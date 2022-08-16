Куда идти с собакой: 10 самых фотогеничных пет-френдли-веранд

Яркие диваны, узорчатые ковры, статуи и гамак — собрали 10 самых симпатичных московских веранд, на которых будет комфортно с питомцами. Внимание: внутри много залипательных фото четвероногих друзей.

Lila Italy Итальянская веранда на крыше особняка на Сретенке

Лучше всего идти в Lila Italy на бранч выходного дня: тут хочется неторопливо выпить пару аперитивов, съесть пиццу на тонком тесте и еще пару приятных итальянских блюд вроде сладковатой пасты с крабом и томатным соусом или сезонной закуски — цветков цукини. Собакам здесь рады самым разным: маловероятно, что вы не встретите других гостей с питомцами. Животным принесут миску воды и плед, а вам — домашний лимончелло, которым тут угощают после плотной еды.

«‎‎Домик в саду» Ресторан с террасой на 160 мест с гамаком и колоннами

Новый проект на ВДНХ — один из самых удачных ресторанов для посещения с питомцем. Пока вы ждете заказ, можно прогуляться вдоль ухоженных газонов и деревьев по территории, рассмотреть узорчатые колонны здания ресторана или поваляться в гамаке в уголке веранды.

Еда здесь несложная и хорошо подойдет для долгих посиделок — даже после нескольких блюд сильного перенасыщения не чувствуется. Можно взять простую пасту с креветками в сливочном масле и лимоном соке, пухлый баклажан на гриле, утиную грудку с черешней или закуску из сырого гребешка с клубникой и соусом из листьев шисо. Отдельного внимания заслуживает пицца на тонком тесте. Начинок всего восемь: например, есть с пастромой и гранатом, лисичками и сыром скаморца или копченой уткой, страчателлой и персиками.

Babú Много зелени и отличный вид на реку в новом ресторане на Берсеневской набережной

Babú — замечательное открытие сразу по двум причинам: во-первых, хороших мест с индийской кухней в Москве не так уж и много, во-вторых, с открытой веранды на втором этаже открывается красивый вид на Москва-реку и храм Христа Спасителя. С собаками на террасе очень комфортно — места здесь много, а низкие сиденья-пуфы сделали такими широкими, что разместиться можно вместе со своим питомцем.

Кухня в Babú индо-китайская. Индийских блюд сейчас больше: можно заказать баттер-чикен, креветки карри, палак-панир из молодого сыра, шпината и пажитника или брокколи карри на кокосовом молоке — степень остроты можно выбрать при заказе. Все блюда приносят с рисом на выбор: классическим, с пажитником или с имбирем и куркумой. Еще один обязательный пункт в меню — небольшие пирожки самосы с чеддером и фасолью или с картофелем, горохом, изюмом и кешью. Из китайского берите хрустящие древесные грибы, лапшу с говядиной и сладкие ананасы в кляре с карамельным соусом, которые по сытости соперничают с основными позициями.

«Турандот» Статуи, фонтан и дорогие блюда

Веранда «Турандот» невероятно красивая: тут и статуи, и зелень в подвесных горшках, и каменный фонтан. Все это под открытом небом на третьем этаже особняка на «Тверской». Животным здесь рады любым: днем народу на веранде немного, и можно спокойно посидеть, не беспокоясь, что вы кому‑то помешаете.

При всех плюсах антуража еда не вызывает бурных эмоций, и лучшее слово, чтобы ее описать, — «нормально». Здесь попытались угодить туристам и подают все и сразу: роллы, устрицы, хумус, борщ, пирожки, дим-самы, фуа-гра и жареный рис с морепродуктами. Но несмотря на многообразие, в памяти не остается ярких впечатлений, не считая чека.

«Радио» Яркое пространство с зоной ресторана на «Бауманской»

Большие веранды-дворы — самое удобное решение для гостей с животными. В «Радио» все именно так: кроме основной зоны посадки, где принимают заказы, во дворе расстелили множество узорчатых ковров, расставили мягкие диваны и кресла и повесили разноцветные картины. Все это смотрится очень фотогенично и позволяет разместиться с животным поудобнее и при необходимости подальше от основной зоны посадки.

