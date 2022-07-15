Открытие еще одного проекта Виталия Истомина, Артема Лосева и Антона Пинского Loona, новая китайская «Чифанька» в Большом Трехсвятительском переулке, светлая веранда в DFF и большое обновление меню в Wine & Crab — продолжаем делиться самими интересными новостями ресторанов города.

Loona Очередной ресторан Виталия Истомина, Артема Лосева и Антона Пинского

1 из 9 Коктейль Apple vanilla, 750 р. 2 из 9 Коктейль Truffle chocolate, 750 р. 3 из 9 Ассорти тартаров: лосось, тунец, сибас, 890 р. 4 из 9 Карпаччо из гребешка с трюфелем, 790 р. 5 из 9 Сицилийская фрегола с гребешками, 990 р. 6 из 9 Зеленый салат Loona, 690 р. 7 из 9 Лимончелло-тарт, 550 р. 8 из 9 Торта-аль-формаджио с земляникой, 650 р. 9 из 9

После двух совместных ресторанов на Малой Бронной — AVA и Patriki — команда шефов-рестораторов открыла еще один в том же районе. Место работает в особняке на Тверском бульваре, где раньше были «Иностранцы». Вместо зеленых стен и бордовых стульев теперь здесь минималистичный интерьер в серо-белых тонах. С первого этажа открывается увлекательный вид на просторную кухню и цех по изготовлению домашней пасты. Верхний зал — более торжественный: высокие потолки держат колонны, вокруг расставлены живые растения, а столы покрыты белыми скатертями. Атмосфера располагает к тому, чтобы отметить какое‑либо важное событие — например, во время нашего визита за соседним столиком делали предложение. При этом блюда в Loona проще тех, что шефы готовят в соседних своих ресторанах. Вместо картофеля Angler с золотом и черной икрой найдете почти домашнюю картошку с лисичками. Ироничный взгляд на классику в меню все же сохранили: в продолжение истории с суши из AVA, где рис заменили на мясо краба, в новом проекте придумали необычную пиццу. Вместо пшеничной муки в основу кладут миндальную и дополняют цветной капустой и пармезаном — по вкусу тесто напоминает мягкое песочное, но неаполитанскому все же уступает. Также за него придется доплатить 250 рублей, поэтому пробовать такой вариант стоит только из сильного интереса или при непереносимости глютена. К любой основе можно добавить одну из восьми начинок. Первые шесть — классика в виде «Маргариты» или ветчины с грибами, последние две — авторские: с черным перцем с бурратой и с угрем и цветками цукини. Не менее важное итальянское — паста. Здесь она интересна не только тем, что за процессом ее производства можно следить, но и большим выбором форм: готовят лазанью, ньокки с четырьмя сырами и красной икрой, круглую сицилийскую фреголу с гребешками или равиоли из двух половинок с разными начинками — нежным говяжьим фаршем и сливочным сыром таледжо. Меню блюд на две страницы мелким шрифтом сопровождает карта напитков такого же размера. Во всех лимонадах сахара в избытке, это чувствуется даже в травяном варианте с щавелем и кардамоном. Среди алкогольных коктейлей найти несладкий тоже трудно. Обнадеживает, что сейчас ресторан работает в техническом режиме — кухню еще дорабатывают, основываясь на отзывах первых гостей.

Что пробовать Ассорти тартаров: лосось, тунец, сибас, 890 р. Тартар из мраморной говядины в итальянском стиле, 750 р. Пицца качо-э-пепе с бурратой, 890 р. Равиоли с говядиной и таледжо, 790 р. Торт с апельсиновыми цукатами и шоколадом, 590 р.

Адрес Тверской б-р, 24/1 Время работы первая неделя пн-вс 17.00–0.00, далее пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 150 91 00

«Чифанька» Аутентичная китайская закусочная с цзяоцзы от мисс Чжан

1 из 8 2 из 8 3 из 8 4 из 8 Суп с вонтонами, 390 р. 5 из 8 Шашлык из кальмара, 230 р. 6 из 8 Цзяоцзы, 370–410 р. 7 из 8 Шпинат с арахисом, 270 р. 8 из 8

В переулках Китай-города, напротив Морозовского сада, заработала китайская «Чифанька». Название происходит от «чифан», что дословно переводится как «есть еду». Чифаньками в Китае называют заведения с дешевыми блюдами и простым антуражем. Закусочная, которую открыли шеф Герман Медведев («Дом культур», Björn) и ресторатор Максим Лукьянов (Nagoya, Izumi), получилась очень аутентичной, аляповатой и преднамеренно несуразной: на холодильник водрузили радиоприемник, настроенный на китайскую волну, на столы положили клеенки в розочку, в меню страницы защитили файликами и написали цены от руки, обои состарили и разодрали так, чтобы открыть слой из китайских газет, а главный вход декорировали занавеской из бусин. В меню от шефа Германа Медведева, несколько лет прожившего в Китае, — многообразие китайской уличной гастрономии: от хрустящих битых огурцов с перцем чили до аналога японских гедза — пельмешек на пару цзяоцзы по шесть штук в порции. На последние стоит обратить особое внимание — их готовит китаянка, которую в «Чифаньке» с почтением называют мисс Чжан. Она ловко и аккуратно заворачивает большое количество ароматной начинки в тончайшее эластичное тесто. Есть варианты с овощами и грибами, со свининой и говядиной или с креветкой и цыпленком. Другую значительную часть меню отвели блюдам из риса. Его подают, например, с ломтиками свинины, с овощами, с арахисом и ананасом, с жареными баклажанами или с цыпленком в кисло-сладком соусе. В пару к бюджетной и сытной еде команда «Чифаньки» рекомендует брать зеленый чай или бутылочное китайское пиво.

