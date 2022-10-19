Армянский Mouflon, Rocky 2 и итальянская классика в Enzo: 5 новых ресторанов Москвы

Осень этого года для московских ресторанов стала временем больших обновлений. На Пречистенской набережной обновилась Cevicheria Елизаветы Стахановой, Антон Пинский с Владимиром Чистяковым взялись за Rocky, а Алексей Пинский запустил на месте своего Farang итальянский Enzo. Рассказываем о главных открытиях и перекрытиях.

Enzo Итальянская классика на месте ресторана Farang

В августе 2021 года Алексей Пинский открыл на Малой Никитской Farang — ресторан кухни кочевых народов Шелкового пути. Спустя восемь месяцев проект лишился привязки к национальной гастрономии, а еще через полтора месяца закрылся, чтобы в этом сентябре сменить имя, концепцию и шефа. Все три элемента связаны между собой: новый проект назвали в честь отвечающего за кухню сицилийца Энцо Пумилиа, который готовит здесь каноничную итальянскую пиццу и пасту.

Количество блюд кажется необъятным не только из‑за большого выбора, но и потому что все названия написаны дважды: по-итальянски и по-русски. Закуски собрали будто бы по принципу «стартер-пак» итальянского ресторана: два вида тартара из говядины, карпаччо из нее же, вителло-тоннато, баклажаны с пармезаном и капрезе с бурратой и буффало.

Пасту в меню расположили до супов и горячего: в Италии она считается одним из первых блюд. Среди двенадцати видов есть модная качо-э-пепе, вневременная болоньезе и несколько морских: томатно-сливочная алла водка с креветками или крупные конкильони, фаршированные сибасом. Сибаса в Enzo вообще любят: кроме пасты его готовят в лимонном соусе, в травах и классическом для сицилийской кухни соляном панцире, запекание в котором делает рыбу более сочной и нежной. Пиццу тоже не обошли стороной: в меню 18 позиций. Если разбегаются глаза, берите беспроигрышный вариант с мортаделлой и фисташками.

Что пробовать Легкий зеленый салат, 650 р.

Конкильони, фаршированные сибасом, крем из цукини, соус пармезан, 950 р.

Пицца Mortadella, 1250 р.

Маритоццо, 500 р.

Адрес Малая Никитская, 24, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 925 222 55 44

Mouflon Современный армянский ресторан для ужинов в компании

В конце августа ереванский ресторатор Степан Царукян (Yasaman, «Сыроварня») открыл в переулке за Библиотекой имени Ленина армянский стритфуд Babo с пряными лепешками ламаджо и шашлыком в лаваше, а спустя месяц открыл в том же здании свой первый полноценный ресторан в Москве — Mouflon. Найти место можно только по картам и неприметной вывеске у входа, зато внутри прячется красочный интерьер от Шушаны Хачатрян (студия Shoo) в терракотовых и зеленых тонах с мягкими креслами и обилием живых растений между столами. Приходить сюда нужно целенаправленно за погружением в армянскую гастрономию: блюд в меню так много, что любой ужин обречен превратиться в застолье.

Несмотря на название в честь краснокнижного барана, блюд из баранины здесь не так много — еду по душе найдут и любители курицы и морепродуктов, и даже вегетарианцы. Овощные закуски у шеф-повара Нарека Саргсяна (The Toy Moscow, «Долина солнца») получились особенно удачными. В табуле с киноа добавляют насыщенные вяленые томаты и пряный тархун, салат из томатов дополняют сливочной фетой, а свежие огурцы, редис и помидоры приносят с хумусом, который в Армении тоже готовят — правда, с меньшим количеством специй.

Из мясных стартеров берите долму с уткой в соусе из сладкого перца и перекочевавшие из Babo ламаджо — хрустящие лепешки с выраженным вкусом томатов и говядины. Выбирая горячие блюда, лучше заранее уточняйте у официанта, насколько жирными они будут: например, похожую на упругий шар кюфту поливают растопленным маслом, сервируют с полбой и хорошо прожаренным лавашом — такое выдержит не каждый желудок. При выборе десертов, напротив, ни в чем себе не отказывайте и берите местный хит — халву с мороженым. Название сбивает с толку и навевает мысли о жирной массе из подсолнечных семечек — здесь же халва оказывается рассыпчатой смесью из пшеничной муки с приятным сливочным вкусом, которую дополняют таящим мороженым.

