Творог — универсальный и подходящий для простых домашних рецептов продукт. Из него можно приготовить ленивые вареники, запеканку с вареньем, пропитанный сиропом кекс и даже безглютеновую ватрушку — рассказываем как.
Ленивые вареники
Бренд-шеф и партнер ресторана Mama Tuta
«Домашней кухней заведует моя жена Лиля. Удается ей это превосходно: в кругу друзей Лиля славится своими фирменными блюдами, в том числе ленивыми варениками, которые вся большая семья с удовольствием ест на завтрак. Так что готовят их часто — техника лепки и варки отточена до совершенства. Я вдохновился рецептом жены и добавил ленивые вареники в меню завтраков наших ресторанов в Москве и Петербурге: Probka, Mina, Mama Tuta и Moritozzo».
Ингредиенты на 2 порции
Для вареников
— Творог 9%-ный — 200 г
— Яичный белок — 1 шт.
— Мука — 10 г
— Соль — щепотка
Для соуса
— Сметана — 40 г
— Мед — 10 г
— Сливочное масло — 5–10 г (около 1 ч. л.)
Как готовить
Тщательно перемешайте муку, белок, творог и соль — можно воспользоваться силиконовой лопаткой. Тесто нужно вымешивать до того момента, пока оно не станет гладким и не начнет отставать от лопатки.
Присыпьте тесто мукой и раскатайте его в форме небольшой колбаски толщиной около 2 см. Нарежьте ломтиками, чуть обваляйте в муке и скатайте шарики.
Варите вареники 1–1,5 минуты в кипящей подсоленной воде, дольше не нужно. Выньте шарики, как только они всплывут.
Растопите на сковороде ингредиенты для соуса и прогрейте на медленном огне, все перемешайте. Добавьте к начинке готовые вареники и дайте 2 минуты покипеть.
Выложите все на тарелку и подавайте с вареньем — тутовым, из грецкого ореха или из белой черешни.
Творожные пончики бацеки
Шеф-кондитер ресторана Animals
«Однажды у нас в ресторане осталось много творога, и я решила поделиться с командой своим любимым блюдом из детства. Всем настолько понравилось, что пончики стали нашим традиционным субботним блюдом. Мы много экспериментировали: делали их несладкими, добавляли сыр, мак или орехи — все, что захочется. И каждый раз получался новый вкус.
Многие спрашивают, почему „бацеки“? Все просто: „бацек“ в переводе с иврита — „тесто“. В нашей команде трудился сушеф, которому довелось поработать в израильском бистро. Когда он увидел эти шарики, то спросил: „Кать, ты что, бацеков наготовила?“ Так это название и закрепилось за творожными пончиками, которые можно попробовать в Animals на завтрак».
Ингредиенты на 6 порций
— Творог — 450 г
— Тростниковый сахар — 70 г
— Яйца — 2 шт.
— Соль — 2 г
— Разрыхлитель — 7 г
— Пшеничная мука — 300 г
— Цедра 1 лимона
— Ванилин — 1 г
— Растительное масло — 1 л
Как готовить
Все ингредиенты сложите в чашу и размешайте до однородности. Уберите в холодильник примерно на 15 минут.
Скатайте небольшие шарики. Можно смазать руки растительным маслом или водой, чтобы тесто не сильно липло к рукам.
Возьмите глубокую сковородку или кастрюлю и налейте туда растительное масло так, чтобы шарики могли жариться во фритюре (уровень должен быть не менее 3–4 см). Разогрейте масло до 180 градусов, можно проверить небольшим кусочком теста: если масло начнет активно бурлить, значит можно жарить.
Жарьте шарики по 4–5 минут до золотистого цвета. Подавайте со сметаной и любимыми вареньем.
Турецкая запеканка
Шеф-повар ресторана Folk
«Рецепт запеканки очень похож на румяный баскский чизкейк, только с менее румяной корочкой. Также у нас в состав запеканки входит варенье из роз и иранские фисташки, что делает ее аутентичной, и в сочетании с мацони и домашним вареньем из белой черешни десерт приобретает особый вкус».
Ингредиенты на 10 порций
— Сироп топинамбура — 40 г
— Кардамон — 7 г
— Сливки 33%-ные — 450 г
— Творожный сыр — 700 г
— Сахарная пудра — 150 г
— Куриное яйцо — 6 шт.
— Экстракт ванили — 8 г
— Пшеничная мука — 33 г
— Сок лимона — 3 ч. л.