Что пробовать Утиные языки, 370 р. Цзяоцзы с креветкой и цыпленком, 410 р. Суп с вонтонами, 390 р. Рис с кунжутным цыпленком, 350 р. Рис со свининой гобаожоу, 370 р.

Адрес Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон нет

Cream Soda Кофейня с плотными завтраками и красивыми холодными чаями

1 из 10 2 из 10 Колд брю с вишней, 420 р. 3 из 10 Фреш из яблока, лайма и мяты, 470 р. 4 из 10 Айс-латте с соленой карамелью, 470 5 из 10 Холодный чай маття-фиалка, 400 р. 6 из 10 Зеленый салат с креветками, 590 р. 7 из 10 Бенедикт с лососем на вафле, 550 р. 8 из 10 «Павлова», 550 р. 9 из 10 Французский завтрак, 690 р. 10 из 10

На месте закрывшейся кофейни финского обжарщика Paulig заработало кафе Cream Soda, приехавшее в Москву из Рязани. В городе-полумиллионнике это уже целая сеть из кофейно-барных заведений с едой и одного итальянского ресторана. В московском пространстве алкоголя нет, зато есть specialty-кофе и сытные завтраки. Кроме того, гостям с собаками предлагают воду для питомцев, в уборной оставляют памперсы для детей, а для фрилансеров у каждого второго столика размещают розетки — приходить работать можно в любой день и время. Эспрессо варят на зерне от Submarine, всего есть два сорта: первый, «Колумбия-Ла-Паз», будет неизменным, а второй планируют обновлять каждый месяц — сейчас это «Эфиопия-Хасе-Гола». Кроме базовых позиций вроде капучино готовят авторские: например, в меру сладкий латте карамель-лемонграсс на основе сиропа собственного приготовления. Среди некофейных позиций выделяется холодный чай в трех вариантах: зеленый с киви и фейхоа, ромашковый с манго или цветки клитории с фиалкой. На вид напитки напоминают азиатские баббл-чаи — их наливают в большие прозрачные пластиковые стаканы с широкими трубочками. Полноценно поесть здесь тоже можно. Начать день предлагают с одного из четырех больших завтраков: есть «Английский» из глазуньи, бекона и колбасок или «Скандинавский» в виде омлета с лососем и паштетом из пармезана. Новых вкусовых сочетаний вы не найдете, зато одну порцию можно спокойно разделить на двоих. К каждому такому завтраку предлагают бесплатный кофе или чай, а за доплату в 250 рублей принесут еще и апельсиновый сок. На десерт готовят сырники с соленой карамелью или вишневым соусом или творожные оладьи — в оба блюда не жалеют сахара. Ситуацию не спасает даже сметанный крем, который здесь тоже достаточно сладкий. Если десерт все же хочется, лучше обратить внимание на позиции с витрины: огромную «Павлову» с малиной, нежные профитроли с ванильным заварным кремом или фисташковый макарон с хрустящей корочкой и влажной начинкой.

Что пробовать Скандинавский завтрак, 690 р. Шакшука с креветками, 550 р. «Павлова», 550 р. Холодный чай киви-фейхоа, 400 р. Латте карамель-лемонграсс, 470 р.

Адрес Мясницкая, 15 Время работы пн-пт 08.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 Телефон нет

Что еще интересного

Обновленное меню в Wine & Crab

Карпаччо из креветки под игристым, 810 р.

Само название Wine & Crab говорит о том, что главный ингредиент, с которым работают на кухне заведения, — краб. В полностью обновленном летнем меню от основной концепции отходить не стали: готовят рамен с крабом и вареным яйцом (990 р.), пельмени с крабовой начинкой и икрой (890 р.), крабовую котлету по-киевски с картофельным пюре и ошпаренным шпинатом (1250 р.). Меню выглядит несколько разномастным — разные кухни мира объединены лишь монопродуктом. Помимо краба в разных его проявлениях, в ресторане есть и блюда без этого ингредиента. Правда, мясная позиция в меню только одна — это утиное филе со свеклой и ежевичным соусом (1200 р.) в разделе «Горячее». Вся остальная кухня основана на рыбе и различных морепродуктах. Так, можно попробовать несколько видов карпаччо и тартаров — из лосося (750 р.), тунца (790/960 р.), креветок (810 р.). На горячее предлагают сибаса, запеченного в соляном панцире (1250 р.), бефстроганов из рапанов (820 р.) или подкопченного палтуса с муссом из зеленого горошка (850 р.).