Поесть здесь тоже можно. В меню много небольших закусок к вину, салатов и незатейливых горячих блюд, в том числе вегетарианских. Наш фаворит — печеная капуста с мисо и сметанным соусом.

Yauza Place Еще одно место, где можно пройтись вдоль пестрых диванов и поесть

«Яуза» — самый молодой проект создателя «Радио» и Blanc Алексея Ольхового. Система здесь такая же: при большом пространстве с разноцветными диванами и коврами работает одноименный ресторан. С напитками можно разместиться в любом месте, с едой — внутри или за столиками вдоль здания, чтобы официанты могли оперативно менять посуду, приносить новые блюда и напитки.

Еда, как и в «Радио», здесь приятная, но новых гастрономических открытий не случится. В любом случае нежный лосось на гриле с соусом из пряной моркови, зеленый салат со спаржей и алоэ или медовик с мороженым из сена — комфортная еда, которую приятно съесть на воздухе. А вот коктейлей не хватает — в таком летнем красивом пространстве хочется пробовать разные сочетания. Пока выбор ограничивается вином и семью коктейлями, в ближайшее время барную карту обещают расширить.

«Тебурасика» Традиционная японская во дворах Страстного бульвара

Чтобы почувствовать себя в переулках Токио, не обязательно покупать билеты на самолет. Во дворе «Тебурасики» очень натурально создали атмосферу Азии: повесили фонарики и неоновые вывески, поставили разноцветные бочки, наклеили стикеры и расписали все японскими фразами. С собаками тут особенно хорошо по вечерам, когда зажигают огни и собираются шумные компании: можно со всеми знакомиться, пить разноцветные холодные коктейли и есть горячий рамен.

Maroon Роскошные завтраки на компанию и восточные закуски

Столики на веранде расположили достаточно близко друг к другу, поэтому с большими собаками здесь может быть некомфортно. Зато ручных питомцев можно посадить на мягкий диван рядом с собой.

Еда здесь такая же яркая, как и посуда, — на ярких сине-желто-красных тарелках приносят восточные блюда с большим количеством зелени, овощей и трав. Ради самых фотогеничных позиций приходите сюда на завтрак и заказывайте большой израильский или турецкий сет на 2–3 человека. К шакшуке или глазунье из четырех яиц кладут свежеиспеченные лепешки и множество намазок и закусок — от хумуса, фалафеля и мухаммары до крупных фиников, каймака и пахлавы.

«Жирок» Массивные горшки с цветами и разноцветные ковры (снова) на Усачевском рынке

Несмотря на звучное название, жирных позиций в меню не так много: для любителей масла, теста и всего самого плотного есть «хрюшка с печеными яблоками», бургер с говядиной и отличный тост с мортаделлой на завтрак. Остальное — привычные для модных ресторанов тартары, севиче, рыба на гриле вроде филе лосося со спаржей или зеленые салаты с сырами, фруктами и морепродуктами. Все можно съесть на симпатичной веранде с большим количеством растений в горшках — ждут с питомцами любого размера.

«Ладо» Самая расслабленная веранда из всех мест в подборке

Во дворе Кривоколенного переулка поставили несколько минималистичных столов и пару растений в горшках — этого оказалось достаточно, чтобы собирать тут всех собачников города. Двор большой, столики расставили так, чтобы ни гости, ни собаки друг другу не мешали, а размашистое дерево над верандой практически полностью прячет столики в тени, поэтому в жару здесь достаточно комфортно.

Около двух месяцев назад кухню возглавил новый шеф Степан Литвин (Dry & Wet), и если раньше к еде тут возникали вопросы, то сейчас однозначно есть блюда-фавориты, которые хочется заказывать снова. Летом это страчателла со свежей клубникой и базиликом, зеленый хумус с горохом и гранатом, сырник-блин датч-беби со свежими ягодами и детокс-напитки из различных фруктов, ягод и зелени. Собакам тут всегда принесут миску воды или собачье «пиво» — бульон на основе печени.

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