Londri

В Londri цветки и стебли цукини обжаривают в безглютеновой темпуре, посыпают пудрой из овощей и подают с йогуртовым майонезом с тархуном. Блюдо и на вид, и на вкус очень простое, поэтому к нему хорошо заказать еще что‑нибудь интересное вроде равиоли с ягненком и шалфеем или утиной ножки с кейлом и голубикой.

Цена: 650 р.