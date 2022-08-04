В летнем Петербурге можно хоть каждый вечер смотреть за тем, как небо взрывается розовыми, красными, желтыми красками. Приятнее всего делать это на террасе ресторана, будь то панорамная веранда на крыше, столы, расставленные у Финского залива, или открытая палуба корабля. Собрали 7 мест для того, чтобы встречать и провожать закат в Петербурге.

Cruise by Kuznyahouse Двухпалубный корабль-ресторан, который каждый день курсирует по Неве и Финскому заливу

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Лето в Петербурге сложно представить без прогулки по воде, а когда судно становится террасой привлекательного ресторана, шансов не уплыть в закат совсем не остается. Причин прокатиться на двухпалубном корабле от проекта Kuznyahouse множество — здесь сразу две симпатичные палубы: крытая с винтажной мебелью и панорамными окнами, располагающими к тому, чтобы наблюдать за медитативным движением волн, и открытая верхняя, уставленная лежаками, пуфами и растениями в горшках. Приятное дополнение к видам — летнее меню, в котором собрали отличные закуски и понятные сытные блюда. Пробуйте тунца с кисловатым юдзу (590 р.), хрустящие крокеты из цукини с креветками и йогуртом (520 р.) и жареного цыпленка с соусом тартар и щедрой порцией зелени (590 р.). На десерт можно взять влюбляющую своей простотой клубнику со взбитыми сливками (420 р.) или профитроли с шоколадным кремом, которым пирожные зальют уже на вашем столе. Корабль курсирует по Неве или выходит в Финский залив каждый день, а вечерние рейсы сопровождает живая музыка. По ночам верхняя палуба превращается в танцпол, где по пути в Финский залив играют диджей-сеты.

Адрес Английская наб., 58 Время работы пн, чт 12.00–22.30, вт-ср, пт-вс 12.00–2.00 Телефон +7 921 430 00 13

Saro Ресторан посреди цветущего квартала с видом на Малую Невку

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Ресторан Saro привлекателен и внутри, и снаружи: в зале атмосфера располагает к тому, чтобы выбрать красивое платье, прийти с подругами на ужин и пару коктейлей или устроить свидание. Снаружи в теплое время года ставят террасу, откуда открывается потрясающий вид на Малую Невку, Лазаревский мост и Крестовский остров. Квартал, где находится ресторан, красиво обустроен: здесь цветы, будто произрастающие из городской плитки, фонтаны и зеркальные дома, в которых отражается голубое небо. Летом все цветет и объединяется: пространство превращается в отличное место для того, чтобы поужинать на террасе, наблюдая за тем, как постепенно прячется солнце, блеском отражаясь в воде, а затем взять бокал и переместиться на скамейку среди цветущих кустов. С выбором еды для этого плана сложностей не будет: в Saro лаконичное меню, где знакомые блюда встречаются с топовыми и сезонными ингредиентами. Смело пробуйте все, но на ньокки с большущими тигровыми креветками и густым кремом из цукини (990 р.) стоит обратить особое внимание.

Адрес наб. Адмирала Лазарева, 22 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 929 156 55 60

Leila Ближневосточные блюда на террасе на набережной Финского залива

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Leila — ресторан на берегу Финского залива в «Севкабель Порту», где терраса в теплое время года находится прямо на песчаной набережной. Поэтому главное здесь — пленительно красивый вид на залив, проплывающие мимо катера и яхты и небо, вечером вспыхивающее розовыми красками. Морской пейзаж — не единственное, за чем стоит идти в ресторан на берегу. Меню собрали из блюд, традиционных для Турции, Израиля и Грузии, — получился микс с ближневосточным акцентом. Начинать знакомство с ним хочется с закусок и намазок в стол вроде хумуса с соусом из печеного перца и питой (290 р.) и пряных турецких пиде (лодочек из теста) с курицей, бараниной или лососем на выбор. А продолжать — сочными кебабами из курицы и баранины (450–620 р.). В пару к ним советуют коктейли от шеф-бармена московского «Дома культур» Владимира Аринушкина. Берите гранатовый тини (490 р.) со свежевыжатым соком и беллини «Тель-Авив» (520 р.) с личи и крыжовником, садитесь на террасе напротив залива или прогуливайтесь к воде, чтобы ближе рассмотреть отплывающие корабли.

