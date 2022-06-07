Красивый итало-ливанский ресторан на Крестовском острове со сверхтонкой пиццей, шашлычная в центре города с жареными пирожками и очаровательная траттория с миланской пиццей по кусочкам. Весь май мы следили за ресторанными открытиями в Петербурге и теперь рассказываем, куда идти и что нового пробовать. Бонус: обещаем много хорошей пиццы.

Mina Красивый итало-ливанский ресторан от создателей Probka и Mama Tuta

1 из 10 2 из 10 3 из 10 Равиоли с баклажанами и нутом, 1070 р. 4 из 10 Спагетти с вонголе, 1750 р. 5 из 10 Кефта, 1550 р. 6 из 10 Хумус со свеклой, 590 р. 7 из 10 Пицца «Маргарита», 719 р., пицца с трюфелем, 2050 р. 8 из 10 Семифредо со свежей малиной, 710 р. 9 из 10 Фисташковый тирамису, 590 р. 10 из 10

Одноименный ресторан уже около года работает в Москве под началом адепта итальянской и грузинской кухонь Арама Мнацаканова (Probka, R14). Теперь нетипичную итало-ливанскую коллаборацию ресторатор подарил и Петербургу, выбрав локацию на Крестовском острове. Сразу со входа в Mina теряешься — слишком красиво: посадка вдоль окон, напоминающая балкон, вышитая тюль, прикрывающая вид на Лазаревский мост, множество зеленых растений, отражающий солнце мрамор на столах и нарочито потертая оливковая плитка на стенах. Засматриваться на интерьер можно долго, отвлекает лишь меню, в нем — микс итальянской и ливанской кухонь в исполнении шефа-ливанца Джильберто Нассера (он же заведует кухней в московской Mina). В списке блюд — много намазок, самолепной пасты и горячих блюд из мяса, которые можно смело брать на двоих. Еще среди гордостей ресторана — пицца на очень тонком тесте; визуально корочка кажется сухой и хрустящей, на деле она тает во рту. Пробуйте вариант с ветчиной и трюфельным кремом (1070 р.), а к ней берите закуски в стол: свекольный хумус (590 р.) и мухаммару из перцев и оливкового масла (600 р.). К ним обязательна свежеиспеченная пита. Для продолжения ужина хороши равиоли с баклажаном и нутом (1070 р.) или мальфуф-махши (1320 р.) — ливанские голубцы с начинкой из индейки. Кухня в Mina сытная и насыщенная, после такой десерт осилят не все, но постараться оставить для них место все-таки стоит. Как минимум ради фисташкового тирамису, усыпанного дроблеными орехами и шоколадной крошкой (590 р.), или пеканового тарта (660 р.), отсылающего к пряным восточным десертам. Если вдруг на Крестовском острове вы оказались раньше полудня, заходите в Mina на завтрак за зеленой шакшукой по семейному рецепту шеф-повара (850 р.) и ленивыми варениками с тутовым вареньем (470 р.).

Что пробовать Хумус со свеклой, 590 р. Мухаммара, 600 р. Равиоли с баклажанами и нутом, 1070 р. Мальфуф-махши, 1320 р. Фисташковый тирамису, 590 р.

Адрес Спортивная, 2 Время работы пн-пт 9.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 Телефон +7 (812) 958 11 22

Da Manu Пиццерия и аперитивный бар за стенкой от Mina

1 из 3 Пицца с трюфелем, 2050 р. 2 из 3 Пицца «Маргарита», 710 р. 3 из 3

За стенкой от Mina заработало еще одно место тех же владельцев — пиццерия и аперитивный бар Da Manu, открытый вместе с пиццайоло Мануэлем Сурачи. Имя шефа заключили и в название, в переводе с итальянского «da Manu» означает «у Ману». Место выглядит не как пиццерия в привычном понимании и напоминает крошечную шкатулку, полную красивых деталей. На лакированных стенах отражается свет хрустальной многоярусной люстры, наряду с мраморными столами расставлены винтажные стулья, а обои на потолке имитируют старинную плитку. Главное в зале, рассчитанном всего на 18 посадочных мест, — открытая кухня, где можно посмотреть, как повара вместе с Мануэлем готовят пиццу. Главное место в меню отвели, разумеется, пицце — ее здесь делают по той же технологии, что и в соседней Mina. На сверхтонкое тесто выкладывают лосося (1250 р.), ветчину и грибы (900 р.) или мортаделлу и фисташки (1450 р.). Всего выпекают 10 различных вариантов, соседствующих в меню с классической пастой вроде спагетти с песто (790 р.) и небольшими итальянскими закусками, например карпаччо из говядины (650 р.) или вителло тоннато (690 р.). За алкогольную часть отвечают игристое под брендом владельца Арама Мнацаканова и классические коктейли вроде апероль-шприца или негрони.

