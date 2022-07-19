В Петербурге по соседству с «Севкабель-портом» запустили новое общественное пространство «Брусницын» — горожане уже знают это место по проектам К-30 и Roof place. «Афиша Daily» рассказывает, зачем туда идти и как Кожевенная линия превращается в важнейший для Петербурга культурно-развлекательный хаб.

Что такое культурный квартал «Брусницын»? Это общественное пространство в восьми исторических зданиях на набережной Финского залива. В 1847 году купец Николай Брусницын основал здесь дубильную мастерскую, а вскоре завод своего имени — к концу XIX века он стал крупнейшим производством в Петербурге. После революции 1917 года предприятие национализировали и переименовали в Кожевенный завод имени Радищева. С 2000-х территорией владеет компания «К-проджект» — она 20 лет сдавала ее в аренду под производство и склады. Но два года назад она решила преобразовать площадку в креативное пространство и договорилась с «Севкабель-портом» о создании здесь единой пешеходной зоны вдоль набережной. Проект реконструкции разрабатывало молодое архитектурное бюро Klauzura, созданное выпускниками СПбГАСУ. Исторические здания фабрики из красного кирпича сохранили в первозданном виде, очистив от грязи и обшивки.

© Klauzura 1 из 4 © Klauzura 2 из 4 © Klauzura 3 из 4 © Klauzura 4 из 4

Что здесь делать? Музыка Первым проектом в «Брусницыне» стала концертная площадка Roof Place: она работает с 2018 года. В 2020 году здесь обосновалась команда Roots United — организаторы Present Perfect Festival. Во дворе из морских контейнеров проходят вечеринки, продают винил, играют в бильярд и пинг-понг. Бары и рестораны На ресторанной аллее в общественном пространстве работают сидрерия Dadabar, пиццерия Camorra Isola GrandeТретья пиццерия «Каморра» от команды AF Brew, израильский стритфуд Ambar, кофейня Etlon и конфетная фабрика «Культура» с магазином и кофейней — здесь можно посмотреть, как готовят десерты. В конце июля к резидентам добавится бистро Crevette с акцентом на креветки. Это проект ресторатора Алены МельниковойСоавторка Grecco, Mercado, Chocolatheca. и шефа Олега ПерфиловаРаботал в The Repa и Le Bistro, выпускник Le Cordon Bleu.. Дизайн и интерьер В Доме с террасой работают магазин оверсайз-футболок Retrica и первый в городе архитектурный коворкинг Klauzura. Его создало одноименное бюро, отвечающее за концепцию «Брусницына». Здесь есть рабочая и принт-зоны, библиотека с изданиями по урбанистике, дизайну и архитектуре, кухня и терраса с шезлонгами с видом на Финский залив. В дневное время пространство будет функционировать как коворкинг, а вечером — превращаться в зону отдыха с лекциями, занятиями йогой и диджей-сетами. В Доме с колоннами первый этаж занимает магазин антикварной и винтажной мебели Alter Ego Home. На втором этаже расположены интерьерные студии и мастерские. Искусство Здесь есть «Стрит-арт-променад» от уличных художников из Петербурга. Также здесь работает выставочная площадка «Арт-центр» — сейчас там можно увидеть литографии Анри де Тулуз-Лотрека, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марк Шагала. Спорт В культурном квартале открыли площадку для петанка, тир Game Legion и спортивную зону Open Sport — там можно поиграть в настольный теннис, бадминтон, стритбол, пострелять из лука и арбалета. Вскоре появятся скейт-парк и велодорожка от Балтийского вокзала до «Исткабеля». Полностью культурный квартал заполнится резидентами к маю 2023 года. Чем интересно пространство?

Дарья Мирошниченко Архитектор и руководитель архитектурного бюро Klauzura

Мы видим этот проект как новое многофункциональное пространство для горожан. Здесь можно все: работать и учиться в коворкинге, отдыхать на набережной, заниматься спортом. Тема водного Петербурга особенно выделена в концепции. Для нашего города очень важны места, где можно взаимодействовать с морской гладью, но их совсем мало. Поэтому мы решили организовать плавучий пляж на территории культурного квартала и благоустроить кусочек берега у Балтийского завода . Также к маю 2024 года в «Брусницыне» появятся оборудованная гавань и парковка для катеров . В Петербурге водный транспорт не развит, парковать его негде — это мы бы хотели исправить.

© Klauzura

Что такое «Гавань 2.0»? «Брусницын» — ближайший сосед и потенциальная часть культурно-делового района в Гавани от Косой линии до Морского вокзала и площади Морской Славы. Концепцию «Гавань 2.0» озвучили на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Но на самом деле она родилась еще при запуске «Севкабель-порта». «Предполагалось, что если „Севкабель-порт“ окажется успешным проектом, то он создаст потенциал для объединения всех соседствующих прибрежных территорий в единый культурно-деловой район. Это была его сверхзадача — стать трамплином для перехода на следующий уровень », — отмечает куратор проекта Алексей Онацко. Так, на территории в 15 гектаров к 2025–2026 годам планируют создать единую пешеходную зону вдоль Финского залива, реконструировать около 125 тыс. квадратных метров исторической промышленной застройки и возвести 10 тыс. квадратных метров новых площадей. Эту идею постепенно воплощают в жизнь. Так, в 2021 году появился «Исткабель» на исторической территории ситценабивной фабрики Акционерного общества мануфактур «Воронин, Лютш и Чешер». Он стал восточной частью «Севкабель-порта». Здесь уже работают более 200 резидентов, среди них — шоурумы, мастерские, бары и рестораны, экоцентр «Переработкинская» и благотворительный кластер «Нормальное место».