Французские бранчи в «Публике»

Крок-мадам, 450 р.

Шеф Артем Сипугин придумал новое меню бранчей, объединившись с командой школы французского языка Frenchie. До конца июля можно будет попробовать два оригинальных завтрака. В сладкий Frenchie (800 р.) входят сыр камамбер, сливочный круассан с хрустящей корочкой, джем из инжира, сливочное масло и свежие малина и голубика. А в соленый завтрак «Публика» (700 р.) добавили скрэмбл с окороком, двумя кусочками поджаренного хлеба из гречневой муки и печеными томатами черри. Также в ресторане готовят и нестареющую французскую классику: традиционный омлет, к которому добавляют кусочки краба и яично-сливочный соус голландез (700 р.), и горячие сэндвичи с ветчиной и сыром крок-месье (400 р.) и крок-мадам (450 р.).

Летние новинки во Flør

Тарт с абрикосами, 590 р.

В ресторане Константина Самарина (Untitled, Soul) ввели летние обновления с сезонными лисичками и абрикосами. В меню появились два горячих блюда с грибами: сливочные домашние тальятелле в грибном соусе (890 р.) и ризотто со страчателлой (920 р.), а также горячая закуска — порционная песочная галета с лисичками, тонкими слайсами цукини и мелко натертым пармезаном, который шапкой накрывает начинку (680 р.). На десерт бренд-шеф Тимофей Сулима предлагает попробовать мини-тарт с начинкой из проваренных абрикосов и сливочного крема франжипан на основе миндальной муки. Сверху пирожное украшают слайсами свежего абрикоса и шариком взбитого ганаша из белого шоколада (590 р.).

Обновленное меню в Lila Asia

Филе палтуса с пак-чоем, 1100 р.

В Lila Asia — паназиатской концепции большого проекта Lila Галактиона и Элины Табидзе — подготовили летнее обновление, где неожиданно главными блюдами оказались сезонные цветы цукини с начинкой из тофу в орехово-соевом соусе (850 р.) и закуска из маринованных артишоков, которые подают с высушенным перцем чили и соусом на основе арахиса, кешью и кунжута (890 р.). Обе позиции очень свежие и ароматные, с приятными цитрусовыми оттенками и маслянистыми текстурами. Среди горячего теперь есть филе палтуса с пак-чоем (1100 р.). и отличные кальмары в сливочном соусе на основе сыра пекорино с запеченным целым картофелем (890 р.). Раздел десертов также немного обновили, добавив два вида моти — традиционного для японской кухни пирожного из рисового теста. Тропический с манго и маракуйей (350 р.) или более привычный клубничный (350 р.) претендуют на то, чтобы стать универсальными летними десертами — они легкие и приятно фруктовые.

Коктейльная коллаборация Nobo x Shortlist

Basil Gimlet, 700 р.

Новые коктейли в Nobo разработали благодаря сотрудничеству с командой бара Shortlist на Петровке. До конца летнего сезона посетители кафе-кондитерской смогут попробовать пять новых напитков, все — твисты на классические рецепты. Есть Aperol Spritz с португальским розовым винью-верде (молодым «зеленым вином»), апельсином и клубникой, Apricot Spritz на абрикосом ликере, Strawberry Milano-Torino на основе апероля и двух видов вермута — красного и сухого или Basil Gimlet на джине с ароматом бузины и кордиале из базилика. Пятый коктейль, Elderflower Gin and Tonic, — это лаймово-бузинная вариация на традиционный джин-тоник. За любой просят 700 рублей.

Веранда и легкие десерты в DFF

В начале июня бренд-шеф Deep Fried Friends Антон Ковальков разработал первую часть сезонных обновлений. К запуску долгожданной летней веранды, расположенной во дворе ресторана, ввели и вторую часть новинок. Среди горячих блюд — два с сезонными лисичками: сливочное ризотто качо-э-пепе (890 р.) и украшенная молодым горошком и укропом равиоло (большая равиоли) с картофельной начинкой и жидким желтком (890 р.). Кроме того, придумали новые десерты — все легкие фруктово-ягодные. «Пьяные персики» запекают с рислингом и подают с ванильной панна-коттой (580 р.), а фундучный бисквит — с молочным шоколадом и сезонной черешней (580 р.). В ресторане не стали ограничиваться только кухней и сразу обновили и коктейльную карту, за которую отвечает шеф-бармен Денис Кряжев. Упор сделали на легкие слабоалкогольные аперитивы: бананово-сливовый Musa (550 р.) на вине, грушевый Fontera (400 р.) на хересе и Crispy (550 р.) на яблочном кордиале.