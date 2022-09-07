Песто, варенье или пирог: что приготовить из инжира?

Инжир может стать легкой в приготовлении закуской, соусом или джемом. А еще это отличное дополнение к горячим домашним тостам и пирогам, которых особенно хочется в прохладный осенний период. Мы поговорили с шефами из Москвы и Петербурга и собрали пять несложных рецептов из сезонного фрукта.

Карпаччо из инжира

Руслан Закиров Шеф-повар Kuznyahouse

«Карпаччо из инжира — простая в приготовлении закуска, которую можно подавать с чем угодно. Лучше всего выбирать что‑то сладкое и кислое. Например, мне нравится сочетание сладкого инжира, насыщенного армянского сыра и гречишного меда».

Ингредиенты на одну порцию

— Инжир — 2 шт. среднего размера

— Гречишный мед — 5 мл

— Сок лайма — 2-3 мл

— Белый бальзамический уксус — 2-3 мл

— Оливковое масло — 10 мл

— Соленый армянский сыр — 10 г

— Свежемолотый черный перец — по вкусу

Как готовить 01 Подготовьте заправку, смешав мед, сок лайма, бальзамический уксус и оливковое масло.

02 Нарежьте свежий инжир не слишком тонкими слайсами и заправьте соусом.

03 Сверху натрите соленый армянский сыр и добавьте черный перец по вкусу.

Тост с инжирным вареньем

Роман Клюквин Шеф-повар бистро «Футура»

«В „Футуре“ мы очень много экспериментируем с сэндвичами и делаем сезонные закатки. Гриль-чиз — универсальный сэндвич, который можно собрать во множестве разных вариаций. Одна из моих любимых — с камамбером и вареньем из инжира. Если нет времени на закатку варенья, то можно использовать слайсы свежего спелого инжира».

Ингредиенты на одну порцию

Для сэндвича:

— Хлеб тартин — 2 куска

— Сыр сулугуни (или любой соленый тянущийся сыр) — 80 г

— Сыр камамбер — 30 г

— Инжирное варенье — 30 г

Для варенья из инжира:

— Инжир — 1 кг

— Сахар — 600 г

— Сироп глюкозы — 200 г

— Листья черной смородины — 10 г

— Лимонная кислота — 1 г

Как готовить 01 Для начала приготовьте инжирное варенье. Помойте фрукты, разрежьте на четвертинки или половинки. Засыпьте сахаром и оставьте на 12 часов в холодильнике.

02 Переложите в кастрюлю, добавьте глюкозный сироп и листья черной смородины. Доведите до кипения, периодически снимая сверху пену.

03 Добавьте лимонную кислоту и в горячем состоянии разложите по банкам. Закройте их, сразу же переверните на крышки и оставьте на 12 часов остывать. После в холодильнике при +6 можно хранить до года.

04 Для тоста возьмите хлеб, выложите между кусочками сыр и варенье. Отправьте в прижимной гриль, предварительно выложив пергамент. Жарьте около 5–6 минут. Если гриля нет, можно взять сковороду и обжарить тост по 5 минут с каждой стороны, сверху через пергамент прижимая хлеб кастрюлей с водой.

Тарт с инжиром и кардамоновым кремом

Владимир Чистяков Совладелец ресторанов Folk, Grace Bistro и бренд-шеф Buro TSUM

«Этот десерт мы готовим в печи на открытом огне. Благодаря этому процессу можно передать ароматику, присущую только печи. Из‑за меда тесто естественным образом карамелизуется и особенно хрустит по краям, а начинка напоминает о Кавказе, ведь инжир — локальный продукт этого региона.

Особенность десерта в том, что он подается горячим, и его можно приготовить на компанию, а это главным образом поддерживает настроение кавказского гостеприимства».

Ингредиенты на один тарт

— Слоеное тесто — 50 г

— Кардамоновый крем — 45 г

— Инжир — 60 г

— Молотые фисташки — 6 г

— Яичная глазурь — 6 г

— Каштановый мед — 20 г

Для кардамонового крема:

— Молоко 3,2% — 365 мл

— Кардамон — 4 г

— Желток —4 шт.

