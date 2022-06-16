Прогулки с собакой по городу — это отличная летняя практика. Так вы социализируете и развиваете своего питомца, укрепляете отношения с ним, а заодно по-новому открываете для себя Москву. «Афиша Daily» вместе с проектом «Собакин город» собрала лучшие места для владельцев животных.

Старый Арбат и переулки Арбат, м. «Арбатская», м. «Смоленская»

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Не весь центр Москвы комфортен для жизни и прогулок с собаками, но Старый Арбат и окрестности — исключение. Здесь много зелени, мало машин и за каждым поворотом открывается что‑то необычное и интересное. Жители и владельцы заведений лояльно относятся к гостям с животными. Во время наших исследовательских прогулок дог-френдли оказались и продавцы книг и картин на самом Арбате, и хозяин антикварной лавки, и владельцы бесчисленных кафе. Даже в одном салоне красоты нашему появлению с четвероногим другом были рады. Погружение во дворы удобно начинать от клубного дома Artisan (Арбат, 39) и двигаться в направлении переулка Сивцев Вражек . Artplay и «Винзавод» Нижняя Сыромятническая, 10, м. «Курская», м. «Чкаловская»

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Это одни из первых публичных мест в Москве, которые стали лояльны к посетителям с домашними животными. На «Винзаводе» с собакой можно и в кафе, и на выставки. А территория Artplay благодаря партнерству с Universal UniversityЧто это?Объединение 10 творческих школ, в том числе Британской школы дизайна, МАРШ и Scream School стала не просто открытой для гостей с питомцами, но и еще комфортной: здесь можно найти пакетики для фекалий, питьевой фонтан и удобную навигацию . Музей Москвы Зубовский б-р, 2, м. «Парк культуры»

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Вся территория музея открыта для гостей с питомцами, но из выставок можно посетить только «Москва без окраин. Преображенка». Зато в большом внутреннем дворе можно провести много времени — познакомиться с новыми людьми, потренировать трюки и отработать навыки послушания. Здесь много асфальта и мало зелени . Лучше захватить с собой запасы воды для питья. ВДНХ Просп. Мира, 119, м. «ВДНХ»

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На ВДНХ можно совместить прогулки на природе и знакомство с городскими объектами, транспортом и плотным пешеходным потоком. Здесь есть большие зеленые территории, уютные улочки, павильоны и кафе. Если собака устанет от антропогенной нагрузки, можно уйти в Ботанический сад — огромный массив леса, по которому можно гулять часами. Даниловский рынок Мытная, 74, м. «Тульская»

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Охрана, продавцы и владельцы заведений Даниловского рынка дружелюбны к четвероногим гостям. Это отличное место для социализации собаки и воспитания умений хорошо вести себя при большом скоплении незнакомых людей. К тому же, помимо массы вкусных вещей для хозяина, тут можно приобрести свежее мясо или субпродукты для питомца. Но учтите, что проходы между рядами довольно узкие, а по вечерам и в выходные людей довольно много, это может быть дополнительным стрессом для собаки. Мещерский парк Московская обл., Одинцовский р-н, м. «Говорово»

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Чистый и комфортный парк недалеко от МКАД на западе Москвы. Сюда стоит приехать ради большой зеленой территории, благоустройства европейского уровня, комфортных дорожек для бега, езды на велосипедах или роликах. Прогулку с собакой можно совместить с занятиями спортом на свежем воздухе. Людей и собак в парке не так много, так что гулять тут комфортно в любую погоду. Отдельно стоит отметить полное отсутствие зон барбекю и шашлыков, мусора и выпивающих компаний даже в самые погожие дни . В парковом кафе также всегда рады питомцам. Несмотря на наличие шлагбаумов, въезд на территорию бесплатный, а на парковке всегда есть свободные места. Воробьевы горы Косыгина, 28, м. «Воробьевы горы»

Фея, Анна и Тоник tonic_i_feya* 1 из 6 Фея и Тоник 2 из 6 Анна и Фея 3 из 6 Анна, Фея и Тоник 4 из 6 Фея 5 из 6 Фея, Анна и Тоник 6 из 6

Отличительная черта Воробьевых гор — большие расстояния и красивые виды. Это территория для любителей долгих прогулок вдоль реки, неторопливого медитативного отдыха, ярких городских панорам. Если устанете, можно отдохнуть на одном из отличных лежаков. Нескучный сад Пушкинская наб., м. «Шаболовская»

Фрост frosekadog* 1 из 5 Алина, Федя и Фрост 2 из 5 Фрост и Федя 3 из 5 Фрост 4 из 5 Фрост 5 из 5

Почти лес в центре города. Здесь — разнообразный рельеф, холмы, пригорки, поваленные деревья и небольшие озера. Все это создает разнообразную и интересную для собаки естественную сенсорную среду. А для людей есть настилы и деревянные беседки. Ходынское поле Ходынский б-р, м. «ЦСКА»

Джолин jojothedok* 1 из 5 Джолин 2 из 5 Наташа, Джолин и Максимилиан 3 из 5 Джолин и Наташа 4 из 5 Джолин 5 из 5

На Ходынском поле находится одна из самых больших игровых площадок для собак в Москве. В парке всегда много собак разного размера, пола, возраста и пород — ваш питомец наверняка найдет себе партнера по играм. Здесь дружелюбное сообщество владельцев, которое всегда радо новым гостям. К сожалению, в парке пока не так много тени, поэтому также рекомендуем не забывать воду, особенно в жаркие дни. Екатерининский парк Большая Екатерининская, 27, м. «Достоевская»

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Приятное место для неторопливых прогулок в атмосфере XIX века. На фоне ротонды или пруда часто устраивают романтические фотосессии, но мы считаем, что это лучшее место для фотосессии с собакой.