В барной карте кроме европейского и российского алкоголя можно найти дистилляты, бренди и вино из Армении. Кроме того, шеф-бармен Василий Жеглов (Black Thai, «Китайская грамота») делает половину коктейлей на армянском коньяке, например вишневый «Портов черри» с портвейном и кленовым сиропом или абрикосовый «Арамуси Газар» с дистиллятом из айвы.

Что пробовать Хумус со свежими овощами и сыром фета, 770 р.

Салат с томатами, фетой и тархуном, 660 р.

Табуле с киноа, 480 р.

Долма с уткой, 890 р.

Горячая халва с мороженым, 490 р.

Адрес Староваганьковский пер., 19, стр. 7 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 991 888 99 99

Cevicheria Рыбный ресторан из гида Michelin, выросший втрое

В 2016 году Елизавета Стаханова открыла на Пречистенской набережной красивый винный магазин и два гастрономических проекта по соседству: темный мясной гастропаб Tartaria и более просторный и легкий Cevicheria с обилием свежей рыбы. Спустя 5 лет работы «Севичерия» попала в категорию BIB Gourmand первого и единственного гида Michelin по Москве, и основательница решила расширить проект. «Тартарию» и винную лавку закрыли, стены между заведениями разрушили и отстроили новый, масштабный ресторан с пятиметровыми потолками с металлическими панелями, напоминающими журчащие ручьи, и белыми скатертями на просторных столах. Воздуха в Cevicheria много и даже слишком — личное пространство у вас здесь гарантированно будет.

Начать ужин можно сразу с хитов «Севичерии» и «Тартарии» от шефа Андрея Голубева (Borough, «Гастропаб 1903»). Нежное севиче из лосося подают с кусочками авокадо и соусом из батата; тартар из говядины приносят под муссом из пармезана: само мясо достаточно пресное, но хорошо подходит к хрустящему багету из пекарни «Батон», которым его дополняют.

Новый раздел в меню — авторские роллы, в которых рыбы намного больше, чем риса. Каждому дали порядковый номер: так, например, № 4 — это нежный гребешок и хамати (желтохвост) в тонком слое нори и риса под слайсом камчатского краба, а № 6 — жареная хрустящая креветка с крабом, лососем и гуакамоле. На горячее ожидаемо готовят много рыбы вроде угольной под сладким мисо или палтуса с пастернаком и миндальным соусом, но про поклонников мяса тоже не забыли — есть цыпленок в соусе карри или филе миньон с пюре из сельдерея.

В коктейльной карте от Артема Числова (Garum) преобладают твисты на классику. Есть «Беллини» с запеченными персиками, пинаколада с игристым и безалкогольный джин-тоник с огурцом — не такой плотный и совсем не пьянящий напиток, зато с тем же приятным можжевеловым вкусом.

Что пробовать Севиче из лосося, крем из батата, 1380 р.

Угольная рыба мисо с брокколини и лисичками, 1580 р.

Ролл с камчатским крабом, хамати и гребешком, 2250 р.

Тартар из говядины, мусс из пармезана, 950 р.

Адрес Пречистенская наб., 15 стр, 1 Время работы пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–2.00 Телефон +7 (495) 132 23 77

Circle Pizza Пицца во дворе «Суперметалла»

Полное вечеринок лето на «Суперметалле» вдохнуло в пространство больше жизни: теперь это не коворкинг, где год назад блогеры любили снимать контент, а модный кластер с шоурумами локальных брендов, офисами и новыми гастроточками. В июне здесь открылось «Радио» от создателей Blanc, в августе — Jazz Kebab Директора Всего и его партнеров, а в сентябре в самом центре внутреннего двора открылась пиццерия Circle. Основательница проекта Кристина Кравец более 6 лет владеет лофтом для мероприятий Cloud 9 на «Красном Октябре», а с 2019 года хотела открыть собственное кафе.

Несмотря на то что место заработало в сентябре, создается ощущение, что Circle еще дорабатывают. Снаружи нет вывески, единственный ориентир — цветочный «Соберем в поле» слева от входа. Внутри пиццерии холодный свет, белоснежные стены, деревянный пол и минималистская барная стойка из стекла и бетона. Единственное, что делает атмосферу живой, — растения и цветочные букеты на столах, а также открытый кухонный стеллаж с электрической печью для пиццы и парой банок протертых томатов.

