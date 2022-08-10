Реклама
Что есть
Цветы цукини — хит сезона. 12 мест, где можно их попробовать
Алина Гринберг
Сегодня в 15:00
С крабом, с рикоттой или красной икрой — собрали 12 вариантов цветов цукини в московских ресторанах.
«Fish Культура»

Кроме устриц по 50 рублей, в ресторане можно съесть блюда из сезонного меню: салат из осьминога с черешней и семенами конопли, карпаччо из гребешка с огурцами или цветы цукини с крабом. Последние шеф Анатолий Деренчук начиняет сливочным кремом и мясом мурманского краба и добавляет вяленую хамсу, каперсы и соус цитронет на основе оливкового масла и лимона.

Цена: 680 р.

Margarita Bistro

В одном из лучших мест для завтраков на Патриках цветы цукини фаршируют рикоттой, обжаривают во фритюре и выкладывают на подушку из зеленого гороха, посыпая сыром пекорино и рубленой мятой. Получается очень хрустяще и по-летнему свежо.

Цена: 670 р.

«Восход»

Сытная вариация для всех любителей сыра и икры. В «Восходе» цветы цукини готовят в нежном кляре, добавляя домашний творожный сыр, и отдают на пене из мацони. Для всех неравнодушных к роскоши на пену положат ложку красной икры, которая оказывается здесь очень к месту.

Цена: 790 р.

«Тото»

В «Тото» готовят цветки кабачка с рикоттой, мятой и воздушным соусом с пармезаном. В дополнение к летнему спешелу можно взять американо с соком юдзу или один из трех авторских лимонадов на основе чая. Например, на основе белого и зеленого японского чая с липовым медом и травами.

Цена: 380 р.

«Ева»

Обращаться с хлебом в «Еве» точно умеют. Главное тому подтверждение — невероятно сытные пышные лепешки с различными начинками, которые здесь готовят на завтрак. В сезонном же меню появилась внушительная лепешка на томатной основе с оливками каламата, красным луком и сыром фета. Цветы цукини, фаршированые творожным сыром, выкладывают сверху блюда, а затем запекают все в печи.

Цена: 920 р.

Savva

Самый хрустящий кляр, сливочный сыр, томаты и пармезан — в такой компании решили подавать цветы цукини в ресторане со звездой Michelin. Чтобы разбавить сочность и маслянистость, берите салат «Много овощей» с томатным соусом или щавелевый суп с яйцом и сметаной.

Цена: 1100 р.

My Big Love

В недавно обновившемся меню множество интересных позиций — от спаржи с миндальным кремом до легкого летнего салата из половины кочана романо с клубникой и фундуком и цветов цукини с рикоттой. Кроме того, в ресторане множество достойных винных позиций по бокалам и бутылкам — сомелье всегда поможет с выбором.

Цена: 520 р.

«№ 13»

В теплое время в ресторане «№ 13» лучше всего разместиться на большой зеленой веранде и заказать пару сезонных позиций. Цветы цукини — отличный выбор для легкой закуски к более сытным позициям или симпатичным авторским коктейлям от шеф-бармена Артема Сидорова. Цветы готовят в виде салата из свежих огурцов, микса зелени, рикотты и лимонной заправки.

Цена: 560 р.

Loona

Пиццу готовят по авторскому рецепту — вместо теста используют основу из цветной капусты, миндальной муки и пармезана. Это подойдет и тем, кто не ест глютен.

Цена: 1350 р.

Lila Italy

На итальянской веранде Lila подают цветы цукини с моцареллой в кляре. Получается сытно и тягуче. Дополняйте «Беллини» или домашним лимончелло.

Цена: 850 р.

Londri

В Londri цветки и стебли цукини обжаривают в безглютеновой темпуре, посыпают пудрой из овощей и подают с йогуртовым майонезом с тархуном. Блюдо и на вид, и на вкус очень простое, поэтому к нему хорошо заказать еще что‑нибудь интересное вроде равиоли с ягненком и шалфеем или утиной ножки с кейлом и голубикой.

Цена: 650 р.

Patriki

Цветы цукини подают в виде горячей закуски с хрустящей корочкой с сочной начинкой из осьминога, лосося и креветок. Блюдо дополняют муссом из пармезана и пряной пастой харисса на основе перца чили.

Цена: 850 р.

Подробности по теме
Белковый омлет, гречотто и хинкали: 13 блюд с лисичками в московских ресторанах
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Артем Сидоров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение