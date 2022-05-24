Творог — универсальный и подходящий для простых домашних рецептов продукт. Из него можно приготовить ленивые вареники, запеканку с вареньем, пропитанный сиропом кекс и даже безглютеновую ватрушку — рассказываем как.

Ленивые вареники

Гиа Хучуа Бренд-шеф и партнер ресторана Mama Tuta

«Домашней кухней заведует моя жена Лиля. Удается ей это превосходно: в кругу друзей Лиля славится своими фирменными блюдами, в том числе ленивыми варениками, которые вся большая семья с удовольствием ест на завтрак. Так что готовят их часто — техника лепки и варки отточена до совершенства. Я вдохновился рецептом жены и добавил ленивые вареники в меню завтраков наших ресторанов в Москве и Петербурге: Probka, Mina, Mama Tuta и Moritozzo».

© Mama Tuta

Ингредиенты на 2 порции Для вареников

— Творог 9%-ный — 200 г

— Яичный белок — 1 шт.

— Мука — 10 г

— Соль — щепотка Для соуса

— Сметана — 40 г

— Мед — 10 г

— Сливочное масло — 5–10 г (около 1 ч. л.)

Как готовить 01 Тщательно перемешайте муку, белок, творог и соль — можно воспользоваться силиконовой лопаткой. Тесто нужно вымешивать до того момента, пока оно не станет гладким и не начнет отставать от лопатки. 02 Присыпьте тесто мукой и раскатайте его в форме небольшой колбаски толщиной около 2 см. Нарежьте ломтиками, чуть обваляйте в муке и скатайте шарики. 03 Варите вареники 1–1,5 минуты в кипящей подсоленной воде, дольше не нужно. Выньте шарики, как только они всплывут. 04 Растопите на сковороде ингредиенты для соуса и прогрейте на медленном огне, все перемешайте. Добавьте к начинке готовые вареники и дайте 2 минуты покипеть. 05 Выложите все на тарелку и подавайте с вареньем — тутовым, из грецкого ореха или из белой черешни.

Творожные пончики бацеки

Екатерина Кудрявцева Шеф-кондитер ресторана Animals

«Однажды у нас в ресторане осталось много творога, и я решила поделиться с командой своим любимым блюдом из детства. Всем настолько понравилось, что пончики стали нашим традиционным субботним блюдом. Мы много экспериментировали: делали их несладкими, добавляли сыр, мак или орехи — все, что захочется. И каждый раз получался новый вкус. Многие спрашивают, почему „бацеки“? Все просто: „бацек“ в переводе с иврита — „тесто“. В нашей команде трудился сушеф, которому довелось поработать в израильском бистро. Когда он увидел эти шарики, то спросил: „Кать, ты что, бацеков наготовила?“ Так это название и закрепилось за творожными пончиками, которые можно попробовать в Animals на завтрак».

© Animals

Ингредиенты на 6 порций — Творог — 450 г

— Тростниковый сахар — 70 г

— Яйца — 2 шт.

— Соль — 2 г

— Разрыхлитель — 7 г

— Пшеничная мука — 300 г

— Цедра 1 лимона

— Ванилин — 1 г

— Растительное масло — 1 л

Как готовить 01 Все ингредиенты сложите в чашу и размешайте до однородности. Уберите в холодильник примерно на 15 минут. 02 Скатайте небольшие шарики. Можно смазать руки растительным маслом или водой, чтобы тесто не сильно липло к рукам. 03 Возьмите глубокую сковородку или кастрюлю и налейте туда растительное масло так, чтобы шарики могли жариться во фритюре (уровень должен быть не менее 3–4 см). Разогрейте масло до 180 градусов, можно проверить небольшим кусочком теста: если масло начнет активно бурлить, значит можно жарить. 04 Жарьте шарики по 4–5 минут до золотистого цвета. Подавайте со сметаной и любимыми вареньем.

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Турецкая запеканка

Марк Шах Акбари Шеф-повар ресторана Folk

«Рецепт запеканки очень похож на румяный баскский чизкейк, только с менее румяной корочкой. Также у нас в состав запеканки входит варенье из роз и иранские фисташки, что делает ее аутентичной, и в сочетании с мацони и домашним вареньем из белой черешни десерт приобретает особый вкус».

© Folk

Ингредиенты на 10 порций — Сироп топинамбура — 40 г

— Кардамон — 7 г

— Сливки 33%-ные — 450 г

— Творожный сыр — 700 г

— Сахарная пудра — 150 г

— Куриное яйцо — 6 шт.

— Экстракт ванили — 8 г

— Пшеничная мука — 33 г

— Сок лимона — 3 ч. л.