— Кукурузный крахмал— 25 г

— Сахар — 50 г

— Сливочное масло — 15 г

Для яичной глазури:

— Желток — 1 шт

— Сливки — 10 г

Как готовить 01 Приготовьте кардамоновый крем. Молоко с кардамоном смешайте в сотейнике, поставьте на огонь и кипятите в течение 2–3 минут, перемешивая венчиком. Снимите с огня, остудите и дайте настояться в холодильнике, оставив на 7–8 часов.

02 Затем процедите через сито. Отдельно смешайте до однородной консистенции желток, крахмал и сахар. Параллельно нагрейте молоко с кардамоном. Постепенно добавьте смесь, помешивая венчиком.

03 Поставьте крем на огонь и заваривайте до густой консистенции, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.

04 Снимите с огня, немного остудите. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Крем готов, его можно оставить в стороне.

05 Слоеное тесто раскатайте прямоугольником 12×7 см. Середина должна быть чуть тоньше, чем края.

06 Равномерно добавьте крем. Инжир нарежьте тонкими круглыми слайсами и выложите на крем.

07 Края смажьте яичной глазурью, для которой нужно венчиком смешать желток и сливки. Середину смажьте каштановым медом.

08 Запекайте в духовке при 180 градусах в течение 7 минут. Достаньте, остудите и посыпьте фисташками.

Томаты со страчателлой и инжирным песто

Антон Абрезов Бренд-шеф бара «Стрелка»

«Нам очень хотелось обыграть классические томаты со страчателлой, поэтому мы решили замариновать свежие томаты в смеси специй и украсить блюдо зеленым песто из вяленого инжира. Чтобы приготовить песто, мы перемалываем инжир с зеленью, специями и белым уксусом. Получается отличный универсальный соус, который можно есть со всем, с чем едят классический песто».

Ингредиенты на одну порцию

— Страчателла — 90 г

— Томаты — 60 г

— Оливковое масло — 1 мл

— Листья эстрагона — 1 г

— Перец молотый — 1 г

— Инжирное песто — 25 г

Для инжирного песто:

— Инжир — 200 г

— Петрушка — 20 г

— Кинза — 20 г

— Оливковое масло — 100 мл

— Белый уксус — 10 мл

— Вода — 200 мл

Как готовить 01 Чтобы приготовить песто, пробейте зелень и инжир в блендере вместе с оливковым маслом, уксусом и водой — до однородного состояния.

02 Нарежьте томаты дольками, выложите их на тарелку, добавьте страчателлу и инжирный песто.

03 Капните оливкового масла и поперчите по вкусу, украсьте листьями эстрагона.

Песочный пай с рикоттой и инжиром

Марк Александров Бренд-шеф ресторана Hitch

«Раз в 3–4 месяца в Hitch мы создаем спешл из сезонных продуктов. Одна из таких гастрономических новинок в сентябре — пай с инжиром и ванильным кремом. Это открытый пирог из песочного теста, рецепт которого достаточно прост для того, чтобы повторить его дома».



Ингредиенты на один пирог

Для основы:

— Сливочное масло — 250 г

— Растительное масло — 25 г

— Сахар — 250 г

— Яйцо — 3 шт.

— Мука — 550 г

Для начинки:

— Рикотта — 300 г

— Сметана 30%-ная — 75 г

— Сахар — 95 г

— Яйцо — 80 г (1–2 шт.)

— Амаретто — 35 г

— Сливки 33%-ные — 150 г

— Крахмал — 15 г

— Свежий инжир — 400 г

— Кленовый сироп или мед — 30 г

Как готовить Сливочное масло, растительное масло и сахар взбейте блендером до густой массы белого цвета. Добавьте яйца и перемешайте силиконовой лопаткой до однородности.

Добавьте муку и замешайте руками до консистенции песочного теста. После — охладите в холодильнике в течение двух часов.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом, выложите в центр тесто и распределите вручную по всей плоскости. Сделайте аккуратные насечки вилкой, для того чтобы при запекании пай не вздулся. Выпекайте его 10 минут при 180 градусах.

Рикотту, сметану, яйцо и амаретто взбейте в миксере на медленной скорости до однородности, затем влейте сливки, перемешанные с крахмалом, и объедините обе массы.

Нарежьте инжир кругами толщиной 2–3 мм, смажьте его кленовым сиропом или медом. Затем в форму с песочным тестом выложите крем, сверху добавьте инжир в сиропе и выпекайте при 150 градусах еще 40–45 минут.

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