Что пробовать Вителло тоннато, 690 р. Пицца «Четыре сыра», 1050 р. Пицца с лососем, 1250 р. Спагетти с соусом песто, 790 р. Тарт с пеканом, 660 р.

Адрес Спортивная, 2 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 (812) 958 11 33

«Федя, дичь!» Шашлычная с шармом загородного ларька на Садовой улице

1 из 7 2 из 7 3 из 7 Вобла, 225 р. 4 из 7 Жареные пирожки, 105-125 р. 5 из 7 Ассорти солений, 325 р., сырная тарелка, 435 р. 6 из 7 Шашлык из курицы, 285 р., шашлык из свинины, 325 р., сосиски на шампуре, 235 р. 7 из 7

«Федя, дичь!» — новая шашлычная от команды рюмочной «Ипполит», нашумевшей настойками, жареной картошкой и музыкой нулевых. Ларек работает в самом центре Петербурга. Здесь расставили высокие столы с барными стульями, стойку обшили паркетом, а на стене нарисовали Семена Горбункова — главного героя фильма «Бриллиантовая рука», в котором и звучит фраза, ставшая названием шашлычной. Выглядит все максимально расслабленно: из бумажной посуды здесь кормят шашлыком из свинины, курицы и лосося и жарят на огне сосиски, которые приносят с кетчупом и совершенно обычным серым хлебом — никаких модных тартинов тут не найти. На закуску делают бутерброды с селедкой (175 р.), натирая хлеб пробирающей горчицей, и жарят пирожки с хрустящей корочкой. Есть с капустой и яйцом, с колбасным сыром и с картошкой (по 105 р.) и беляши с мясом (115 р.). В дополнение к еде предлагают настойки, которые делают сами, и мацераты — последние иначе называют вкусовой водкой, а отличает их от настоек менее сладкий вкус. Пробуйте гречишный, мятный или с лимоном и тархуном. Стоимость за любую рюмку — 135 рублей.

Что пробовать Бутерброды с селедкой, 175 р. Сосиска в тесте, 125 р. Жареный пирожок с колбасным сыром, 105 р. Шашлык из лосося, 695 р. Сосиски на шампуре, 235 р.

Адрес Садовая, 7 Время работы пн-вс 12.00–2.00 Телефон нет

Dequfo Претендент на звание главного гастроспота около парка «Сосновка»

Окрошка с раковыми шейками на домашнем квасе, 490 р. 1 из 9 Тартар из фермерской говядины с пармезаном и чесночными чипсами, 590 р. 2 из 9 Оладьи из цукини с муссом из копченого сыра, 350 р. 3 из 9 Ребра кальби с запеченным в постном тесте сельдереем, 1190 р. 4 из 9 Английский завтрак, 590 р. 5 из 9 «Клубника», 390 р. 6 из 9 Банановая ромовая баба, 390 р. 7 из 9 «Лайм-петрушка», 390 р. 8 из 9 «Кокос-маракуйя», 390 р. 9 из 9

Изначально Dequfo планировали открыть для жителей соседних с парком ЖК, чтобы им было куда спуститься за свежей выпечкой с кофе или заглянуть на непринужденный ужин. В результате получилось очень приличное кафе с интригующим меню и витриной, полной десертов — заехать сюда специально из других районов точно не будет лишним. Кухней, пространство которой в разы превышает зал на 20 посадок, заведует молодой шеф Илья Соломатин. Раньше он работал под началом Антона Матюхи в петербургских ресторанах «Сад» и Il lago dei cigni. В Dequfo Илья адаптировал свой опыт под кафе на каждый день. Так получились окрошка с раковыми шейками на квасе (490 р.), который здесь делают сами, голубцы с соусом из печеных овощей (650 р.) и ризотто с вяленым сельдереем (950 р.). Последнее пробовать нужно обязательно: сельдерей заворачивают в тесто и запекают в течение двух часов, затем остужают и дегидрируют (сушат) еще около восьми, отчего овощ получается упругим и составляет отличную альтернативу привычным в ризотто белым грибам. Ежедневно, до 14.00, здесь также подают завтраки. Пробуйте оладьи из цукини с соусом из копченого сыра (350 р.) или крок-месье с прошутто котто и сыром грюйер на хлебе, который пекут на месте, добавляя в тесто горчицу для пикантности (550 р.). Главное — оставляйте место для выпечки. Выбрать ее можно на витрине, ткнув пальцем наугад: ошибиться будет сложно, все булки очень хороши. Если все же теряетесь, берите ромовую бабу с банановым ромом (390 р.), десерт в форме клубники с кули из клубничного пюре и свежих ягод в центре (390 р.) или шведскую булку (150 р.). Вскоре к сладкому обещают фильтр на зерне от Sibaristica.