— Варенье из роз — 30 г
— Фисташки — 40 г
Для варенья из белой черешни
— Белая черешня — 1 кг
— Сахар — 1 кг
— Молотый кардамон — 5 г
— Мускатный орех — 3 г
— Тархун — 5 г
Как готовить
Сначала приготовьте варенье: очистите черешню, добавьте в сотейник вместе с остальными ингредиентами. Доведите до кипения и томите на медленном огне около 10 минут. Остудите.
Измельчите кардамон в кофемолке или ступке и положите в сотейник, добавив молоко. Доведите до кипения, но не кипятите и снимите с плиты. Накройте крышкой, дайте настояться в течение часа.
Процедите варенье через сито с марлей, выбросьте жмых. Поставьте в холодильник с температурой около +4 градусов на час.
Разогрейте духовку до 200 градусов (будет отлично, если влажность будет составлять около 40%, конвекция 2).
Возьмите глубокую емкость и соедините сливки с кардамоном, добавьте творожный сыр, варенье из роз, фисташки, сахарную пудру, яйца, экстракт ванили, муку и сок лимона. Пробейте блендером до однородной консистенции.
Разлейте по креманкам по 150 грамм. Если есть горелка, лучше обжечь ей верхушку. Поставьте запеканки в духовку и выпекайте до румяной корочки в течение 18–20 минут.
Достаньте из духовки и остудите до комнатной температуры. Подавайте с вареньем из белой черешни.
Ватрушка с топленым творогом
Концепт-шеф кафе деликатной кухни «Без рецепта»
«Ватрушка — один из фаворитов наших гостей. Она напоминает мамин творожный пирог из детства. Наша вариация — из топленого творога без рафинированного сахара и глютена».
Ингредиенты на 4 порции
— Рисовая мука — 450 г
— Миндальная мука — 20 г
— Топленое масло — 180 г
— Кокосовый сахар — 50 г
— Лимонный сок — 10 мл
— Топленый творог — 350 г
— Яйцо — 1 шт.
— Сироп топинамбура — 20 мл
— Ваниль — 1-2 г (на кончике ножа)
Как готовить
Разотрите руками холодное сливочное масло вместе с мукой и сахаром. Добавьте лимонный сок и, по желанию, цедру лимона.
Творог, ваниль, сироп топинамбура и яйцо взбейте при помощи блендера. В маленькую форму выложите 70% теста, затем творожную массу и оставшееся тесто сверху.
Выпекайте в духовке в течение 35 минут при температуре 180 градусов. Остывшую ватрушку подавайте с фермерской сметаной и любимым вареньем.
Творожный кекс с изюмом
⠀
Шеф-пекарь Ôpetit
«Творожный кекс — мягкий, нежный с характерным сливочно-молочным ароматом и большим количеством изюма. Рецепт универсальный и простой, его можно печь в формах разного размера: от кексиков по 50 грамм до больших кексов по 1 килограмму на всю семью. Этот кекс отлично заменяет куличи на Пасху. Если взять вместо изюма смесь сухофруктов, замоченных в темном роме или другом ароматном алкоголе, добавить специи (корицу, кардамон, имбирь, мускатный орех) и цедру цитрусовых, заменить белый сахар на коричневый, то получится кекс на рождественские и новогодние праздники».
Ингредиенты на
— Творог 5%-ный — 220 г
— Пшеничная мука — 235 г
— Изюм — 200 г
— Сода — 3 г
— Крахмал — 15 г
— Разрыхлитель — 8 г
— Сахарная пудра — 250 г
— Ванилин — 1,5 г
— Сливочное масло 82,5%-ное — 170 г
— Куриное яйцо — 3 шт.
Как готовить
Заранее разогрейте духовку до 190 градусов. Творог протрите через мелкое сито. Изюм промойте и обсушите на полотенце.
Смешайте муку, крахмал (можно использовать картофельный или кукурузный), разрыхлитель и соду. Просейте для равномерного распределения ингредиентов.
Сахарную пудру, ванилин и сливочное масло взбейте до светлой массы. Небольшими порциями введите заранее смешанных 3 яйца, затем протертый творог. Смешайте. Затем добавьте половину сухой смеси, просушенный изюм, быстро перемешайте. Добавьте вторую половину сухой смеси, снова тщательно перемешайте.
Выложите в смазанную сливочным маслом форму и выпекайте при температуре 170 градусов в течение 40–60 минут. Время приготовления будет зависеть от емкости: к примеру, если используйте форму диаметром 25 см, нужно выпекать около часа. Готовность можно проверить зубочисткой: если на ней не остается влажных частиц теста, оно готово.
Подавайте кекс после полного остывания.