Алексей Онацко Урбанист, куратор «Севкабель-порта»

«Гавань 2.0» по значению и масштабу для города сравнима с Невским проспектом.

«Севкабель-порт» уже объединился с территорией соседнего завода, бывшей ткацкой фабрикой Веры Слуцкой (мы называем эту территорию «Исткабель»). Уже сейчас это «Большой Севкабель-порт». В будущем присоединим площадь Морской Славы и Морской вокзал. До конца года должен быть принят план следующего этапа «Севкабель-порта», «Исткабеля» и Морского вокзала. По сути «Большой Севкабель-порт» — это стартап, который вырос, повзрослел и готов дальше превращаться в девелоперский проект с более глубокой и дорогой подготовкой территорий, реконструкцией зданий, строительством новой культурно-деловой недвижимости и работой с прилегающим водным пространством, которому отведена важная роль. Длина единой набережной составит более одного километра и, по задумке, органично перейдет в яхт-клуб и жилые комплексы на территории «Ленэкспо» . Это даст городу заветную функциональную береговую линию с расчетной посещаемостью 6–7 млн человек в год.

© Klauzura 1 из 4 © Klauzura 2 из 4 © Klauzura 3 из 4 © Klauzura 4 из 4

Что такое «Севкабель-порт» и как он появился? Это общественное пространство на исторической территории мануфактуры торгового дома Siemens & Halske — она соединила телеграфной сетью Москву и Петербург, а позже подключила к электричеству Невский проспект и Зимний дворец. После революции предприятие национализировали и переименовали в «Северный кабельный завод» (сокращенно — «Севкабель»). В 2017 году владельцы предприятия отдали часть территории на Кожевенной, 40, под общественно-деловое пространство. За управление и концепцию проекта взялась компания Miles & Yards, креативным директором проекта стал урбанист Алексей Онацко. За архитектурную часть отвечало бюро «Хвоя». В сентябре 2018 года «Севкабель-порт» запустили официально. Сейчас на территории в четыре гектара расположились бары и рестораны, шоурумы, мастерские и офисы, выставочные и концертные залы, детские студии и магазины. Но главной особенностью проекта по сей день является открытый доступ к Финскому заливу — благоустроенная набережная. Что такое «Нормальное место»? «Нормальное место» — первый благотворительный кластер в Петербурге на территории «Исткабеля». Это площадка, где социальные и благотворительные проекты — инклюзивные мастерские «Простые вещи», фонд «Перспективы», анимационная студия «Да», инклюзивное кафе «Огурцы» и магазины «Спасибо!» — объединились, чтобы чувствовать себя комфортно и свободно, в том числе финансово.

© Виктор Юльев

Идеолог проекта Мария Грекова в 2018 году открыла инклюзивные мастерские «Простые вещи» — в них взрослые люди с ментальными особенностями шьют, лепят посуду из керамики, готовят, рисуют, изготавливают разделочные доски и мебель из дерева. Продукция продается, на эти деньги проект живет и расширяется, чтобы дать занятие большему количеству людей. Двухэтажное «Нормальное место» — новый этап развития проекта. Сейчас здесь открыт коворкинг, по вечерам проводят керамические, швейные и кулинарные мастер-классы, в зале двигательной активности — телесные занятия и йога. В пространстве можно купить вещи от инклюзивных мастерских «Простые вещи» и фонда «Перспективы». Есть столовая и кофе-точка от кафе «Огурцы». В скором времени запустят бьюти-коворкинг и магазин «Спасибо!».

Подробности по теме «Нормальное место»: благотворительный кластер в Петербурге от создателей кафе «Огурцы» «Нормальное место»: благотворительный кластер в Петербурге от создателей кафе «Огурцы»

Когда на берегу Финского появится единый променад? Пока восточную часть «Севкабеля» и «Исткабеля» отделяет от «Брусницына» кирпичная стена, у проектов разные владельцы. Но не исключено, что кластеры объединят в единую зону отдыха у воды. «Чтобы пройти из „Севкабеля“ в „Брусницын“, приходится обходить по Кожевенной линии. Это занимает минут 15, и прогулка не из приятных. Кожевенная линия не предназначена для пешеходов: здесь маленькие тротуары, большой транспортный поток и парковка. Если мы наконец-то добьемся объединения этих территорий и люди смогут спокойно прогуливаться по набережной и наслаждаться видами нового Петербурга, это положительно повлияет не только на развитие города, но и увеличит туристический поток», — отмечает архитектор и руководитель архитектурного бюро Klauzura Дарья Мирошниченко в разговоре с «Афишей Daily». «Потенциал объединения территории „Брусницына“ и „Гавани 2.0“ существует. С урбанистической точки зрения это логично. Однако функциональную и архитектурную концепции проектов необходимо свести воедино. Чтобы они дополнили друг друга, а у побережья появился единый образ», — заключает куратор «Севкабель-порта» Алексей Онацко. Сроки реализации проекта пока неизвестны.