Что пробовать Окрошка с раковыми шейками на домашнем квасе, 490 р. Ризотто с вяленым сельдереем и трюфельным маслом, 950 р. Голубцы с соусом из печеных овощей, 650 р. Оладьи из цукини с муссом из копченого сыра, 350 р. Банановая ромовая баба, 390 р.

Адрес просп. Тореза, 77, корп. 1 Время работы пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Телефон +7 905 203 88 88

Ponte Пицца кусочками в небольшой траттории на Пестеля

1 из 8 2 из 8 3 из 8 Салат с моцареллой и клубникой, 500 р. 4 из 8 Кусок миланской пиццы с салями, 400 р. 5 из 8 Кусок миланской пиццы с грибами, 400 р. 6 из 8 Тальятелле с креветками и кальмарами, 600 р. 7 из 8 Папарделле с сыром, 350 р. 8 из 8

Траттория — небольшое заведение в Италии с непринужденной обстановкой и едой в домашнем стиле. В Ponte все именно так: одно маленькое помещение, оглядеть которое можно со входа. Здесь играет итальянское радио, на витрине раскладывают пиццу, а за станком режут самолепную пасту. Первое, за чем стоит сюда идти, — миланская пицца, которую продают по кускам. Владельцы вдохновились этой затеей в Италии, но гостей она если и не перенесет в кафе где‑то в Ломбардии, то в детство точно вернет. Не оглядываясь на вкусы ваших спутников, можно выбрать громоздкий кусок пиццы с ударной порцией сыра и начинкой из анчоусов (400 р.), грибов (400 р.) или мортаделлы (400 р.). Хоть и звучит единолично, кусок пиццы смело можно разделить на двоих, а при желании — собрать из разных целую большую порцию диаметром 50 см. Пицца в более привычном формате тоже есть: круглая римская с чуть хрустящим тестом диаметром 30 см. Кроме выпечки пробуйте тальятелле с креветками, кальмаром и цукини (600 р.) и салат с клубникой, бальзамиком и моцареллой, по структуре напоминающей суфле (500 р.). Алкогольной лицензии у траттории еще нет, поэтому сочетать итальянскую классику временно предлагают с кофе или отечественным сидром. В ближайшее время появятся итальянские вина и классические коктейли на вермутах.

Что пробовать Салат с моцареллой и клубникой, 500 р. Кусок миланской пиццы с грибами, 400 р. Кусок миланской пиццы с мортаделлой, 400 р. Тальятелле с креветками и кальмаром, 600 р.

Адрес Пестеля, 13/15 Время работы пн-чт 11.00–23.00, пт-сб 11.00–1.00, вс 11.00–23.00 Телефон +7 911 770 87 17

«Магадан» Рыбный ресторан Новикова и Пинского теперь в Петербурге

1 из 6 2 из 6 Тартар из лосося, 1390 р. 3 из 6 Паэлья «Паоло Коэлья», 1390 р. 4 из 6 Брускетта со слабосоленым лососем и овощами, 990 р. 5 из 6 Пирог с ягодами, 1450 р. 6 из 6

«Магадан» — еще один московский проект, этой весной пришедший в Петербург. Ресторан Антона Пинского и Аркадия Новикова открылся на корабле «Летучий голландец», запустив масштабное гастрономическое обновление судна: в планах также открытие бистро вместе с шеф-поваром Георгием Трояном («Северяне», «Жирок») и ресторана с шефом Антоном Ковальковым («Белуга»). «Магадан» занял корму корабля, где из окон открывается вид на Неву, Зимний дворец и Петропавловскую площадь. В основе меню — отечественные рыба и морепродукты, из которых бренд-шеф московских «Магаданов» Сергей Векшин готовит блюда разных кухонь мира. Сельдь из Охотского моря выкладывают на тосты (490 р.), в мини-чебуреки заворачивают краба и креветки (590 р.), готовят португальский суп буйабес с морепродуктами (990 р.) и жарят корюшку с картофелем (850 р.). Обязательно попробуйте сеты из устриц, морских ежей или фаланг краба и роллы: «Пинский» (890 р.) с авокадо и клубникой или «Калифорнию темпура» с соусом из манго (990 р.). Ко всему этому рыбному многообразию, попросите подобрать одно из 80 наименований вина и подготовьтесь к тому, что весь вечер будет играть отечественная музыка конца 90-х и начала нулевых, которая не даст избавиться от ощущения шумного семейного застолья.

Что пробовать Тартар из лосося, 1390 р. Севиче из гребешка с кумкватом, 1090 р. Ролл «Пинский», 890 р. Спагетти с морепродуктами, 990 р. Медовик, 350 р.