— Варенье из роз — 30 г

— Фисташки — 40 г Для варенья из белой черешни

— Белая черешня — 1 кг

— Сахар — 1 кг

— Молотый кардамон — 5 г

— Мускатный орех — 3 г

— Тархун — 5 г

Как готовить 01 Сначала приготовьте варенье: очистите черешню, добавьте в сотейник вместе с остальными ингредиентами. Доведите до кипения и томите на медленном огне около 10 минут. Остудите. 02 Измельчите кардамон в кофемолке или ступке и положите в сотейник, добавив молоко. Доведите до кипения, но не кипятите и снимите с плиты. Накройте крышкой, дайте настояться в течение часа. 03 Процедите варенье через сито с марлей, выбросьте жмых. Поставьте в холодильник с температурой около +4 градусов на час. 04 Разогрейте духовку до 200 градусов (будет отлично, если влажность будет составлять около 40%, конвекция 2). 05 Возьмите глубокую емкость и соедините сливки с кардамоном, добавьте творожный сыр, варенье из роз, фисташки, сахарную пудру, яйца, экстракт ванили, муку и сок лимона. Пробейте блендером до однородной консистенции. 06 Разлейте по креманкам по 150 грамм. Если есть горелка, лучше обжечь ей верхушку. Поставьте запеканки в духовку и выпекайте до румяной корочки в течение 18–20 минут. 07 Достаньте из духовки и остудите до комнатной температуры. Подавайте с вареньем из белой черешни.

Ватрушка с топленым творогом

Алена Гера Концепт-шеф кафе деликатной кухни «Без рецепта»

«Ватрушка — один из фаворитов наших гостей. Она напоминает мамин творожный пирог из детства. Наша вариация — из топленого творога без рафинированного сахара и глютена».

© «Без рецепта»

Ингредиенты на 4 порции — Рисовая мука — 450 г

— Миндальная мука — 20 г

— Топленое масло — 180 г

— Кокосовый сахар — 50 г

— Лимонный сок — 10 мл

— Топленый творог — 350 г

— Яйцо — 1 шт.

— Сироп топинамбура — 20 мл

— Ваниль — 1-2 г (на кончике ножа)

Как готовить 01 Разотрите руками холодное сливочное масло вместе с мукой и сахаром. Добавьте лимонный сок и, по желанию, цедру лимона. 02 Творог, ваниль, сироп топинамбура и яйцо взбейте при помощи блендера. В маленькую форму выложите 70% теста, затем творожную массу и оставшееся тесто сверху. 03 Выпекайте в духовке в течение 35 минут при температуре 180 градусов. Остывшую ватрушку подавайте с фермерской сметаной и любимым вареньем.

Творожный кекс с изюмом ⠀

Татьяна Смирнова Шеф-пекарь Ôpetit

«Творожный кекс — мягкий, нежный с характерным сливочно-молочным ароматом и большим количеством изюма. Рецепт универсальный и простой, его можно печь в формах разного размера: от кексиков по 50 грамм до больших кексов по 1 килограмму на всю семью. Этот кекс отлично заменяет куличи на Пасху. Если взять вместо изюма смесь сухофруктов, замоченных в темном роме или другом ароматном алкоголе, добавить специи (корицу, кардамон, имбирь, мускатный орех) и цедру цитрусовых, заменить белый сахар на коричневый, то получится кекс на рождественские и новогодние праздники».

© Ôpetit

Ингредиенты на — Творог 5%-ный — 220 г

— Пшеничная мука — 235 г

— Изюм — 200 г

— Сода — 3 г

— Крахмал — 15 г

— Разрыхлитель — 8 г

— Сахарная пудра — 250 г

— Ванилин — 1,5 г

— Сливочное масло 82,5%-ное — 170 г

— Куриное яйцо — 3 шт.

Как готовить 01 Заранее разогрейте духовку до 190 градусов. Творог протрите через мелкое сито. Изюм промойте и обсушите на полотенце. 02 Смешайте муку, крахмал (можно использовать картофельный или кукурузный), разрыхлитель и соду. Просейте для равномерного распределения ингредиентов. 03 Сахарную пудру, ванилин и сливочное масло взбейте до светлой массы. Небольшими порциями введите заранее смешанных 3 яйца, затем протертый творог. Смешайте. Затем добавьте половину сухой смеси, просушенный изюм, быстро перемешайте. Добавьте вторую половину сухой смеси, снова тщательно перемешайте. 04 Выложите в смазанную сливочным маслом форму и выпекайте при температуре 170 градусов в течение 40–60 минут. Время приготовления будет зависеть от емкости: к примеру, если используйте форму диаметром 25 см, нужно выпекать около часа. Готовность можно проверить зубочисткой: если на ней не остается влажных частиц теста, оно готово. 05 Подавайте кекс после полного остывания.