Меню напечатали на двух листах А4, половина занимает описание семи видов местной пиццы. Пекут классическую «Маргариту» за приемлемые 300 рублей, «Вегану» без животных продуктов с перцем, цукини, грибами и растительным сыром и несколько мясных. Наш выбор пал на «Прошутто Фунги» — пиццу с ветчиной и грибами. Тесто достаточно тонкое для римской пиццы, томатный соус приятно-сладкий, моцарелла особенно упругая и в горячем виде тянется длинными полосками. Шампиньонов добавляют не очень много, зато ветчины не пожалели. К бортикам бесплатно приносят смесь из протертых томатов, майонеза и базилика — нейтральный соус, который подходит, только чтобы доесть тесто. Кроме пиццы предлагают замороженные круассаны, батончики R.A.W. Life и классические для кофеен напитки вроде капучино или какао. Последнее готовят на пудре от турецкого бренда Mehmet Efendi, но слишком разбавляют молоком, отчего вкус шоколада почти не ощущается.

Несмотря на все недочеты, пиццерия привлекает своей простотой и достойной пиццей. Специально ехать сюда нет смысла, но если попадете в «Суперметалл» на вечеринку или маркет, можно заглянуть на быстрый ужин с друзьями.

Что пробовать «Прошутто Фунги», 470 р. «Вегана», 470 р. Какао, 200 р.

Адрес 2-я Бауманская, 9/23, стр. 3 Время работы пн-пт 11.00–22.00, сб-вс 12.00–23.00 Телефон +7 (915) 182 44 17

Rocky 2 Второй раунд для итальянского ресторана на Большой Дмитровке

В марте этого года Евгения Турейкис и Анатолий Ляпидевский открыли на Большой Дмитровке итальянский ресторан, но не сработались с главным инвестором проекта и через полгода ушли из него. Концепция перешла в руки к Антону Пинскому, Владимиру Чистякову и Александру Соркину, и сиквел Rocky получил ироничное название Rocky 2. Терракотово-коричневый интерьер сменили на более нейтральный и легкий бело-бирюзовый. Ресторан выглядит по-новому, но на ремонт его не закрывали — все работы проводили по ночам, чтобы переоткрыться плавно и сохранить лояльность гостей.

Кухню обновили полностью — теперь за нее отвечает шеф-повар Алексей Волков (экс-сушеф Maya и «Иностранцев»), который вместо авторской Италии предлагает блюда в стиле итамеши, сочетающем традиции итальянской и японской гастрономии. Аранчини из раздела закусок подают на манер суши: продолговатый рисовый шарик обжаривают в хрустящем фритюре и покрывают упругими креветками либо слайсами рибая с ярко выраженным и очень уместным запеченным перцем. Фритто мисто вместо обычного кляра обжаривают в темпуре, пропущенной через сифон, и дополняют соусом том-кха с лемонграссом и листьями каффирского лайма.

Про пиццу в новом меню тоже не забыли, но отвели ей второстепенное место. Пекут всего шесть видов, из которых два — закрытая кальцоне. Особенно хороша с начинкой из страчателлы и нежным копченым угрем, кусочки которого укладывают сверху. Выбор пасты настолько разнообразный, что блюдо на свой вкус сможет найти каждый: готовят и воздушную лазанью с пармезаном, и мелкую фреголу с кусочками креветок в кимчи, и отличные ньокки с мягким мясом ягненка. В завершение ужина приносят десерты от шеф-кондитеров Эллы Курашовой и Акмаля Рахимова, самые эффектные — похожий на длинный эклер тирамису с трюфелем и семифредо, завернутый в маршмеллоу, который при подаче обжигают горелкой.

Придуманные Имамом Гаджимагомедовым (шеф-бармен всего холдинга Pinsky & Co) коктейли назвали в честь раундов: всего их двенадцать, а после следуют нокдаун, нокаут и панч. Привязки номеров к степени крепости нет, но определить ее несложно по составам коктейлей: все легкие здесь смешивают на просекко. Например, Round 9 на шампанском, к которому добавляют ванильное мороженое и персиковое пюре. Напиток получается кремовым, нежным и легким, словно подтаявшее персиковое мороженое с легкими пузырьками.

Что пробовать Аранчини и рибай с маринованными перцами, 820 р.

Кальцоне с копченым угрем и страчателлой, 1190 р.

Ньокки с ягненком, 720 р.

Стейк бавет с соусом из кампотского перца и трюфельным пюре, 980 р.

Семифредо-маршмеллоу, 470 р.

Коктейль Round 9, 1100 р.