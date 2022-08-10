Кроме устриц по 50 рублей, в ресторане можно съесть блюда из сезонного меню: салат из осьминога с черешней и семенами конопли, карпаччо из гребешка с огурцами или цветы цукини с крабом. Последние шеф Анатолий Деренчук начиняет сливочным кремом и мясом мурманского краба и добавляет вяленую хамсу, каперсы и соус цитронет на основе оливкового масла и лимона.
Цена: 680 р.
В одном из лучших мест для завтраков на Патриках цветы цукини фаршируют рикоттой, обжаривают во фритюре и выкладывают на подушку из зеленого гороха, посыпая сыром пекорино и рубленой мятой. Получается очень хрустяще и по-летнему свежо.
Цена: 670 р.
Сытная вариация для всех любителей сыра и икры. В «Восходе» цветы цукини готовят в нежном кляре, добавляя домашний творожный сыр, и отдают на пене из мацони. Для всех неравнодушных к роскоши на пену положат ложку красной икры, которая оказывается здесь очень к месту.
Цена: 790 р.
В «Тото» готовят цветки кабачка с рикоттой, мятой и воздушным соусом с пармезаном. В дополнение к летнему спешелу можно взять американо с соком юдзу или один из трех авторских лимонадов на основе чая. Например, на основе белого и зеленого японского чая с липовым медом и травами.
Цена: 380 р.
Обращаться с хлебом в «Еве» точно умеют. Главное тому подтверждение — невероятно сытные пышные лепешки с различными начинками, которые здесь готовят на завтрак. В сезонном же меню появилась внушительная лепешка на томатной основе с оливками каламата, красным луком и сыром фета. Цветы цукини, фаршированые творожным сыром, выкладывают сверху блюда, а затем запекают все в печи.
Цена: 920 р.
Самый хрустящий кляр, сливочный сыр, томаты и пармезан — в такой компании решили подавать цветы цукини в ресторане со звездой Michelin. Чтобы разбавить сочность и маслянистость, берите салат «Много овощей» с томатным соусом или щавелевый суп с яйцом и сметаной.
Цена: 1100 р.
В недавно обновившемся меню множество интересных позиций — от спаржи с миндальным кремом до легкого летнего салата из половины кочана романо с клубникой и фундуком и цветов цукини с рикоттой. Кроме того, в ресторане множество достойных винных позиций по бокалам и бутылкам — сомелье всегда поможет с выбором.
Цена: 520 р.
В теплое время в ресторане «№ 13» лучше всего разместиться на большой зеленой веранде и заказать пару сезонных позиций. Цветы цукини — отличный выбор для легкой закуски к более сытным позициям или симпатичным авторским коктейлям от шеф-бармена Артема Сидорова. Цветы готовят в виде салата из свежих огурцов, микса зелени, рикотты и лимонной заправки.
Цена: 560 р.
Пиццу готовят по авторскому рецепту — вместо теста используют основу из цветной капусты, миндальной муки и пармезана. Это подойдет и тем, кто не ест глютен.
Цена: 1350 р.
На итальянской веранде Lila подают цветы цукини с моцареллой в кляре. Получается сытно и тягуче. Дополняйте «Беллини» или домашним лимончелло.
Цена: 850 р.
В Londri цветки и стебли цукини обжаривают в безглютеновой темпуре, посыпают пудрой из овощей и подают с йогуртовым майонезом с тархуном. Блюдо и на вид, и на вкус очень простое, поэтому к нему хорошо заказать еще что‑нибудь интересное вроде равиоли с ягненком и шалфеем или утиной ножки с кейлом и голубикой.
Цена: 650 р.
Цветы цукини подают в виде горячей закуски с хрустящей корочкой с сочной начинкой из осьминога, лосося и креветок. Блюдо дополняют муссом из пармезана и пряной пастой харисса на основе перца чили.
Цена: 850 р.