и манго, 650 р.
Бао с томленой говядиной, 690 р.
Креветки гриль с цукини и гуакамоле, 750 р.
Twist № 7 (ром, личи, орех, лимон, пена попкорн), 750 р.
Brunchy Brunch
Семейное арт-кафе для бранчей
Красочное кафе в жилом комплексе на «Динамо» открыли Сергей и Екатерина Никитины, франчайзи Cofix. За пределами кофейного бизнеса Сергей — художник, выставляющий картины в галерее «Плато» и на действующей до 14 ноября выставке проекта Cube в The Carlton Moscow. В интерьере, разработанном Екатериной и минским дизайнером Юлианой Сайдаковой (Flowers & Black Coffee, Bistro O’Da), его работам тоже нашли место — абстракции с синими и желтыми акцентами выделяются среди бирюзовых стен и покрывают большой лососевый стол в центре зала. Украшенные синими мазками тарелки, в которых подают блюда, не менее красочные — их заказывали у петербургской студии Craft Ceramica.
Готовят преимущественно круглодневные завтраки: перечно-говяжью и грибную шакшуку, бриошь с лососем или камамбером и авокадо на гриле. Последнее звучит многообещающе, но оказывается сочетанием конфликтующих вкусов теплого авокадо, выраженно сырного соуса из камамбера и отчетливо рыбного татаки из лосося. Из сладких завтраков запекают сырники из рикотты — щедрые на сахар, не слишком нежные, со специфическим кремом из кокосового молока. Зато в разделе основных блюд есть удачные позиции: например, большой стейк из цветной капусты с зеленым маслом и сливочным соусом из горгонзолы.
Карта напитков радует больше — видно, что при ее разработке учли предпочтения разных гостей. Кофеманам сварят капучино, авторский латте с лемонграссом или простой фильтр на зерне от Submarine. Тем, кто не пьет кофе, приготовят листовой чай от «Нитки», а также маття или какао, которые здесь можно попробовать даже в виде шотов.
Стейк из цветной капусты, 480 р.
Чай «Мятный лев», 400 р.
Шот горячего шоколада со вкусом бородинского хлеба, 250 р.
Адрес
Ленинградский просп., 29/4
Время работы
пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 9.00–23.00
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