Адрес Кожевенная линия, 34 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Телефон +7 921 877 17 17

Italy Roof Итальянский двор на крыше с видом на Петроградку

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Italy Roof — летний поп-ап-проект итальянского ресторана Italy на крыше Петроградской стороны с видом на Большой проспект. Здесь атмосфера аутентичного двора где‑нибудь в Италии, но перенесенного на высоту. Меню небольшое — меньше, чем в самом ресторане. Зато в подборке оставили все необходимое: закуски, несколько видов пасты, которую в ресторане делают сами, и пару горячих блюд. Пробуйте утопающие в томатном соусе тальятелле с креветками (790 р.) или папарделле с сочным рагу из утки (790 р.), итальянские закуски — парму, оливки, сыры — и обязательно оставьте место для тирамису (450 р.). Десерт по всем канонам принесут к столу в большом блюде и уже перед вами щедро посыпят какао. В пару помогут подобрать один из 20 коктейлей, половина из которых — классика. И сделать выбор в ее пользу, решив взять апероль-шприц (650 р.) или беллини (600 р.), здесь кажется вполне уместным.

Адрес Большой просп. П.С., 58 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Телефон +7 (812) 900 63 33

Aiki Terrasa Панорамный вид в минималистичном ресторане на высоте

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Наблюдать за закатом с крыши представляется заманчивой идеей, особенно когда с нее открывается вид на Неву и катера, волнующие реку один за другим. Именно такая терраса в панорамном ресторане Aiki Terrasa на Аптекарской набережной. Кроме вида, подкупает лаконичное оформление — кажется, будто сюда можно прийти в чем угодно и чувствовать себя комфортно. Еда в Aiki выглядит универсальной: есть тартар из говядины с каперсами (540 р.), томатный суп с морепродуктами (490 р.) и боулы с лососем или фалафелем (560–670 р.). Приятным бонусом будет подборка десертов от ресторана «Ферма Бенуа», в которой наряду с пирожными к столу просятся творожное кольцо (210 р.) и орешки с вареной сгущенкой (320 р.). К ним разливают около 30 вин и спешелти-кофе от обжарщиков Sibaristica, «Восход» и «Сова».

Адрес Аптекарская наб., 18 Время работы пн-пт 9.00–23.30, сб-вс 10.00–23.00 Телефон +7 (812) 209 10 80

Crevette Французское бистро с креветками во главе

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«Креветка» открылась в Петербурге буквально несколько дней назад в пространстве «Брусницын» на берегу Финского залива, запустившимся этим летом. Местоположение подсказывает, что без террасы с видом на море не обошлось. Так и есть: столы расставлены на улице у панорамных окон, которые в теплую погоду открывают настежь, и перед ними рисуется пейзаж береговой линии. По названию становится ясно, что кухня бистро связана с морем. В меню шеф-повар Олег Перфилов (The Repa) отдал главное место креветкам разных регионов: магаданской, аргентинской, крымской и другим. Из них делают риет (590 р.), жарят и сервируют на хумусе с соусом на основе карри и йогурта (570 р.) или подают крудо с пюре из баклажанов (690 р.). К счастью, выбор заглавного для меню продукта кухню Crevette не ограничил. Найдутся паштет из утиной печени (490 р.), которую привозят из небольшого хозяйства в Выборге, форель с жареными кабачками и мидиями (750 р.) и кордон блю из курицы с сыром (690 р.), напоминающий хрустящие наггетсы.

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Адрес Кожевенная линия, 30 Время работы пн-пт 17.00–23.00 Телефон +7 911 124 55 05

Mina Красивый итало-ливанский ресторан у Лазаревского моста

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Итало-ливанский ресторан Арама Мнацаканова (Probka Family) на Крестовском острове расположился прямо у Лазаревского моста, проходящего через Малую Невку. Много зелени, река, где вдоль набережной пришвартованы яхты, и стальные своды переправы — по соседству с таким пейзажем развернулась терраса, уставленная плетеной мебелью с белыми скатертями и пышными цветами в горшках. Красок картине прибавляет меню с итало-ливанским миксом от шефа-ливанца Джильберто Нассера. Главные составляющие — ближневосточные намазки, отлично подходящие для того, чтобы брать их в стол, самолепная паста, сверхтонкая пицца и горячие блюда, которые лучше брать на двоих. Наши фавориты в меню — свекольный хумус (590 р.) в обязательном тандеме со свежеиспеченной питой, пицца с ветчиной и трюфельным кремом (1070 р.) и совершенно волшебный фисташковый тирамису (590 р.), который перед подачей посыпают шоколадной крошкой и дроблеными орехами.

Адрес Спортивная, 2 Время работы пн-пт 9.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 Телефон +7 (812) 958 11 22